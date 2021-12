La Comisión de Ética del Senado recomendó castigar con un voto de censura y reprimenda pública al senador popular Albert Berríos Torres luego de investigar una querella de empleados del legislador que alegaron ser objeto de un patrón de maltrato verbal y de solicitudes de dinero.

El informe, radicado esta tarde en la Secretaría del Senado, fue aprobado ayer martes tras una reunión de casi siete horas, a puertas cerradas en la que participaron los 13 miembros de la Comisión de Ética. La votación fue por mayoría. Los senadores de minoría, Henry Neumann, María de Lourdes Santiago, José Vargas Vidot y Ana Irma Rivera Lassén votaron en contra y presentarán un informe alterno al pleno senatorial, que recomienda que el expediente completo sea referido al Departameto de Justicia.

PUBLICIDAD

Indica el informe de 24 páginas, que el senador pronunció palabras soeces que afectaron a Ia señora Alba Margarita Gonzalez Rivera y que esta estuvo expuesta a conducta impropia en el entorno laboral de Ia oficina del legislador, pero no se presentó prueba de un patrón de acoso laboral ni de solicitudes de dinero de parte del senador por el distrito de Guayama.

“El senador, con su conducta, afectó Ia imagen y el decoro que se debe observar ante los empleados y todo personal del Senado de Puerto Rico”, sostiene el documento.

Dice también en sus conclusiones, que integrantes de la oficina del senador Torres Berríos solicitaron dinero voluntario a otros empleados, sin la anuencia del legislador y que éste “desautorizó inmediatamente las solicitudes de dinero voluntario realizadas por su personal”.

“El senador en ningún momento solicitó dinero a sus empleados de manera directa o indirecta”, sostiene el informe.

Dice así mismo, que evaluada la totalidad de las alegaciones de Gonzalez Rivera, se determina que no se constituyó un ambiente de acoso laboral. “Los actos aislados de conducta no deseada en un ambiente de trabajo no provocan un acoso laboral al amparo de Ia Ley 90-2020. La referida ley requiere un patrón constante y reiterado, que, ante Ia totalidad de las circunstancias en el presente caso, no se constituye”, agrega el informe.

No obstante, indica que el legislador violó Reglas de Conducta Etica del Senado que persiguen el cumplimiento pleno y cabal de los deberes de un senador o senadora y que no permiten que ésta sea lacerada por actuaciones que pongan en entredicho los altos valores éticos que Ia sociedad requiere de sus miembros.

PUBLICIDAD

Sostiene que de conformidad con Ia Sección 26, inciso (a) de las Reglas de Conducta Etica del Senado de Puerto Rico, Ia Comisión de Etica recomienda que el alto cuerpo que le aplique una reprimenda pública y un voto de censura al senador Albert Torres Berríos. “Los hechos alegados y corroborados mediante testimonio, no van acorde con el prestigio y el honor que debe acompañar las acciones, la conducta y el trato hacia los demás que viene obligado a observar un miembro de la Asamblea Legislativa, en este caso en específico, el senador Torres Berríos”, dice el informe.

De igual modo, conforme a Ia Sección 25, inciso (a) de las Reglas de Conducta Etica del Senado de Puerto Rico, se recomienda al presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, que tome “aquellas previsiones administrativas necesarias, constitutivas en prohibir que conductas como las alegadas ocurran en el entorno laboral del senador Torres BerrIos”.

El legislador deberá coordinar con la Oficina de Recursos Humanos del Senado para obtener material y recursos que puedan brindar consejería y educación sobre el acoso y hostigamiento laboral.

El senador Torres Berríos no estuvo disponible hoy en su oficina en el Capitolio. Temprano en la tarde un ayudante informó a periodistas que el legislador estaba “dando parrandas” en su distrito.

Los senadores de minoría, Henry Neuman, María de Lourdes Santiago, José Vargas Vidot y Ana Irma Rivera Lassén votaron en contra y presentarán un informe alterno al pleno senatorial.

“Estoy sumamente disgustado por al decision final de la Comisión de Ética. Básicamente le voté en contra al informe basado en que la forma en que se llevaron a cabo los procesos no fue justa ni correcta al no darnos la oportunidad de aquilatar toda la prueba disponible. Nunca fue presentada”, dijo Nemann a Primera Hora.

PUBLICIDAD

“Hicimos un informe de minoría que va a ser presentado al hemiciclo”, sostuvo para agregar que el proceso fue atropellado.

Indicó que fueron seis querellas las radicadas contra Torres Berríos y que la Comisión nada más le dio paso a una. “Cuando la querellante fue a testificar fue maltratada por los senadores de la mayoría que la trataron como si ella fuera la culpable de todo”, reprochó el senador novoprogresista.

Nemann dijo que el informe alterno de minoría recomiendan que todo el expediente sea referido al Departamento de Justicia “para que sea un cuerpo neutral que juzgue a base de la prueba disponible”.