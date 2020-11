Eliminada toda posibilidad de que los comisionados electores lleguen a un acuerdo para comenzar con el escrutinio general de las elecciones generales sin la intervención del tribunal, los comisionados electorales centraron este sábado los esfuerzos para delinear cómo se procederá con la investigación y determinaciones que deben tomar ante el hallazgo de siete maletines.

Los comisionados del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte, así como Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Olvin Valentín, informaron que el próximo lunes se citarán a comisionados locales y funcionarios de colegio que pudieron haber tenido alguna intervención con los cerca de 2,000 votos que contienen los maletines. Será el martes que los comisionados se volverían a reunir en Comisión para determinar si los votos son adjudicados o no.

Valentín detalló que “cada comisionado está haciendo sus propias investigaciones con sus comisionados locales y con las partes para darle forma a un expediente, a una investigación, antes de tomar una decisión sobre ello y el asunto se dejó sobre la mesa para darle continuidad el martes, para entonces así darnos oportunidad el lunes a citar a los comisionados electorales y a las personas involucradas en cada uno de esos precintos para que se pueda documentar y completar una investigación antes de tomar una decisión”.

La presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla, explicó que los comisionados y funcionarios de colegio serían entrevistados por todos los comisionados al unísono.

Aponte detalló que esa reunión se llevaría a cabo el lunes a las 9:00 a.m.

Asimismo, el independentista aclaró que “la investigación es para seguir el tracto a cada uno de esos maletines. Arecibo que era un colegio regular, ¿qué ocurrió desde el colegio regular hasta la JIP (Junta de Inscripción Permanente)? ¿Qué pasó en la JIP si pasó algo? Si nunca lo vieron, no se puede adjudicar. ¿Cómo llegó hasta acá? Ese trayecto cada comisionado tenemos que preguntarle a personal en los pueblos para hacer, completar ese trayecto hasta aquí y si es correcto que fue corriendo paso a paso, se va a adjudicar eso. Si por alguna razón, ese personal nos dice que eso no ocurrió que nunca lo vieron, pues no se puede adjudicar. Por eso es que no es tan sencillo hacer esa investigación en cada uno de los casos”.

Los maletines en controversia fueron encontrados ayer por personal de la Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado (JAVAA) en los centros de operaciones que la CEE tiene en el coliseo Roberto Clemente, en Hato Rey, y en uno de sus edificios contiguo a la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, también en Hato Rey.

Los siete maletines contienen 639 papeletas que no fueron leídas por la máquina de escrutinio en un colegio de votación de Arecibo. También hay cinco sobres con papeletas de Ciales, lo que significa que se trata de material electoral de cinco electores que votaron a domicilio.

En Utuado se encontraron 354 votos a domicilio y en el Precinto 4 de San Juan tres maletines: uno con 261 sobres, otros con 287 sobres y un tercero con 292 sobres.

Los trabajos del día

Por otro lado, Valentín reiteró que hasta tanto el Tribunal Supremo no tome una determinación sobre la demanda que radicó el MVC para obtener la lista de los electores que votaron de manera adelantada no se comenzaría el escrutinio general. Es que anoche los comisionados no alcanzaron ningún acuerdo para intentar romper el tranque que existe y poder dar inicio a este proceso electoral.

“El PNP (Partido Nuevo Progresista) estaba negociando de mala fe. Mientras seguíamos conversaciones, ellos estaban yendo a recurrir al Tribunal (Supremo)”, dijo el comisionado.

El Tribunal Supremo acogió el caso, a solicitud del PNP, y les dio a las partes hasta mañana, a las 11:00 a.m., para someter su posición por escrito.

Mientras este pleito continúa, este sábado los funcionarios de colegio trabajaban con las actas descuadrada de 19 precintos del voto adelantado.

La presidenta alterna de la CEE no pudo detallar cuántas actas del voto JAVAA estaban descuadrada. Estas labores del cuadre de actas lleva cerca de dos semanas.

“No le puedo precisar cuán grave sea el problema y si es grave, toda vez que yo estoy llegando recientemente para atender los trabajos que se quedaron pendientes (cuando el director de escrutinio, Ferdinand Ocasio, se acogió a la cuarentena de coronavirus a mediados de esta semana)”, dijo.

La funcionaria tampoco supo indicar cuándo terminaría este cuadre de actas. Dijo que el conocimiento de los funcionarios es la clave en la agilidad que se tenga en estas labores.

“Aquí no hay prisa. Aquí vamos a hacer un buen trabajo y un trabajo que le garantice al país que se está haciendo lo que desde el principio se le prometió, que vamos a hacer unas elecciones y unos resultados que sean confiables y seguros para el pueblo de Puerto Rico”, puntualizó Padilla.

En el coliseo, además, se hacían unas investigaciones de electores de votaron en los colegios añadidos a mano. Pero, Valentín comentó que no se adjudicarían votos.

Mañana, domingo, será día libre para todos los funcionarios de colegio y personal de la CEE. Los trabajos continuarían el lunes.