El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) dio a conocer esta tarde el informe de la Comisión Especial que se creó para atender la queja sobre acoso laboral contra uno de sus funcionarios, que determina que no se incurrió en acoso laboral, ni tampoco se proveyó evidencia que pudiera corroborar las alegaciones de comentarios de índole machista, misógina o discriminatoria por cuestiones de salud física y mental.

Según explicó el secretario general del PIP, Juan Dalmau Ramírez, luego de un proceso inicial de entrevistas, la querellante expresó insatisfacción con el proceso a través de redes sociales, lo que llevó a que el PIP nombrara la Comisión Especial, “compuesta por tres profesionales de intachable historial, y regidas por el código de ética de sus respectivas profesiones”, para que evaluara las alegaciones contra el funcionario Eliezer Ríos.

Agregó que la Comisión Especial llevó a cabo una investigación independiente, incluyendo la compilación de evidencias y entrevistas a involucrados y testigos tanto en el caso inicial como en otros dos que se alegaron posteriormente a través de redes sociales.

Sostuvo que, tras esa investigación, la Comisión determinó, en el caso inicial, que no hubo acoso laboral porque no había una relación obrero patronal ni supervisión directa sobre la funcionaria, además de que no se corroboró ninguna conducta que pudiera catalogarse como acoso laboral. En cuanto a las alegaciones de comentarios machistas, misóginos y discriminatorios, también se pudieron corroborar tales alegaciones.

En cuanto a los otros dos casos que se alegaron posteriormente, Dalmau Ramírez indicó que la Comisión también los investigó y, en uno de los casos determinó que la evidencia de comunicaciones a a través de WhatsApp mostraron que era un intercambio consentido y correspondido entre ambas partes.

En el otro caso, las comunicaciones no reflejan evidencia de la conducta impropia que se alegaba.

Por otro lado, Dalmau Ramírez indicó que el PIP acogió las recomendaciones de la Comisión para poner en práctica protocolos más rigurosos y expeditos para atender posibles situaciones de acoso, así como de ofrecer seminarios educativos a los miembros de la colectividad.