Las solicitudes de voto ausente de Ricardo Rosselló y su esposa Beatriz Areizaga fueron referidas hoy al Departamento de Justicia para evaluar unas presuntas irregularidades, con el voto a favor de cuatro de los cinco comisionados electorales.

Los votos a favor fueron de parte de los comisionados del Partido Popular Democrático (PPD), el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y el Proyecto Dignidad (PD). El Partido Nuevo Progresista (PNP) votó en contra de la determinación.

Según explicó el comisionado del PPD, Gerardo “Toñito” Cruz Maldonaldo, Rosselló la acción del referido se tomó de acuerdo con lo establecido por el Artículo 9 de Código Electoral, que “reconoce que una vez se confirma la existencia de información falsa o incorrecta sobre la afirmación hecha por un elector en su solicitud de voto ausente, se puede cuestionar o requerir documentos a ese elector”.

Según Cruz, se le está pidiendo al DJ que investigue si la pareja sometió información falsa o incorrecta en su solicitud; cómo, dónde y cuándo tramitaron la solicitud de voto ausente; y si pudieron descargarlas papeletas enviadas de manera electrónica por la OSIPE, según requerido.

También se le reclama aclarar la controversia sobre el uso de un sobre de JAVAA en el trámite de sus votos recibidos en la CEE; si ellos mismo emitieron el voto en las papeletas recibidos la Comisión; y si luego de vender su propiedad en Villa Caparra, en el precinto 7 de Guaynabo, hicieron algún trámite o transferencia a otro precinto en Puerto Rico para ubicar su domicilio electoral ante la Comisión”.

“Ha llegado información suficiente aquí a la Comisión Estatal de Elecciones que podría apuntar a que se incluyó información falsa o incorrecta”, repasó Cruz. “Se incluyeron los anejos que tienen que ver con la compraventa de la propiedad donde está ubicado el domicilio del doctor Rosselló, propiedad que él vendió en marzo del 2017. Y desde entonces Ricardo Rosselló se quedó sin domicilio electoral en Puerto Rico”.

Cruz dijo que Rosselló está alegando que al escribir una dirección residencial en Puerto Rico en la solicitud de voto ausente, “quizás entendió que esto significaba que esto era un domicilio. Pero esto no es ningún domicilio. No constituye un domicilio electoral”.

El comisionado del PPD agregó que Rosselló incluso “hizo una transacción electoral” en junio de 2017, “y nunca le dijo a la Comisión que había perdido su domicilio electoral”.

Cruz fue más lejos y aseguró que los peticionarios habrían mentido al someter la solicitud, en violación de lo que establece la ley y el mismo documento que piden establecer bajo juramento que es “elector domiciliado en Puerto Rico y activo en el registro en el registro” de los electores.

Por otro lado, dijo que OSIPE tiene información de que las papeletas de Rosselló “fueran descargadas” tras enviárseles de manera electrónica, y si ese fue el caso, “él nunca recibió el tipo de sobre” que fue como se alega llegaron las papeletas.

Aludió a una explicación ofrecida por Edwin Mundo, quien atiende asuntos electorales para el PNP, de que Rosselló no habría podido descargar las papeletas, y le habría enviado el enlace a alguien aquí en Puerto Rico, que las imprimió y las trajo ante la Comisión. “Si es así, quiere decir que Ricardo Rosselló no votó en la papeleta, votó otra persona, en cuyo caso no se puede adjudicar”.

Una controversia más, tiene que ver con el hecho de que “en la propia solicitud de ambos electores, ellos dicen que son residentes de Virginia, no son residentes de Washington D.C. Pues, no siendo residente de Washington D.C. y no son residentes en Puerto Rico, cabría preguntarse si él puede ocupar uno de estos cargos, porque la ley fue bien clara y decía que usted tenía que ser residente, no tener una residencia, ser residente en Puerto Rico o en Washington”.