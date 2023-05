La Comisión de Ética de la Cámara de Representantes recomendó hace casi un año amonestar a la portavoz del Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz, por violar un artículo sobre conflicto de intereses del Código de Ética, que rige la conducta de los legisladores, pero el informe no se ha llevado a votación al pleno del cuerpo legislativo.

En junio de 2022, la Comisión de Ética falló en contra de Burgos Muñiz en relación a la querella que le instó el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, por mantener como directora de su oficina en el Capitolio a una empleada que, a la misma vez, dirigía y era dueña de un colegio en Carolina. El informe del organismo disciplinario que recomendó amonestar a la legisladora se aprobó con el mínimo de votos (7).

La amonestación es el castigo más benévolo contemplado en el Código de Ética. Las otras alternativas eran: amonestación, reprimenda, sanción económica o expulsión.

“El informe se llevará a votación (al pleno cameral) con los próximos informes que se llevarán a votación”, dijo hoy a preguntas de periodistas el presidente de la Comisión de Ética y también portavoz de la mayoría popular en la Cámara, Ángel Matos García.

“¿Por qué no se radicó antes?, mea culpa, como primera instancia. Los primeros tres o cuatro meses de retraso es que simplemente seguí atendiendo otras cosas y no lo tenía tan consciente en el radar, pero ayer le informé al Presidente (de la Cámara) que estaba pendiente de votación”, sostuvo Matos García.

Al ser preguntado por qué en este caso el informe se ha tardado tanto en bajar ante la consideración del pleno de la Cámara a diferencia del informe sobre la querella contra la representante del Movimiento Victoria , Ciudadana (MVC), Mariana Nogales, por omitir información en su informe a la Oficina de Ética Gubernamental, el legislador indicó que “las querellas son distintas”. Agregó que el informe de Burgos Muñiz se llevará al pleno “antes de junio 30 (cuando expira la presente sesión ordinaria)”. Matos García no precisó la fecha.

Lisie Burgos y su empleada en la graduación. ( Captura )

En junio de 2022, los miembros de la Comisión de Ética determinaron que Burgos Muñiz violó el artículo 4, inciso J del Código de Ética que dispone que “ningún Representante llevará a cabo acciones o actividades que le coloque en un conflicto de interés o que pueda crear la apariencia sobre la existencia de un conflicto de interés”.

El Presidente de la Cámara refirió a Burgos Muñiz a la Comisión de Ética en enero, luego que trascendió en medios de comunicación que la directora de la oficina legisladora, Janise Santiago Ramos, no informó que era la dueña del colegio educativo Kid’s Kingdom & James Christian Academy cuando solicitó un salón del Capitolio para celebrar en junio pasado los actos de graduación de la institución docente. Ese mismo día, la legisladora anunció en las redes sociales que su empleada renunciaba al cargo que ocupaba en la Casa de las Leyes

Hernández Montañez ordenó entonces una investigación en la Oficina de Recursos Humanos de la Cámara y refirió a la legisladora a la Comisión de Ética, más no a Santiago Ramos porque al renunciar al puesto que ocupaba en la Legislatura, el pasado 27 de enero, la Comisión de Ética perdió jurisdicción sobre ella.

Burgos Muñiz levantó como defensa que el Presidente de la Cámara de Representantes tenía conocimiento sobre el estatus laboral de Santiago cuando autorizó el uso de la propiedad y de un salón del cuerpo legislativo y que el uso propiedad pública para la actividad de graduación de el Colegio Kid’s Kingdom & James Christian Academy estaba permitida por el Reglamento de la Cámara.

“Siempre he cumplido con la reglamentación vigente de la Cámara de Representantes. Me he sometido al proceso con integridad y la conciencia clara que no he cometido falta alguna. Seguiré con rectitud y entereza realizando mis labores a favor del pueblo de Puerto Rico,” expresó entonces la legisladora.