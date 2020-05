La comisionada residente, Jenniffer González Colón, está impulsando legislación en el Congreso para hacer una transición de Puerto Rico, American Samoa y las Islas Marianas del Norte al Programa de Asistencia Nutricional Suplementario (SNAP); y para extender la cubierta del programa del WIC.

El programa federal SNAP, en el cual participan los 50 estados, las Islas Vírgenes y Guam; provee beneficios mensuales a personas de bajos recursos para aumentar la capacidad de compra de alimentos. Actualmente, Puerto Rico, American Samoa y las Islas Marianas del Norte participan en programas de beneficios para alimentos separados. En el caso de la isla, tenemos el Programa de Asistencia Nutricional, conocido como el PAN, que recibe una subvención anual limitada y beneficia a cerca de 1.3 millones de participantes.

"Los puertorriqueños necesitan y merecen un acceso confiable a la asistencia nutricional", dijo la congresista González-Colón. “Los desastres naturales recientes, incluida la pandemia COVID-19, demuestran que la fórmula de subvención en bloque que se estableció para Puerto Rico es inadecuado e inconmensurable con la necesidad. La participación en SNAP proporcionará un alivio verdaderamente duradero a los residentes que actualmente no tienen acceso a los beneficios nutricionales debido a la financiación limitada, y permitirá una distribución equitativa de los beneficios, de forma similar a nuestros a los 50 estados, USVI y Guam".

El Equitable Nutrition Assistance for the Territories Act of 2020, fue presentado en la Cámara de Representantes como el HR 1576 por la representante del estado de Nueva York, Nydia Velázquez, tiene como coauspiciadora original a la comisionada residente Jenniffer González Colon, y cuenta con el apoyo de 19 congresistas adicionales. De igual forma, el senador por el estado de Vermont, Bernie Sanders, introdujo el proyecto en el Senado como el S.677 junto a otros 11 senadores.

Anteriormente, la comisionada lideró iniciativas para conseguir fondos adicionales para el PAN durante el periodo de emergencia. La Ley 115-72 aseguro un aumento de $1,270 millones para el PAN luego del huracán María, y una asignación adicional de $600 millones bajo la ley 116-20. Igualmente, logró obtener una asignación de aproximadamente $7 millones para estudiar la viabilidad de hacer una transición para Puerto Rico del PAN al programa SNAP en un reporte de apropiaciones para el año fiscal 2020.

Por otro lado, González-Colón junto a Rosa DeLauro (CT-03), presidenta del Subcomité de Asignaciones de la Cámara de Trabajo, Salud y Servicios Humanos y Educación, Linda T. Sánchez (CA-38) y Kim Schrier (WA-08) presentaron el Wise Investment in Children (WIC) Act.

La legislación, respaldada por la Asociación Nacional de WIC, ampliaría la elegibilidad para que los niños participantes del Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC) hasta cumplir los seis años, extenderá el período de certificación a dos años y extenderá la elegibilidad postparto a dos años para todas las madres.

Actualmente, el WIC cubre niños hasta los cinco años de edad. Esto puede crear dificultades alimenticias ya que hay varios niños o niñas que no se matriculan en la escuela hasta cumplir los seis años, y luego pasan a recibir alimentos por medio de programas de nutrición infantil, o Child Nutrition, en comedores escolares participantes. Por ende, extender el periodo de elegibilidad asegura que haya una transición segura y sin interrupción entre la participación de niños en WIC y la participación de programas de comedores escolares.