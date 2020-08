La nueva orden ejecutiva que entraría en vigor la semana próxima contaría con restricciones similares a las implementadas en mayo pasado, para minimizar el índice de contagios de coronavirus en la Isla.

Así lo confirmaron el secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González Feliciano, junto al secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Laboy, a su salida de la reunión que sostienen los task force médico y económico.

Nueva Orden Ejecutiva Secretario de Salud habla sobre recomendaciones que le harán a la gobernadora de cara a la nueva Orden Ejecutiva sobre el coronavirus. Posted by Primera Hora on Friday, August 14, 2020

Indicaron que será medular controlar el comportamiento y el acceso de personas en centros comerciales y restaurantes, por ejemplo, donde se identifica el mayor riesgo de contagios. De esta manera, el comercio al detal sería el más afectado.

PUBLICIDAD

La orden ejecutiva más restrictiva a la que se podría retornar es la OE-2020-038, del 4 de mayo. Esta fue en la que la gobernadora Wanda Vázquez anunció en el inicio de la apertura del país. Se distinguió por permitir que la manufactura y la construcción pudiera comenzar a operar, regresándoles a miles de trabajadores sus empleos.

En esencia, autorizó que se iniciaran los trabajos en las industrias financieras, hipotecarias, seguros, bienes raíces, notaría, servicios profesionales, ingeniería y contabilidad. Además de las medidas de distanciamiento social y de seguridad para los empleados y clientes, se ordenó a que los trabajos sean por cita previa, atendiendo a una sola persona a la vez.

El comercio al detal no estaba permitido. Pero, los servicios en las ferreterías, el mantenimiento, reparación, inspección y venta de piezas de vehículos se ampliaron para brindar atención al público de lunes a viernes, en horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. La atención era mediante citas. Pero no se dio luz verde a la venta de autos.

Sí se permitió de lunes a viernes los servicios de lavanderías, la agricultura ornamental, inspección de automóviles y las labores asociadas a investigaciones universitarias, así como autorizó a los médicos a reabrir sus oficinas. Se autorizó a taxistas y porteadores públicos brindar servicios de manera limitada, así como comenzar las operaciones en servicios de mudanzas, de inspección de elevadores y reparación de aires acondicionados. Igualmente, se restringió a los establecimientos de comida solo a preparar alimentos para la modalidad de carry out o entrega.

PUBLICIDAD

En cuanto a los supermercados, se exhortaba a hacer las comprar online y su horario de apertura era de lunes a sábado. Los domingos permanecían cerrados para limpieza y reabastecimiento de víveres.

Los cines, discotecas, gimnasios, casinos, salones de belleza y otros lugares que regularmente conllevan aglomeración de personas, tampoco abrirían. De igual manera las iglesias no recibían sus congregaciones.

Finalmente, autorizó a las personas a ejercitarse al aire libre. Pero, las pistas atléticas, los gimnasios, las playas y los balnearios quedaron cerradas. El toque de queda era de 7:00 de la noche a 5:00 de la madrugada.

Mientras, la OE-2020-041 -la que también se estudia para reimplementar- flexibilizó las medidas.

Se destacó por permitir que los empleados se reintegraran a trabajar de manera presencial; la reapertura de las iglesias sábado y domingo; la operación de los comercios al detal, como zapaterías y tiendas de ropa, la venta de autos, así como la reapertura de los centros comerciales en una ocupación de un 50% y de los salones comedores de los restaurantes en una ocupación de 25%.

Entre otras cosas, permitió que se realizaran carreras de caballos sin público y la reapertura de la industria hípica; la realización de conciertos y obras teatrales virtuales; reintegró a los empleados públicos en las agencias, pero, sobre todo, permitió la operación de salones de bellezas y barberías, de lunes a sábado de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. con citas previas.

Estipuló que la operación de los comercios de venta al detal, principalmente operado por pequeños y medianos comerciantes, al igual que de los centros comerciales se debía mantener una capacidad de un 50% de capacidad, que el horario de apertura era de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. y que no podían operar domingos.

PUBLICIDAD

La operación de cines y gimnasios estaba prohibida. Pero, se permitió el uso de playas para fines deportivo. Además, se abrieron los car wash, las agencias de viaje, la operación de bienes raíces, y se les permitió a los supermercados entregar servicios en el hogar hasta la medianoche.

Esta orden ejecutiva también permitió los velatorios durante una o dos horas y con un máximo de 10 personas.

El secretario de Salud indicó que con la nueva orden ejecutiva se busca controlar la movilidad de los ciudadanos, especialmente a quienes han sido indisciplinados con las medidas de seguridad contra la enfermedad.

“Hay mucha falta de disciplina, la gente está moviéndose sin mascarillas, sin distanciamiento físico y sin lavado de manos”, indicó el galano al identificar a la población más joven como los mayores responsables de este comportamiento.

Recordó que, según las estadísticas, este grupo se caracteriza por no presentar síntomas y afectar directamente a la población de la tercera edad, los más vulnerables a la COVID-19.

“El 75% de las muertes son en personas de 60 años en adelante”, dijo.

Laboy, por su parte, reiteró que “el sector económico valida de que estamos en una crisis bien seria y que esta situación es bien alarmante y vamos a tener que tomar unas restricciones”.

“En lo que nos hemos enfocado en las conversaciones es cómo logramos atender la situación de la crisis con el menor impacto posible a la economía. Lo que sí hemos dicho es que un cierre total -como en marzo y abril- tendrá un efecto nefasto en la economía”, manifestó.

La reunión continúa esta tarde para entregar las recomendaciones a la gobernadora, quien deberá analizarlas y hacer el anuncio de la nueva orden ejecutiva.