Colapsa generador eléctrico de hospital en Coamo: “Tenemos una emergencia que resolver” El alcalde Juan Carlos García Padilla indicó que no entiende la razón por la que el servicio no se restablece cuando no hay daños que impidan la conexión.

Juan Carlos García Padilla explicó que, tras el paso del huracán Fiona, equipo de emergencias llegarán al sector Jaguey, en el barrio Coamo Arriba. El generador eléctrico para emergencias del Centro de Servicios de Salud Menonita en Coamo colapsó este lunes después de más de una semana en funcionamiento, informó el alcalde Juan Carlos García Padilla. "Tenemos una emergencia que resolver. Estamos exigiendo de forma inmediata que LUMA conecte el servicio eléctrico al hospital que tanta falta hace en este momento. Parece mentira que en una semana solo hayan energizado una pequeña porción de la población y que precisamente llegaran con energía a una cuadra del hospital dejándolo sin servicio", señaló García Padilla en un comunicado de prensa. El funcionario aseguró que no entiende la razón por la que el servicio de energía eléctrica no se restablece cuando no hay daños que impidan la conexión. Varias familias quedan incomunicadas en Coamo "Coamo está listo para recibir energía. El hospital es la prioridad. No podemos dejar desprovista a la población de los servicios médicos. Es un acto de ineficiencia que no podemos pasar por alto. Si LUMA se mueve, hoy mismo todos podríamos tener energía porque los sistemas están revisados y funcionales", sostuvo. Según el Puerto Rico Emergency Portal System, hasta las 2:18 de la tarde de hoy unos 859,266 clientes de la red eléctrica tenían servicio, lo que representa un 59% del total de los abonados, que son 1,468,005. También menciona que 116 de los 150 hospitales en la isla ya están energizados.