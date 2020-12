El comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Gerardo Antonio “Toñito” Cruz Maldonado denunció hoy que el renunciante director de Escrutinio, Ferdinand Ocasio tenía en un archivo 85 sobres con papeletas, supuestamente votadas y sin adjudicar.

“En estos días a mí me entregaron una lista encontrada en un archivo que estuvo bajo el control del anterior director de Escrutinio y en esa lista aparecen varios precintos en Puerto Rico con sobres que tienen papeletas vivas, votadas. No concibo que el Director de Escrutinio tuviera el control de esos sobres con papeletas porque la pregunta se escocota de la mata, ¿cuándo nos iba a decir a nosotros los comisionados que él tenía control de esas papeletas”, reclamó el comisionado popular.

Cruz Maldonado sostuvo que los sobres corresponden a unos 55 de los 110 precintos electorales del País.

Indicó que se enteró del hallazgo después de la renuncia de Ocasio, quien dimitió al cargo el pasado martes y sostuvo que en la próxima reunión de los comisionados electorales con el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer pedirá que se aclare la cadena de custodia de esas papeletas votadas.

“Quiero saber quién custodió en todos estos días esos sobres. Yo no los he visto, yo tengo la copia de la lista. Eso lo han manejado aquí”, sostuvo Cruz Maldonado en declaraciones a periodistas en el Coliseo Roberto Clemente. Indicó que cuando una mesa decide no adjudicar sobres se hace un acta y se guardan en un maletín, “pero no se almacenas en el armario de nadie”.

Dijo que los sobres fueron encontrados en el archivo designado en el piso al Jefe del Escrutinio en el primer nivel del Coliseo. “Yo me entero el mismo día que él renunció. ¿Qué casualidad, verdad?, inquirió.

El comisionado agregó que el documento que le fue referido dice en la parte superior “hoja de papeletas para su adjudicación”.

“Las primeras semanas hablaban de maletines que se movían por aquí y se movían por allá. Ya el tema de los maletines lo tenemos bien amarrados a una esquina. Entonces, cuando los teníamos bien amarrados, ahora las papeletas están dando saltos. No podemos, esa es la imprecisión que no quiere el País y este es el resultado de un Código Electoral que permitió tantas y tantas cosas”, dijo Cruz Maldonado para agregar que se trata de “otra irregularidad más en este proceso”.

Descartó que los sobres hayan sido traspapelados. “Cuando tienes una lista tan precisa de precintos con sobres con papeletas no es traspapeleo. Había una persona guardando papeletas en sobres sin decirnos a ningún comisionado y yo necesito una explicación”, subrayó.

“Son cosas que me entero como se las estoy denunciando a ustedes. Me entero porque funcionarios me dicen: está pasando esto. Ustedes no han escuchado estas historias en cuatrienios anteriores porque había balance en las cuatro esquinas de la Comisión. Ahora no lo hay”, sentenció.

Indicó que bajo la ley anterior, el encargado del Escrutinio era una operación que se daba en balances de los partidos.

Por otra parte, dijo que la dará hasta esta semana al Presidente de la CEE para que le certifique cuántos electores de voto adelantado por correo no incluyeron copia de su tarjeta de identificación, como requiere el nuevo Código Electoral.

Recordó que el Tribunal Supremo decidió que no se descartaran las papeletas sin tarjeta de identificación. “Quiero ver todos esos sobres sin abrir aquí abajo porque el Tribunal dijo en esa instrucción que la Comisión tenía tres días para que llamara a los electores”, dijo Cruz Maldonado.

También dijo que refirió hoy al Presidente de la CEE un total de 189 casos de posible voto en los cincos precintos de San Juan. “Las actas referidas solo reflejan que esos electores, aparecen en la lista de excluidos del colegio de votación”, indicó.

Dijo que estos electores votaron en colegio regular, pero reconoció que el acta no refleja si aparecen en alguna de las modalidades de voto adelantado “para concluir que se ha emitido un doble voto por no haber sido atendido previamente en la unidad correspondiente”.

No obstante, agregó que el PPD se reserva el derecho recomendar al pleno lo que corresponda en atención a la sentencia que emitió el Tribunal Supremo en el caso incoado por el Movimiento Victoria Ciudadana en reclamo de las listas de votantes que solicitaron y ejercieron el voto adelantado.