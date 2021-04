Para el comisionado electoral del Partido Popular Democrático, Gerardo Cruz Maldonado la elección especial para seleccionar los cabilderos pro estadidad es un intento fútil y un despilfarro de fondos públicos. El costo estimado por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para la celebración de la elección fue de $6.6 millones, monto que la CEE expresó carece.

“Ante el anuncio de la Junta de Supervisión Fiscal de aprobar el presupuesto enmendado para incluir una partida para los gastos de la elección especial a celebrarse en mayo, condicionada a la aprobación de la Asamblea Legislativa, la CEE debe reconsiderar seriamente detener todo tipo de gastos de fondos públicos para un evento electoral con fecha de defunción, alegó Cruz.

PUBLICIDAD

“Los gastos para llevar a cabo este evento es de $6.6 millones de dólares. Y sabemos por experiencia que lo que se ha gastado al presente, no será reembolsado a la Comisión por la Junta de Supervisión Fiscal. El momento de detener esto es ahora”, agregó.

Recientemente la Asamblea Legislativa aprobó el P. de la C. 21 cuyo propósito es derogar la Ley 167-2020 y otras dos leyes, que permiten la celebración del evento especial en mayo, entre otros. El propósito de la elección especial es elegir unos delegados con un sueldo de $175,000 cada uno para que puedan cabildear por la estadidad durante varios meses este año. Lo cual fue catalogado por el comisionado Cruz como: “todo un andamiaje de derroche de fondos públicos”.

Cruz explicó: “el P de la C 21 fue aprobado en la Cámara de Representantes con 29 votos y en el Senado con 18. No hay ni el asomo de una aprobación de un presupuesto enmendado para darle los fondos a la Comisión para enviar unas personas a pasearse por los pasillos del Congreso. Tenemos una agencia operando con un déficit en su presupuesto para nómina y no tenemos justificación para extender la decisión de detener los trabajos sobre un evento electoral con fecha de defunción”.

Sobre el presupuesto que necesita la comisión para realizar la elección, el propio presidente de la CEE expresó de manera pública, su preocupación sobre los fondos. Ante esta situación Cruz Maldonado insiste es el momento de detener estos gastos sin fuente presupuestaria. El comisionado del PPD anticipó que este asunto debe ser considerado seriamente en la próxima reunión de los comisionados electorales de todos los partidos políticos esta misma semana.