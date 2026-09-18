Ante la cercanía de que se cumplan nueve años del paso del devastador huracán María por la Isla, el comisionado residente, Pablo José Hernández, presentó una propuesta congresional que concedería a Puerto Rico hasta 2035 para completar proyectos elegibles de recuperación financiados por la Agencia federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés).

Además, busca evitar que las fechas límite federales se conviertan en otro obstáculo para terminar la reconstrucción, según explicó en comunicado de prensa.

La medida fue presentada este viernes junto al demócrata de mayor rango del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Bennie Thompson (MS-02), y la representante Nellie Pou (NJ-09).

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Es este próximo domingo, 20 de septiembre, que se conmemora el aniversario de María.

El comisionado explicó que su propuesta lo que busca es “agilizar la reconstrucción es parte de nuestra agenda para priorizar lo básico. Tenemos un problema: los fondos para ciertos proyectos tienen fecha de expiración y hay que pedir extensiones para cada uno. Eso toma tiempo y aumenta la carga burocrática. Por eso proponemos una extensión para todos los proyectos hasta 2035”.

“Sin lugar a dudas, Puerto Rico debe contar con todas las herramientas que necesita para poder reconstruirse tras el huracán María, un desastre devastador que la administración Trump manejó mal desde el principio. La recuperación de Puerto Rico no debe verse obstaculizada por plazos ni trabas burocráticas que dificulten completar la recuperación de la isla”, añadió el miembro de mayor rango Thompson. “Puerto Rico debe contar con el tiempo que necesita para reconstruirse por completo, y agradezco al comisionado residente Hernández por presentar esta legislación”, añadió.

Destacó que la reconstrucción de Puerto Rico sigue inconclusa.

Precisó que, al 30 de septiembre de 2025, la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, por sus siglas en inglés) reportó 19,202 proyectos activos de recuperación relacionados con María que ya tenían fondos obligados, pero que todavía no habían llegado a su cierre.

El comisionado expuso que esta es “una muestra de la magnitud del trabajo que queda pendiente casi una década después del huracán”.

Esos atrasos fueron precisamente lo que el Comisionado Residente junto a los Congresistas Thompson y Pou examinaron este verano durante una delegación del Comité de Seguridad Nacional (Homeland Security) de la Cámara de Representantes a Puerto Rico. Los miembros se reunieron con funcionarios de FEMA, alcaldes y líderes locales para escuchar directamente los obstáculos que enfrenta la reconstrucción y visitaron proyectos como la Escuela Superior Francisco Morales en Naranjito, donde la reconstrucción permanente no comenzó hasta años después de María.

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La congresista Pou dijo que, “como una de los pocos miembros puertorriqueños del Congreso, asumo con gran seriedad nuestra responsabilidad con la isla y su gente. Esta legislación dará a nuestros conciudadanos estadounidenses el tiempo y la flexibilidad que necesitan para recuperarse plenamente”.

“Ahora mismo, en 2026, hay familias que dependen de cargar agua de pozos para beber y lavar su ropa. La red eléctrica continúa en condiciones críticas. Nuestro gobierno federal debe dar a los puertorriqueños todas las herramientas y el tiempo que necesitan para recuperarse plenamente. Este proyecto de ley es un primer paso clave”, agregó.

La legislación:

Hernández Rivera explicó que el recién radicado proyecto, denominado, Puerto Rico Disaster Recovery Completion Act of 2026, responde directamente a ese problema al extender hasta el 31 de diciembre de 2035 el periodo de ejecución y la fecha límite para completar los proyectos de recuperación de FEMA cubiertos por la medida. Esto daría más tiempo para terminar proyectos elegibles, mientras obliga a FEMA a informar qué obras continúan pendientes, qué obstáculos están provocando atrasos y cuándo se espera que sean completadas.

Puntos importantes: