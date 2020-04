El presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Edgardo Manuel Román Espada, solicitó anoche a la gobernadora Wanda Vázquez que enmendara la orden ejecutiva que extenderá el toque de queda hasta el 3 de mayo.

Mediante comunicado de prensa, Román Espada asegura que las “enmiendas y aclaraciones” que solicita son indispensables.

“Se trata de un asunto de acceso a la justicia”, es uno de los argumentos de Espada Román.

En primera instancia, el presidente del Colegio exhortó a la goberandora a crear un tercer task force, enfocado en el asunto social. Para enfrentar la pandemia, la primera ejecutiva ha usado un task force médico y, más recientemente, uno económico.

“Diversas organizaciones, entre ellas el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, hemos solicitado la constitución de un Task Force social, que integre al diseño de la política pública de emergencia los asuntos que atañen a la protección de la población en situaciones de vulnerabilidad. Esta semana se produjo una reunión en la Fortaleza, a estos efectos. Sin embargo, durante su anuncio de esta tarde, la gobernadora Wanda Vázquez Garced no se expresó sobre el particular, ni estuvieron presentes representantes de este sector", dijo Román Espada.

“La protección de las personas sin hogar, menores de edad, adultos mayores, personas privadas de su libertad, refugiados por los sismos, víctimas de violencia doméstica y pacientes de diversas condiciones crónicas debe ser objeto de ajustes necesarios al toque de queda”, agregó el letrado..

En segunda instancia, Román Espada critica que el toque de queda no reconozca que la ciudadanía debe poder presentar en el tribunal “recursos judiciales de emergencia”, para lo que deberían poder contar con abogados. Los letrados no han sido cobijados expfresamente en las excepciones para trabajar del toque de queda.

"Por otro lado, el toque de queda debe incluir expresamente el derecho de la ciudadanía a presentar aquellos recursos judiciales de emergencia reconocidos como esenciales por la Rama Judicial. Ello implica la necesidad de representación legal. Lo solicitamos por carta a la gobernadora el pasado 17 de marzo, lo dialogamos con el secretario de Asuntos Públicos, y a esta fecha, no se ha atendido un asunto tan fundamental como el reconocer lo que la Rama Judicial ha identificado como procesos judiciales disponibles durante la emergencia. Se trata de un asunto de acceso a la justicia que necesita estar incluido en la orden ejecutiva”, indicó Espada Román.

Asimismo, las declaraciones del presidente advierten que partes de la orden ejecutiva “no responden a recomendaciones salubristas” y parecen más bien “restricción de derechos, propios de una ley marcial”.

“Puerto Rico no es una monarquía y los municipios no son feudos medievales.El fin legítimo del toque de queda debe ser la prevención del contagio, y no un pretexto para el control ciudadano e individual por parte del Estado", indicó el presidente del gremio.