El presidente de la Comisión de lo Jurídico, Orlando Aponte Rosario anunció hoy que acudirá a los tribunales para solicitar la comparecencia so pena de desacato de la exgobernadora y exsecretaria de Justicia Wanda Vázquez Garced.

La comisión legislativa lleva a cabo una investigación sobre denuncias de la fiscal Betzaida Quiñones, quien ha declarado bajo juramento en la Cámara de Representantes que en 2019, siendo secretaria de Justicia, Vázquez Garced y jefa de fiscales, Olga Castellón, fueron paralizados los casos del asesinato del cantante de música urbana Kevin Fret y la muerte del abogado, Carlos Cotto Cartagena, que ella tenía asignados.

Vázquez Garced fue citada a comparecer esta tarde a una vista pública, pero antes de la cita distribuyó una carta a los medios de comunicación, dirigida a Aponte Rosario, notificándole que no acudiría a la audiencia. La ex gobernadora alega que las denuncias de la fiscal Quiñones se encuentran “ante la consideración de la Oficina del Fiscal Especial Independiente el cual a este momento no ha emitido una resolución final”. Aludió además a unas expresiones públicas que hizo el 7 de noviembre en las que alegó que las denuncias de la fiscal Quiñones eran “totalmente falsas”.

Rosario Aponte dijo que con la incomparecencia de hoy Vázquez Garced “parece hacerse la desentendida, pero la carta (de citación) es bastante clara”.

“Ella tiene mucho qué aclarar y qué decir. Lo que no voy a hacer es adelantar las preguntas (a Vázquez Garced). Tenemos una fiscal activa que está diciendo bajo juramento que mientras Wanda Vázquez era secretaria de Justicia y Olga Castelllón, jefa de los fiscales, se le ordenó detener investigaciones. Ella debería explicar esas serias denuncias (de la fiscal Quiñones”, sostuvo Aponte Rosario en declaraciones a periodistas.

Adelantó que abrirá y cerrará los trabajos de la comisión, no sin antes, anunciar que el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez le había autorizado a acudir a los tribunales para reclamar la comparecencia de Vázquez Garced.

Aponte Rosario dijo que su comisión también hace gestiones a nivel federal para obtener de alguna manera el testimonio de Castellón, quien actualmente labora en destaque en la esfera federal.