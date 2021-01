La Oficina del Contralor Electoral (OCE) impuso multas y penalidades ascendentes a $206,669.57 al comité de campaña del renunciante exgobernador Ricardo Rosselló por violar la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de las Campañas Políticas.

Asimismo, según publicó El Nuevo Día, también se le impuso una multa de $1,680 a su tesorero, Luis Oscar Cintrón.

Según el documento obtenido por el diaro la multa debe ser pagada al Departamento de Hacienda en 30 días luego de haber dado notificación a las partes.

Las infracciones en las que incurrió el comité del exgobernador incluye ingresos no depositados en la cuenta bancaria, ingresos dejados de informar y una propiedad adquirida con fondos del comité que no fue devuelta y que no es especificada en la notificación.

PUBLICIDAD

El Nuevo Día detalla que se le impuso una multa de $2,765.65 por recibir, en 10 instancias, ingresos ascendentes a $4,609.41 “que no fueron depositados en la cuenta de campaña. Otra multa de $2,765.65 fue impuesta por realizar un pago de $4,609.41 en efectivo, una cantidad mayor a los $250 que permite la ley. Otros $12,704.30 en multas fueron impuestos por dejar de informar -en 16 ocasiones- ingresos que totalizaron los $21,373.83.

Asimismo se le impuso una multa de $4,290 al comité por dejar de identificar -en 143 ocasiones- donantes a tenor con la Ley 222 para un total de $120,079 en donativos.