El general José Burgos Vega, comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead), dijo desconocer el referido que hizo la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes a agencias federales y estatales para que conduzcan una investigación en torno a la polémica y fallida compra de pruebas, que el gobierno pretendía realizar, para detectar COVID-19.

La transacción era de $38 millones.

Ayer trascendió que cinco funcionarios y exfuncionarios involucrados en la compra de los tests, a una compañía sin experiencia, fueron referidos a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) y al Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés). La información se desprende del “Primer Informe Parcial” de la Comisión de Salud y tras casi un mes de vistas públicas y ejecutivas dirigidas por el legislador Juan Oscar Morales.

“Me enteré por la prensa de la decisión del representante de hacer un referido sobre la investigación que realiza la Comisión de Salud. Como Comisionado pero también en mi carácter personal lamento mucho esa determinación. En mi vida profesional, jamás, nunca, se han levantado señalamientos sobre mi desempeño, muchísimo menos sobre mi integridad”, indicó Burgos en una misiva.

“A la misma vez, lamento lo que parece evidente ante los ojos de muchos observadores, que me lo han dicho en cada esquina donde voy, que más allá de la verdad que es meritorio encontrar, se han colocado aquí otros elementos que me apenan mucho. Con estos truenos, cada vez será más complicado aceptar entrar al servicio público. Aun así, no tengo otra alternativa que darle la bienvenida a cualquier referido, con la esperanza de que esa indagación sí la haga un organismo justo e imparcial que tenga como único propósito aclarar toda la situación surgida en esa compra. Estas expresiones no deben ser entendidas como un ataque a la Legislatura, a la que respeto, pero sí mi apreciación sobre un proceso que no ha sido justo”, añadió. Burgos indicó que “estas serán las únicas expresiones que haré sobre este tema mientras el asunto continúe siendo objeto de investigación”.

“Por lo pronto, NMEAD continúa trabajando con las emergencias de los terremotos y de la pandemia, además de preparando todo para enfrentar la temporada de huracanes que se avecina”, finalizó.