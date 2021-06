El Comité de Descolonización de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó hoy, por 39na ocasión, una resolución que reconoce el derecho de Puerto Rico a la libre determinación e independencia.

La resolución, aprobada por consenso, fue presentada ante el organismo internacional por Cuba, con el respaldo de Antigua y Barbuda, Bolivia, Nicaragua, Rusia, Siria y Venezuela. También fue respaldada por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), a través de México, y por el Movimiento de Países no Alineados, a través de Azerbaiyán.

En la sesión ante el organismo de la ONU tuvieron la oportunidad de declarar representantes de 19 organizaciones que respaldan la descolonización de Puerto Rico, tales como el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH), el Movimiento Unión Soberanista (MUS), la organización Vivas Viequenses Valen.

Juan Dalmau, secretario general del PIP y quien fue uno de los que se dirigió al Comité de Descolonización, indicó a este diario que, en esta ocasión, contrario a otras, la resolución para atender la descolonización de Puerto Rico se aprobó por consenso unánime, sin que hubiera ninguna expresión que la objetara.

Abundó que además este respaldo se da en momentos en que “los partidos anexionistas y colonialistas” vienen de recibir el menor apoyo en mucho tiempo, mientras que otras alternativas políticas como el PIP tuvieron mucho más respaldo. Al mismo tiempo, en el Congreso estadounidense hay dos proyectos que buscan atender el tema de estatus de Puerto Rico, incluyendo el presentado por las congresistas Alexandra Ocasio Cortez y Nydia Velázquez, que es el que respalda el PIP y que llama a resolver el asunto por una Asamblea de Estatus, en la que los delegados dialogarían y decidirían las fórmulas descolonizadoras, “incluyendo la independencia, que es un derecho y no se puede negar, y bajo qué condiciones se daría esa independencia”.

“Lo ocurrido hoy en la ONU es fundamental para que se resuelva la situación colonial de Puerto Rico. Estados Unidos queda emplazado a nivel internacional, porque mientras se presenta como líder de la democracia mantiene una colonia. Y esto puede abonar a que la Asamblea General (de la ONU) asuma el tema de la descolonización de Puerto Rico”, sostuvo Dalmau.

“La resolución pide que la Asamblea General asuma jurisdicción primaria en este asunto, más allá del comité especial, que evalúe en todas sus dimensiones el caso de descolonización de Puerto Rico. Y creo que hay mejores condiciones para que eso ocurra”, añadió el líder del PIP. “El escenario de la ONU es uno político, de denuncia e impugnación. Y claro, no significa que mañana vaya un alguacil a arrestar a (el presidente) Joe Biden, pero le pone presión al gobierno de los Estados Unidos para que resuelva este asunto. En Puerto Rico hay ambiente de cambio, en Washington hay proyectos para atender el estatus de Puerto Rico, y hoy ante el comité descolonizador la resolución se aprueba por consenso unánime. Cuando la presidenta anuncia si alguien quería emitir un voto particular, nadie habló, nadie expresó oposición. Eso dice que Estados Unidos no presionó para que alguien se opusiera. Reconoce que Puerto Rico sí es una colonia”.

Dalmau explicó que el PIP compareció ante la ONU favoreciendo el texto de la resolución “e insistimos en el derecho inalienable de autodeterminación e independencia de los pueblos que es aplicable a Puerto Rico, según la Resolución 1514 (XV) de la ONU, que es la carta magna de descolonización en términos de derecho internacional y que aplica a Puerto Rico. Y así lo recoge la resolución, como nosotros hemos insistido históricamente”.

Dalmau recordó que, si bien su posición y la del partido que representa favorecen la independencia, “dentro de las alternativas del derecho internacional”, también se encuentran la libre asociación y la anexión, “que no respaldamos en absoluto porque la vemos como una prolongación del colonialismo”.

Comentó que, irónicamente, esta misma semana el Departamento de Justicia federal comunicó “que tiene que incluirse la colonia como una opción para solucionar el problema colonial de Puerto Rico, lo cual es absurdo”.

“Estados Unidos es desde 1992 firmante del Tratado (Internacional) de Derechos Civiles y Políticos, y ese tratado dispone para la erradicación del colonialismo y el respeto a la autodeterminación de los pueblos, y su derecho constitucional (de Estados Unidos), a base de ese tratado, los obliga como una ley a erradicar el colonialismo”, insistió el líder independentista. “La posición del Departamento de Justicia federal es contraria a ese derecho internacional y a esos tratados internacionales que son ley en Estados Unidos y son vinculantes en derecho”.

Dalmau destacó, además, que la resolución “reafirma el carácter latinoamericano y caribeño de la nación puertorriqueña y el pueblo puertorriqueño en términos de su identidad”.

“Salgo esperanzado, además de satisfecho, de que en este año la Asamblea General dé el paso para asumir el tema de Puerto Rico en el pleno de la Asamblea General”, reiteró el líder del PIP.