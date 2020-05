A partir de esta semana unas 26,000 personas que componen el personal docente y docente administrativo del Departamento de Educación participarán de un “assesment” que le permitirá a la agencia evaluar el nivel de conocimiento tecnológico del personal y desarrollar un plan de trabajo individualizado que vaya acorde con las expectativas de fomentar la educación a distancia en el sistema público del país, una alternativa que cobra peso en el escenario actual ante la crisis suscitada por el coronavirus.

En una conferencia de prensa virtual, el secretario del DE, Eligio Hernández, detalló que el “assesment” -parte del proyecto DE- Innova, el cual es financiado con más de $130 millones de fondos Restart y otros fondos estatales aprobados por la Junta de Supervisión Fiscal- es compulsorio para los docentes quienes tienen la oportunidad de completar el mismo a través de una plataforma establecida en la página web de la agencia antes que culminen las labores de este semestre escolar el próximo 6 de junio. El cuestionario Uso y Percepción de la Tecnología estará disponible a través del enlace www.geeopr.com/de-innova/.

“Los maestros se estarán clasificando en varias categorías: nivel básico, nivel de dominio y nivel avanzado”, explicó el Secretario.

Posteriormente, y dependiendo del resultado, se desarrollará con cada empleado un plan individual tecnopedagógico que partirá desde sus conocimientos y destrezas. Luego, cada docente y docente administrativo recibirá un dispositivo que será utilizado para efectos de su aplicación en el salón de clases. Se supone que este proceso se complete para agosto y vaya acompañado de 18 horas de adiestramientos básicos sobre uso y manejo del equipo, así como la integración de la tecnología a la enseñanza.

El proyecto DE- Innova impactará en diferentes fases a directores escolares, especialistas en tecnología, superintendentes, facilitadores docentes, maestros permanentes, bibliotecarios, maestros en los centros educativos CASA, educación de instituciones juveniles, educación para adultos y profesores de instituciones postsecundarias del DE, así como consejeros profesionales y trabajadores sociales, entre otros.

Hernández indicó que como parte de cada plan individualizado los docentes recibirán adiestramientos de uso de aplicaciones como Microsoft Teams, cuyas licencias fueron adquiridas por la agencia pues será el método de comunicación oficial entre empleados. Esta plataforma digital también abre las puertas a la enseñanza virtual, una de las alternativas que evalúa el DE para el próximo año académico en caso de que el Departamento de Salud recomiende extender el cierre de escuelas como medida de prevención para desacelerar los casos de la COVID-19 en Puerto Rico.

Hernández dijo que los adiestramientos en esta primera fase serán ofrecidos por la compañía Global Education Exchange Opportunities (GEEO), la cual es liderada por Odette Piñeiro Caballero quien fungió como secretaria del DE por un periodo corto durante la administración de Luis Fortuño.

Las empresas Evertec Group, así como Computer Network Systems (Computerlink) son otras de las empresas contratadas para cumplir con el proyecto de innovación tecnológica en el DE. En el caso de GEEO se le pagará en la primera fase de entrenamiento a maestros y desarrollo de currículo $5.7 millones, precisó Hernández a preguntas de Primera Hora. En el caso de Evertec, la empresa se encargará de entregar las laptops al personal docente y ofrecerán un taller de uso y manejo de las máquinas. Deberán establecer, además, un proceso de rastreo e inventario de los dispositivos.

Durante todo el año escolar -entre agosto de 2020 a mayo de 2021- los maestros recibirán otros adiestramientos relacionados al desarrollo profesional de uso de tecnología. Al final del curso, según Hernández, los 2,800 profesores deberán documentar todo lo aprendido.

Sigue en pie la entrega de laptops y tabletas a partir de agosto

De otra parte, el secretario de Educación indicó que la entrega de laptops y tabletas a estudiantes del sistema público continúa en agenda para comenzar en el inicio del semestre escolar en agosto.

