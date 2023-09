El presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, doctor Carlos Díaz, exhortó a la rectora del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) a dimitir de la posición, por el beneficio de la institución.

En entrevista con Telenoticias (Telemundo de Puerto Rico), Díaz catalogó el nombramiento de Ríos como insalvable y aseguró que lo más elegante que puede hacer la doctora en este momento es retirarse del puesto. “Estamos en una crisis de salud en todo el sistema de salud. La peor crisis que puede llegar es a los centros donde se desarrollan los profesionales que van a atender los pacientes en nuestro país. ¿Cómo es posible que ocurra esto? Hay que actuar de inmediato. Cada día que pasa es un día que se atrasa más y nos crea problemas. Los estudiantes que están ahí, se están retrasando y los pacientes van a ser, al fin de cuentas, los que van a pagar las consecuencias que es lo que no deseamos”, manifestó el Galeno.

Añadió que cuando se ocupan posiciones de liderato, “llega un punto en donde, cuando un líder de una institución no logra aglutinar, no logra armonizar ese barco hacia una dirección…, y hay tantos y tantos sectores, no solamente dos o tres personas que son personas que podrían decir que están molestos. Son todos los médicos, estudiantes, la facultad de las Escuelas del Recinto de Ciencias Médicas que se han expresado en que hubo unas irregularidades. Lo más elegante, inteligente en este momento, que el país necesita estar más unido que nunca y más en el sentido de la salud, que retire su nombramiento, que se vaya. Es lo mejor, porque aquí la institución es lo más importante y a fin de cuentas es los pacientes y la salud del país. Y yo creo que, ya está muy cansado el país, de estar escuchando que hay crisis en todo, éxodo de médicos…”, indicó.

Díaz catalogó la situación en el RCM como algo “histórico”. “Para que Ciencias Médicas haga esto que está haciendo, que es histórico. Esto no es como la UPI, que con todo respeto, tradicionalmente entra en huelga. Esto es único. Yo creo que el liderazgo del país, el secretario de Salud, el gobernador, tienen que llamar a capítulo y entender que el país, que la institución es primero que cualquier deseo individual, que cualquier cuestión partidista. Y este es el problema que yo creo que hay presiones políticas en todo este proceso que hacen daño a la institución”, sostuvo.

Díaz añadió que si en el tiempo que lleva en el puesto, Ríos no ha logrado resolver el conflicto, la situación solo seguirá empeorando. “Ella es una profesional y lo entendemos, pero si no logro armonizar esto en los 18 días que lleva al frente, los 20 días que lleva al frente, esto va a ser peor. Cada día va a ser peor, y yo le recomiendo por favor, que retire su nombramiento por el bien de la institución”, finalizó.

Estudiantes se retirarían del proceso de mediación

De otra parte, portavoces del Consejo General de Estudiantes del RCM adelantaron que se proponen presentar una promoción al pleno para paralizar el proceso de mediación, por entender que no hay nada que mediar con la administración del RCM. “Entendemos que no se están representando los intereses de lo que es el movimiento estudiantil (en las reuniones de mediación) y entonces, ¿cómo vamos a tener un comité de mediación si nuestro único punto es que se destituya (a la rectora), que hay que entonces negociar en este caso, que es lo que queremos?”, indicó la representante estudiantil.

Actualmente, el paro continúa, aunque la Administración decretó un receso académico hasta el martes.