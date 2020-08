Los resultados preliminares que simpatizantes de los candidatos a la gobernación del Partido Popular Democrático (PNP) y del Partido Nuevo Progresista (PNP) han comenzado a filtrar no son “oficiales” ni ameritan darle credibilidad, expusieron este martes los comisionados electorales.

Según estipularon, las reglas de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) prohíben la divulgación de resultados preliminares y los candidatos, al igual que sus seguidores, deben cumplir ese ordenamiento.

El comisionado del PPD, Lind Merle Feliciano, afirmó que la divulgación de números no avalada por la CEE “no amerita ninguna credibilidad, porque no son documentos oficiales. Se hacen bajo el anonimato y no se pueden tomar como correctos”.

Por su parte, la comisionada del Partido Nuevo Progresista (PNP), María Dolores Santiago, explicó que para que un resultado sea oficial debe ser entrado al sistema de la CEE y certificado.

“Nosotros no tenemos ningún resultado oficial”, señaló.

Insistió en que “el Manual de Procedimientos de la Primaria establece el procedimiento de cómo se van a trabajar el proceso de las máquinas. Así es que no establece que se publiquen resultados que no son oficiales y que la Comisión no los tiene. Los manuales, las reglas son para cumplirse. Se hacen por un motivo y es para llevar el orden en los procesos”.

Esta mañana, la gobernadora Wanda Vázquez, quien aspira a la gobernación por el PNP, demandó a la CEE. Entre otras cosas, exigió que emita una orden “para prevenir que continúen las filtraciones maliciosas de resultados electorales”.

El pleito de Vázquez fue presentado en el Tribunal de Primera Instancia esta mañana. En tanto, los recursos presentados por los aspirantes Pedro Pierluisi (PNP), Eduardo Bhatia (PPD) y Charlie Delgado (PPD) y el de una electora fueron consolidados ayer por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.