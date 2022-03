El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, dijo hoy que la Comisión de Ética del cuerpo legislativo podría no tener jurisdicción sobre el contratista de la Cámara, Obed Rojas, a quien la mayoría novoprogresista le imputa haber amenazado a la representante Wanda Del Valle Correa en medio de un confuso incidente ocurrido anoche en el hemiciclo cameral.

Del Valle Correa se desplomó anoche en el hemiciclo y tuvo que recibir asistencia de enfermería lo que detuvo los trabajos de la sesión. En ese momento se había aprobado a viva voz un nuevo proyecto que elimina las escoltas a los exgobernadores y en el calendario también figuraba un informe de la Comisión de Ética que recomendó sancionar a Del Valle con una reprimenda pública por no rendir a tiempo sus informes financieros a la Oficina de Ética Gubernamental.

En medio del incidente, el representante novoprogresista Juan Oscar Morales alegó que el licenciado Rojas le dijo a la legisladora: “Si votas en contra, vas a tener consecuencias” y que tras las expresiones del asesor, Del Valle se desmayó.

“Mi interpretación es que no”, dijo el presidente de la Cámara cuando se le preguntó hoy en una conferencia de prensa en el Capitolio si la Comisión de Ética tiene jurisdicción sobre las actuaciones de un asesor.

“El reglamento establece claramente que son los funcionarios electos y las personas que tienen posiciones directivas a las que le aplica la Comisión de Ética, pero si hay repercusiones y dependiendo de lo que haya, nosotros tomaremos determinaciones. Si hay algún planteamiento, en su momento se evaluará, pero no hay una querella formal”, sostuvo el líder legislativo.

Sobre el estado de salud de Del Valle, el presidente de la Cámara dijo que conversó con la legisladora, a quien describió como su amiga y expresó que se encuentra en buen estado.

Este diario visitó la oficina de la legisladora, quien no acudió hoy al Capitolio, ni respondió llamadas a su celular.

Aunque el representante Juan Oscar Morales ha anunciado que presentará una querella contra Rojas, Hernández Montañez dijo que hasta el momento no se ha radicado ninguna queja formal.

Dijo que él pidió una investigación del incidente a la Oficina de Recursos Humanos y aunque Rojas es un contratista, indicó que “ellos pueden investigar” lo ocurrido. Añadió que una determinación podría ser no renovarle el contrato a Rojas.

“Todo está la sobre la mesa y lo evaluaremos cuando llegue la determinación de Recursos Humanos, esperamos en 10 días”, indicó Hernández Montañez.

Sostuvo que mientras se lleva a cabo la investigación de la Oficina de Recursos Humanos, el asesor puede continuar dando servicios a los legisladores con los que tiene contratos, pero no puede asistirlos en el hemiciclo, en vistas públicas ni ejecutivas.

“Wanda es mi amiga y estuve con ella en el proceso. Wanda estaba bien cargada...”, dijo para indicar que a la legisladora, quien está en su primer término en la Asamblea Legislativa, le ha afectado la querella que le radicó el director de la Oficina de Ética Gubernamental, Luis Pérez Vargas, por no radicar a tiempo el informe financiero correspondiente al año 2020.

El presidente de la Cámara dijo, por otra parte, que desconocía de una querella sobre el incidente instada anoche en la Policía.

El reporte -del que Primera Hora tiene copia- describe que “durante la vista de sesión en el hemiciclo resultaron con ataque de ansiedad varios representantes debido a desacuerdos en la vista”. En el documento se indica que además de Del Valle Correa, también resultaron afectados los representantes María de Lourdes Ramos y Ángel Bulerín Ramos.

Por su parte, el portavoz de la mayoría popular y presidente de la Comisión de Ética, Ángel Matos García, dijo que “irrespectivo del contenido de la alegada amenaza”, el informe con las recomendaciones de sanciones a la representante Del Valle era final y ya había sido circulado desde la semana pasada.

“No hay forma y manera astrofísica que ese informe pueda sufrir un cambio, porque ya el País lo tiene”, sostuvo Matos García.

“El informe ya estaba hecho, votado, radicado, circulado, aprobado a viva voz y pendiente de votación final. No hay manera que sufra un cambio contextualizando la alegada amenaza, porque no me consta”, indicó el legislador. Sin embargo, reconoció que el informe podría ser derrotado en la votación final y que el voto de Del Valle podría ser decisivo en la aprobación de cualquiera de las medidas que estaban sobre la mesa.