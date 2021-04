Residentes de Culebra llegaron hoy hasta el Capitolio con su reclamo de un servicio de transportación digno, en momentos en que la Comisión de Proyectos Estratégicos del Senado evaluaba en una vista pública el contrato otorgado bajo la pasada administración a la compañía HMS Ferries para operar las lanchas que dan servicio a las islas municipio.

“El pueblo de Culebra está cansado de tanto atropello. Son décadas y décadas y estos últimos años, desde el huracán María para acá es cuando más hemos sufrido, no solamente por la pandemia, la ATM (Autoridad de Transporte Marítimo) ha sido lo peor que nos ha pasado”, dijo Mariluz Perales, una de las portavoces de los culebrenses.

La comerciante expresó que se oponen a la privatización del servicio de lanchas mediante la HMS Ferries pues dijo que no ha habido “ninguna mejoría”. Sostuvo que las embarcaciones son malas, no se les da mantenimiento. Indicó que actualmente, el servicio es bien limitado a Vieques y en Culebra está prácticamente detenido. Ayer la barcaza Marilin H que alquila la ATM para el transporte de carga a a las islas municipio encalló tras chocar contra el muelle en Culebra.

“El gobierno no está pendiente a nada, pone personas que no están capacitadas, van a comprar embarcaciones con personas que no tienen nada de conocimiento de lo que es una embarcación. Ahora mismo, hay dos lanchitas en Ceiba y, porque eso son botes que ¿quién se va a montar ahí? Llevan meses ahí y eso es dinero que está gastando el gobierno en mantener esas lanchas que están rentadas para beneficiar los amigos”, sostuvo Perales.

Para transportarse hoy a la “Isla Grande”, dijo que tuvieron que llegar en lanchas privadas hasta el muelle de Ceiba y de allí llegar en guagua hasta San Juan. La portavoz indicó que después que encalló la barcaza, trajeron otra que también se dañó. “El muelle tuvo unos daños irreparables y el ecosistema también se dañó. Esa barcaza está estacionada ahí porque no la han podido sacar y el otro Ferry privado tampoco puede entrar”, detalló Perales.

Dijo que hace más de 48 horas que en Culebra no hay transporte. “Es tan difícil porque los choferes tienen que llegar temprano al muelle para montar los vehículos en la barcaza y después coger la lancha estar todo el día en Culebra en lo que llega la barcaza, descargar y estar cinco horas para regresar a Ceiba. Eso no lo aguanta nadie”, explicó.

Sostuvo que no creen “en nadie” pues década tras década han sido promesas y promesas sin cumplir. “Lo pintan bien lindo y a la larga y la postre nos siguen discriminando”, agregó la comerciante durante la manifestación que se llevó a cabo en la escalinata norte de la Casa de las Leyes y en la que también participaron algunos residentes de la Isla Nena. Se unieron a los manifestantes, los legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago y Denis Márquez, la senadora del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) Ana Irma Rivera Lassén, el ex candidato independiente a gobernador Eliezer Molina y el ambientalista Alberto de Jésus (Tito Kayak), entre otros.

Michael Chamblin, maestro y también comerciante dijo que el problema de transportación sigue sin resolverse, mientras los suministros siguen escaseando y son los residentes los más afectados.

“Los atropellos que seguimos recibiendo en ambas islas municipios prácticamente nos están llevando al colapso. Se acaba la gasolina, se acaban los suministros, ¿cómo hacemos para subsistir en una isla municipio?, cuestionó.

“Un fin de semana Culebra está lleno se acabó la gasolina por el alquiler de vehículos arrendados y se acabó todo para el culebrense. Si no tenemos unos tanquecitos de reserva como en la época de María Castaña no podemos movernos en la isla municipio”, dramatizó.

Perales aclaró que no es que rechacen el turismo, pero “si nosotros no estamos bien, no podemos recibir a la gente como se debe recibir, si nosotros carecemos, ¿cómo vamos a dar de lo que no tenemos?”.

Perales emplazó al gobernador Pedro Pierlusi a que visite las islas municipio para que vea de primera mano la difícil situación. “Solamente el que está allí, el que día a día sufre es el que tiene conocimiento. Mucha gente dice, váyanse, múdense, pero ¿a ti te gustaría que te mudaran de tu casa, esas son nuestras casadas”, sostuvo la mujer, quien es natural de Juncos, está casada con un culebrense y reside hace 25 años en la isla municipio.

“Aquí (en el Capitolio) hay unas vistas los felicito, pero que hagan las vistas con la comunidad. Ellos están tomando decisiones allá sin tomar decisiones con nosotros. Ya está bueno que nos estén imponiendo cosas. Todos los gobernadores se han trepado y ha sido lo mismo”, dijo.

“Van cada cuatro años a hacer política y a hacer promesas, pero después no regresan. Cada cuatro años es lo mismo, rojos y azules, lo mismo”, dijo por otro comerciante, Wilfredo Fontanez.

“El gobernador le miente al País cuando dice que el privatizador, la compañía HMS, se va a hacer cargo de las cuatro embarcaciones que van a arrendar. Eso es falso porque hay una cláusula que dice que es ATM quien tiene que asumir esos costos”, dijo por su parte, el presidente de la Comisión de Proyectos Estratégicos, Javier Aponte Dalmau, quien hizo un alto en la vista pública y llegó hasta la manifestación.

“Lo mismo que sucedió en 2018 cuando la administración de Ricardo Rosselló hizo una declaración de emergencia alquilaron cuatro embarcaciones para un par de meses y eso aumentó sustancialmente los costos porque no tenían las embarcaciones de la ATM listas. Eso quiere decir que durante todos estos años para forzar un proceso de privatización aquí, la ATM y el gobierno, no transfirió ni presupuestó ni los fondos necesarios para hacerle el mantenimiento requerido a esas embarcaciones. Hoy estamos viendo las consecuencias”, sostuvo el legislador del Partido Popular Democrático (PPD).

Aponte Dalmau dijo que el contrato es hasta octubre 27 de 2023 y detalló que la empresa “no está obligada básicamente a hacer nada hasta que no se le entreguen las ocho embarcaciones de ATM para ellos comenzar a dar su servicio en el cual ellos no van a invertir ni un peso”.

No fue claro sin embargo, en si el contrato se podría anular. “Estamos evaluando quién puede tener interés público para impugnar la validez de esa contratación.

Mañana se espera que el Senado lleve a votación una medida de la senadora María de Lourdes Santiago que propone un modelo cooperativista como alternativa al fallido servicio de transporte marítimo a las islas municipio.

“Como esta operación recibe una cantidad sustancial de fondos públicos federales, hay que identificar si el gobierno federal permite que se establezca una estructura administrativa como esta”, dijo Aponte Dalmau, portavoz de la delegación de mayoría.