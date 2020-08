Comerío - “Que no se repita de nuevo” el caos electoral que se registró el pasado domingo en la Isla, fue lo que pidió la electora Carmen D. Colón Díaz cuando finalmente pudo emitir su voto en estas primarias que realiza el Partido Nuevo Progresista (PNP) en este pueblo montañoso.

La residente del barrio Doña Elena, de Comerío, acudió al mediodía al Colegio Aprendix, donde el transitar de electores era a cuenta gotas.

Igual ocurría en el parque del pelote del barrio Doña Elena, donde los populares se acomodaron en un amplio gazebo al aire libre como medida para evitar contagios por coronavirus.

Según proyectó el alcalde Josean Santiago, entre las fallidas primarias del pasado domingo y el temor a contagio, en su pueblo la participación sería de un 20% a 30% de los electores.

Pero, ¿qué buscaban los electores en las urnas?

Según contaron a este diario, iban con las miras de lograr un cambio para mejorar al país.

Arnaldo Otero, también del barrio Doña Elena, votó en la primaria del Partido Popular Democrático (PPD). Lo hizo con la esperanza de “ver si esto progresa”.

“Esto es sacar pillos y poner pillos”, opinó Otero.

Gil Antonio González Rivera, de 78 años, dijo sentirse “más tranquilo” por haber podido votar, luego de que hace una semana el problema de que no había papeletas en su pueblo le privó de acudir a un centro de votación. Señaló que, ahora que pudo votar por el PPD, esperaría con paciencia en su hogar los resultados.

La razón que dijo le motivaba a acudir a los urnas fue para promover “mejoras para el país, porque esto no está bueno”.

“Uno tiene que echar para adelante y tener ánimo, a ver si se puede mejorar esto”, añadió.

Colón Díaz no se alejó de estos deseos de progreso para el país. Pero, fue más allá al pedirle a Dios que ilumine al pueblo para que la decisión sea la correcta.

Detalló que su clamor fue para “que Dios haya iluminado a las personas, para que esas personas que escogimos sean las que deben estar ahí y luchen por nosotros, por el pueblo de Puerto Rico, que nos lo merecemos”.

El alcalde de Comerío, entretanto, destacó que la mejor candidata para guiar los destinos del país lo era Carmen Yulín Cruz Soto. Era de esperarse, pues dirige esta campaña a la gobernación.

“Hoy nos tenemos que plantear cuál es el PPD que le queremos presentar a Puerto Rico en las próximas elecciones. Yo creo que debe ser uno que abrace nuevamente la agenda para luchar por la justicia social, para fortalecer la clase media, que no nos parezcamos al PNP”, afirmó, tras haber culminado el proceso de votar.

Añadió que para promover la candidatura de Cruz Soto “no dependimos de campañas publicitarias costosas para no tener dedos amarrados con nadie, no tuvimos comité de campañas negativas contra nuestros compañeros y hemos hecho un llamado de devolverle el alma al PPD”.

El proceso de votación en Comerío culminará a las 4:00 p.m., tal y como se ha previsto.

Cabe destacar que durante el recorrido que se hizo en los pueblos de la montaña, un coordinador de zona de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), que pidió no ser identificado, confirmó que todo el proceso electoral registrado en Corozal, Comerío, Naranjito, Cidra y Cayey fluyó sin complicaciones. Todos los colegios pudieron comenzar su votación a las 8:00 a.m. y no se registró falta de materiales.