El comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte Berríos calificó esta tarde de una “farsa” la consulta en la que se busca elegir a seis delegados que irían al Congreso federal a abogar por la incorporación de Puerto Rico como el estado 51.

El comisionado pipiolo indicó que la baja participación en todos los municipios ha sido la constante en la elección especial que se llevó a cabo hoy de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

“En la historia política reciente de Puerto Rico no había habido un evento tan ridículo como este, es algo que se pudo haber hecho en un sondeo radial, en estaciones muy conocidas en Puerto Rico y el liderato del Partido Nuevo Progresista (PNP) ha insistido despilfarrar $1.8 millones de fondos públicos”, dijo Aponte Berríos en declaraciones a periodistas en la sede de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

“El pueblo puertorriqueño está indignado y no solo el pueblo puertorriqueño, sino que el estadista serio sabe que el liderato del PNP está tratando de cogerlos de tontos y el PNP va a tener que recapacitar. Si quiere descolonizar a Puerto Rico tiene que hacer un proceso inclusivo, de todas las partes”, subrayó el comisionado pipiolo.

Dijo que hay proyectos en Puerto Rico y el Congreso norteamericano que atienden el asunto del status “que deben atenderse y para eso, un proceso serio, estamos dispuestos los miembros del PIP a discutirlo, pero, una charada como la de hoy, quien sufre es el pueblo puertorriqueño ante tanta necesidad”.

“Yo soy independentista, pero un estadista serio debe decir, ‘¿qué le pasa a mi liderato?’. Nuevamente el liderato del PNP no entiende viviendo en un mundo paralelo y no entienden los resultados de las pasadas elecciones. No entienden que para uno discutir el asunto del estatus y descolonizar a Puerto Rico tiene que ser a través de un proceso serio y esto es un despilfarro de millones de fondos públicos”, expresó Aponte Berríos.

Dijo que vio una foto de las votaciones en el municipio de San Lorenzo, un bastión novoprogresista que en el pasado era conocido como el estado 51 de Puerto Rico “en las filas de los colegios no había nadie”.

“Es ridículo que el liderato del PNP viva en un mundo paralelo cuando no tiene ningún efecto. Es sentirse como que están haciendo algo, cuando todo el mundo sabe que no y bendito, en Estados Unidos, ni saben que esto está ocurriendo. Es lamentable”, sostuvo el comisionado independentista.