Es a partir de junio que la agencia deberá recibir las primeras 113,000 laptops y 18,000 tabletas marca Apple – a razón de entre 25 mil a 27 mil dispositivos por mes- como parte de unos contratos ya establecidos con Computerlink. Las tabletas, se indicó, serán otorgadas a estudiantes de Kindergarten a segundo grado, mientras que las laptops serán entregadas a alumnos de tercer grado a duodécimo grado.

El Secretario destacó que serían los maestros los que orientarán o transmitirán el conocimiento aprendido a los estudiantes, enfocados siempre en el uso de herramientas tecnológicas como método de enseñanza. Según Hernández, aquellos docentes que muestren dominio en diversas áreas tecnológicas recibirán unas micro-credenciales.

Una segunda fase de adquisición de computadoras está todavía bajo evaluación de la Administración de Servicios Generales (ASG) a través de una “subasta abierta”. Según Víctor Ortiz, principal oficial de la Oficina de Informática del DE, para la segunda fase de entrega de computadoras “estaríamos entregando 133,500 laptops y 36,200 iPads adicionales”. Actualmente, la matrícula aproximada para el próximo año escolar en el sistema público es de 280,000 alumnos. El Secretario no pudo mencionar las empresas que están compitiendo en la subasta para esta fase del proyecto.

Sin definir cantidad de estudiantes sin acceso a internet y tecnología

A preguntas de este diario el secretario no pudo precisar con estadísticas cuál es la brecha de falta de acceso a tecnología y conectividad a internet que hay entre el estudiantado de escuelas públicas, aunque precisó que hay un estudio en agenda conducente a tener esa respuesta.

En Puerto Rico más del 58% de los niños y niñas viven bajo niveles de pobreza, una realidad que ha dejado sobre el tapete la pregunta de cuántos niños realmente tuvieron acceso a internet o herramientas tecnológicas para aprender desde sus hogares por los pasados dos meses, cuando las escuelas cerraron a causa de la cuarentena impuesta por el gobierno. Crisis similares se experimentaron a principio de año tras los terremotos ocurridos en la zona sur de la isla.

De otra parte, la Federación de Maestros de Puerto Rico, reconoció recientemente la situación difícil que han atravesado las familias para atender las necesidades educativas de sus hijos. “No ha sido fácil para madres y padres, muchos con limitaciones económicas, apoyar la albor académica en medio de la crisis que ha afectado a Puerto Rico. Un 40% de los estudiantes no tienen acceso a recursos tecnológicos e internet en sus hogares, al igual que un 30% del magisterio”, sostuvo la presidenta de la organización, Mercedes Martínez.

Por su parte, el secretario de Educación alude a que se está trabajando para impulsar un proyecto tecnológico robusto.

“Esto requiere mucha inversión económica y esfuerzo”, dijo al aludir que la agencia labora en 34 segmentos que llevarán la educación pública en Puerto Rico a un nivel tecnológico del siglo 21.

En cambio, reconoció que hay limitaciones para, por ejemplo, utilizar los $13.5 mil millones en fondos CARES Act (Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica ante el Coronavirus) -los cuales en parte estaban predestinados a cubrir necesidades de conectividad en las escuelas públicas- pues los mismos requieren de un fiduciario o síndico que aun no tienen la agencia. Actualmente, el DE se encuentra en conversaciones que, a juicio de Hernández, pudieran ser fructíferas pero no quiso adelantar detalles para no “malograr” los entendimientos ni violar términos de “confidencialidad”.

Aun así, expresó que el DE sí ha trabajado para cerrar la brecha tecnológica y la entrega de dispositivos a toda la matrícula durante el próximo año escolar así lo evidencia.

“Se van identificando retos importantes… puedes tener acceso a internet, pero si no tienes devices de nada nos sirve”, indicó al agregar que hay otras agencias aunando esfuerzos para cumplir con la meta, incluyendo a la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS).