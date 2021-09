La Comisión de Ética del Senado desestimó la querella que radicó la portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli contra el senador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Gregorio Matías Rosario.

Aunque la comisión determinó que tenía jurisdicción sobre la querella, el panel ciudadano para la evaluación de querellas determinó, por mayoría de votos, que no existe causa probable para entender que se ha cometido la infracción alegada.

La representante Nogales alegaba en la querella Q-2021-003 que el senador Matías Rosario le atribuyó haber incitado a los manifestantes contra la Poliçía en las protestas en el Condominio Sol y Playa, en Rincón.

“La representante Mariana Nogales de MVC, en un acto reprochable, incitó a manifestantes en Rincón a agredir a los policías. Esto no se puede pasar por alto y menos cuando viene de una funcionaria electa. Estaré evaluando la presentación de una querella ante Ética de la Cámara”, fueron las expresiones que el senador Matías Rosario escribió el 28 de julio pasado en su cuenta de Twitter.

“Yo entendía que era mi responsabilidad presentar esa querella ética y me sostengo en que esa era la actuación correcta. La determinación del panel no me quita el sueño, si ellos determinaron que no iban a entender, bueno, por supuesto no es un caso de hostigamiento sexual, no es un caso de soborno, pero sí el asunto de haber hecho alegaciones sobre mí a sabiendas de que eran completamente falsas, es una conducta que no debemos permitir a otros compañeros legisladores”, reaccionó hoy la representante Nogales Molinelli.

“Si lo tengo que hacer, pues vuelvo y presento una querella. No hay problema, ahí está el mecanismo, el asunto es que se utilice y que funcione”, sostuvo la legisladora en declaraciones a periodistas en el Capitolio.

“Es evidente que algunas de estas personas siempre han demostrado tener una agenda contra los miembros de la Policía, pero les dejo claro que, mientras Dios me permita vivir, levantaré mi voz para defender a los míos, aun frente a aquellos que traten de callarme con querellas absurdas y sin sentido”, dijo Matías Rosario, quien es teniente de la Policía, en un comunicado de prensa.