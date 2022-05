El presidente de la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía del Senado, Javier Aponte Dalmau canceló hoy una vista pública a la que había citada la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) en torno a la ejecución del millonario contrato otorgado el pasado año a la empresa HMS Ferries para los servicios de transportación marítima a Vieques y Culebra.

A la audiencia compareció el director ejecutivo interino de la ATM, Josué L. Meléndez Agosto, también director de la Administración de Transporte Integrado (ATI), quien dijo que lleva 35 días en el cargo. El funcionario leyó una ponencia con fecha de hoy, firmada por la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Eileen Vélez Vega.

Pero, Aponte Dalmau dijo que el contenido del escrito, era el mismo que la agencia presentó hace un año a la comisión legislativa en la primera vista pública en la que empezó a indagar sobre el contrato mediante el cual el gobierno de Puerto Rico desembolsa unos $32 millones anuales a HMS Ferries por un término de 23 años. En lo que va del presente año fiscal, que concluye el 30 de junio, se han emitido pagos a favor de HMS Ferries por la suma de $25,487,256.

“Esto que usted trajo aquí (dirigiéndose a Meléndez Agosto) es una falta de respeto. Lo que usted trajo aquí es el resumen de esta carpeta que se discutió hace un año. La Secretaria firmó esto y es una falta de respeto porque esto ya lo discutimos hace un año atrás”, sostuvo Aponte Dalmau visiblemente molesto. “Esto es una falta de respeto a la gente de Vieques y Culebra”, indicó.

El portavoz de la mayoría popular en el Senado dijo que esta tarde la comisión trabajará en un requerimiento de información a la secretaria del DTOP y que la funcionaria será citada una nueva vista pública, junto con el saliente director ejecutivo de la ATM, Jorge Droz. Dijo que les requerirán información en torno a dónde está el contrato, servicios, facilidades, evaluación de tarifas y cumplimiento, entre otros asuntos.

“Esto (la ponencia) no dice nada de las rutas, sobre la ruta corta, en qué status está eso. El año se pasado se hizo un acuerdo para que este año HMS tuviera disponibles las embarcaciones y tras que no está trayendo ninguna nueva, por lo menos, que estas lanchas estuviesen aquí disponibles para que el pueblo puertorriqueño las pudiera estar utilizando y todavía es la hora que estas embarcaciones no están disponibles, más sin embargo siguen cobrando el arrendamiento de las lanchas que ellos trajeron. Ya no son $749 millones, el número que usted da aquí. Cuando termine el arrendamiento serán más de $850 millones las ganancias del contrato. Aquí hay un asunto en investigación de un cheque que se hizo de una compra ilegalmente (de combustible) y tampoco hay información sobre eso”, cuestionó el legislador.

“Me dan ganas de terminar esta vista y volverlos a citar porque esto es una falta de respeto, yo no puedo trabajar así. No voy a atender esto. Aquí se hizo una transferencia recientemente de las operaciones de la ATM y aquí no está el señor Droz. Él estuvo hace un año diciendo que iba a hacer todo un desempeño de un servicio y yo no puedo medir ahora mismo el desempeño de lo que ustedes han realizado de este contrato hasta el sol de hoy con esta ponencia”, reclamó.

“Me solidarizo con sus expresiones”, dijo a Aponte Dalmau el senador del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Rafael Bernabe Riefkhol, quien además del Presidente de la Comisión, fue el único senador en asistir a la vista pública.

A preguntas de Bernabe Riefkhol, el director interino de la ATM indicó que actualmente están en operaciones nueve lanchas entre las islas municipio y la isla grande, de las cuales seis son arrendadas. El funcionario reconoció que el servicio de lanchas a Cataño está paralizado desde septiembre de 2021 y dijo que para “la semana próxima se espera restablecer”.

Meléndez Agosto , quien estaba acompañado por el abogado de ATI, Hencio Ramírez, dijo que el contrato de HMS Ferries se encuentra en la fase uno y alegó que “se están dando más viajes de lo que establece el servicio mínimo”. Detalló que de la flota pública, sólo están operando las embarcaciones de carga y pasajeros, Isla Bonita y Cayo Largo.

Dijo que el Isleño, hasta el pasado marzo era operado por la ATM y HMS “está revisando las especificaciones de los trabajos de reparaciones necesarios y renovar el certificado de inspección”. Indicó que Cayo Blanco se encuentra en Tampa, Florida para reparaciones y en octubre de 2022 se estima que se culminen los trabajos, mientras que a la Santa María, “se le están haciendo reparaciones al motor número 2 y otros trabajos necesarios para que regrese al servicio”. Añadió que la fecha estimada es julio de 2022.

El director interino de la ATM dijo que de lunes a viernes para “la ruta de Culebra se hacen 7 a 8 viajes ida y vuelta, al igual que los fines de semana y en el caso de Vieques, entre 8 ó 9 viajes ida y vuelta y los fines de semana, 8 viajes ida y vuelta.

Bernabe Riefkhol indicó también que básicamente la ponencia presentada era “un resumen” del contrato.

“Lo que necesitamos es información sobre cómo se está dando el servicio y si se está cumpliendo o no con el contrato. Es importante que venga o la Secretaria y el señor Droz, que es el encargado de la administración de esto. En las vistas del año pasado se habló de que iban a estar próximamente en servicio todas las lanchas que se supone que estén en servicio y por la información que se dio, no es el caso”, sostuvo el senador del MVC.

“La petición que hizo el Senado, sí la trajimos. Creo que hay una confusión en cuanto a los detalles, pero lo que se pidió para hoy fue el status de la flota, los pagos realizados y dónde estamos y eso, vinimos a proveerlo. Se cumplió con la petición. En la ponencia está”, reclamó por su parte, Meléndez Agosto.