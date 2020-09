El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR) seleccionó hoy a su nueva presidenta, la licenciada Daisy Calcaño López, durante la Asamblea 180 de la institución.

El evento se celebró con todas las medidas de distanciamiento físico para quienes estuvieron presentes, y por videoconferencia para los que prefirieron la modalidad virtual. De esta forma, el Colegio concluyó su convención anual que, por primera vez y debido a la pandemia, se efectuó principalmente través de las plataformas digitales con una oferta de 10 cursos y 20 foros y conferencias.

La licenciada Calcaño López asumirá la presidencia oficialmente el próximo sábado, 19 de septiembre, cuando juramente ante la Junta de Gobierno de la institución. La abogada es la cuarta mujer en asumir el cargo.

PUBLICIDAD

“Mi prioridad es hacer que nuestra profesión y nuestro gremio crezcan, se fortalezcan y prosperen, promoviendo el acceso a la justicia o brindando representación legal a colegas en asuntos disciplinarios. No es posible un sistema de justicia accesible y equitativo sin una profesión legal estable, sana, y próspera. El gremio es el centro de mi compromiso. Este compromiso me lleva a buscar nuevos medios para evitar la precarización del trabajo legal y brindar más y mejores experiencias a los nuevos integrantes de la profesión”, afirmó.

El lema, este año, fue “El estado de derecho ante el dilema ambiental”, sobre el cual el presidente del Sierra Club, Ramón Cruz, opinó que la lucha por el medioambiente va de la mano con otras como la social y la racial. Por esa razón, el Sierra Club ha redirigido parte de su presupuesto para atender temas relacionados con la erradicación del racismo sistémico, y actúa interna y externamente en la inclusión entre sus miembros.

“Yo, como tantos líderes progresistas de muchas otras partes del mundo, no podemos desvincular la lucha ambiental de la lucha social y antirracista. Para mí, es muy evidente que no podemos lidiar con la crisis climática y vencer la degradación ambiental, si no desmantelamos un sistema racista basado en la supremacía blanca, en el caso de Estados Unidos, y de la élite, en muchos lugares como Puerto Rico”, puntualizó Cruz, primer puertorriqueño e hispano en liderar dicha organización.

Bajo esa doctrina, según indicó, se justifica el sacrificio de ciertas comunidades en pro del progreso colectivo.

PUBLICIDAD

“Todo sistema colonial o de casta se ha beneficiado de este tipo de ideologías, que es la que arrastramos también en Puerto Rico desde la época de la esclavitud y la colonia española. (…) Es el mismo sistema que permite los atropellos a las comunidades pobres en el País. Es la ideología que permite que Aguirre y muchas comunidades en el sur de la Isla continúen siendo foco de contaminación; que las cenizas sean depositadas allá donde vive la gente sacrificable de Tallaboa, en Peñuelas; que va a permitir que New Fortress Energy ponga en peligro el barrio Sabana de Guaynabo con la construcción del terminal de gas licuado para las plantas en San Juan 5 y 6 de la Autoridad (de Energía Eléctrica); y es la misma ideología que permitió los bombardeos en Vieques y Culebra a expensas de la población de esas islas municipio”, continuó.

Por su parte, el presidente del Colegio, Edgardo Román Espada, propuso un cambio de ruta en la “institución para atender desde el derecho ambiental estos desafíos. Con ello le haremos un servicio al País, a la profesión y a la protección de la vida, el aire, el agua y la alimentación para las generaciones futuras”.

“Que, en los próximos 180 años, quienes nos sucedan, recuerden a esta Asamblea, la de la crisis y resistencia, como la que asumió como prioridad el dar respuesta a los desafíos del cambio climático y la contaminación ambiental. Seamos parte del cambio y no ignoremos el problema”, agregó.

Sobre la elección de Calcaño López indicó que “hoy concluye un periodo y se inicia otro. Tendremos una nueva Junta de Gobierno, comprometida con la institución, el gremio y el bienestar del País. Invito a que nos unamos en una agenda de trabajo solidario, sensible e inteligente para promover el servicio a la comunidad, al gremio, al conocimiento y desarrollo del derecho. Felicitamos a la nueva presidenta, Lcda. Daisy Calcaño López y la nueva Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Puerto Rico”.

PUBLICIDAD

La jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronoz Rodríguez, por su parte, se unió a los saludos protocolares con un mensaje que resaltó la importancia de la tecnología, no solo en la vida diaria, sino para la profesión legal y la judicatura, más aún en estos tiempos de crisis.

“Sin duda, la realidad tecnológica ha tomado un impulso imperativo ante la irrupción de una pandemia cuyas consecuencias son, y siguen siendo, devastadoras a nivel humano, económico, empresarial y social. (…) La velocidad de los avances tecnológicos y lo retos económicos requieren de modificaciones sustanciales tanto en la forma de concebir la prestación de los servicios legales como en la administración de la justicia”, sentenció la jueza.

La Asamblea fue dedicada al licenciado Pedro Saadé y la licenciada Ana Delia Sánchez.