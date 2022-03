El presidente de la Comisión de Seguridad, Ciencia Y Tecnología, Luis “Narmito” Ortiz Lugo le dio hoy un plazo de 72 horas, que vence este viernes, al comisionado del Negociado de la Poliçía, Antonio López Figueroa y al secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP) Alexis Torres Ríos para que entreguen a la Legislatura información detallada sobre aquellos funcionarios y exfuncionarios públicos que tienen servicios de escolta.

Ortiz Lugo indicó que hasta el momento los directivos de la Policía han sometido a la comisión legislativa “información incompleta” y advirtió que de no cumplir con el requerimiento oficial de información que les fue sometido el pasado 22 de febrero, acudirían al tribunal.

“Eso es parte de la investigación, yo tengo que saber qué cantidad de funcionarios son los que tienen escolta. Sabemos que hay personas que no están aquí y la tienen”, dijo el legislador del Partido Popular Democrático (PPD). Sostuvo que en el listado que les suministró el DSP y el Negociado de la Policía de funcionarios que están reciendo servicios de la Oficina de Seguridad y Protección de la Policía no está incluida la hermana del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, María Caridad Pierluisi, quien en días recientes confirmó que recibe servicio de escolta, pero no lo solicitó.

“En un País en crisis, le estamos otorgando 72 horas al Negociado de la Policía para presentar la información requerida hasta este viernes y de no ser entregada se entenderá como una obstrucción a nuestra función legislativa y acudiremos al tribunal”, sentenció Ortiz Lugo.

El coronel López Figueroa y el Secretario del DSP estaban citados hoy a una primera vista pública de la comisión cameral que investiga el uso y gasto de fondos públicos en servicios del personal de División de Protección y Seguridad de la Policía. Los funcionarios no comparecieron. El jefe de la escolta del Gobernador, Reinaldo Martínez Rodríguez, también estaba citado, pero tampoco asistió a la vista pública. Tenían un requerimiento de información de cinco días, que vencía hoy y ayer lunes, solicitaron una prórroga de 10 días para la entrega de los documentos.

Pero, el representante Ortiz Lugo les concedió hasta este viernes y citó una próxima vista pública el miércoles, 9 de marzo.

“No nos va a temblar la mano en la decisión que tengamos que tomar”, sostuvo el legislador, quien como muchos de los legisladores tiene chofer.