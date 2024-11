Un regaño del comité de transición entrante a los jefes de agencias, por llegar a las vistas más que nada con una lista de logros, pero poca información sobre lo que necesita ajustarse o atenderse, y en particular aquellos asuntos que requieren acciones urgentes o inmediatas, marcó la sesión de la mañana de las vistas en la que depusieron el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DRTH), la Administración de Rehabilitación Vocacional.

El momento del reclamo ocurrió mientras la licenciada Verónica Ferraiuoli Hornedo hacía de presidenta incidental del comité de transición entrante. Aprovechando el privilegio que tiene esa posición, lanzó su comentario, aclarando que no iba dirigido a un jefe de agencia en particular, sino a todos en general.

“Yo pensé que las vistas de transición iban a ser un poco diferente y especialmente porque venimos de gobernantes hermanos, somos del mismo partido. Y ha habido unas diferencias en cómo ejecutar las cosas, pero ha sido un proceso muy cordial, hemos trabajado muy bien, así que no tiene que ver con eso. Pero tiene que ver con la información que se está trayendo. Yo pensé que lo que nosotros íbamos a escuchar aquí de las diferentes agencias no eran necesariamente los logros, sino qué es lo que tenemos que hacer comenzando en enero 2 para darle mejores servicios a nuestra gente”, sostuvo Ferraiuoli.

Agregó que también esperaba que se discutieran “las preocupaciones que tenían las agencias, especialmente sobre programas federales que los fondos se estaban acabando, o cambios a la ley”.

Sobre ese tema de posibles cambios a leyes, resaltó que, tomando en consideración que el Partido Nuevo Progresista (PNP) tendrá mayoría en Cámara y Senado, “tenemos una oportunidad dorada para hacer unos cambios que no se han podido hacer por mucho tiempo por las particularidades de los procesos legislativos”.

Comentó que había escuchado a la secretaria interina del DTRH, Naihomy Álamo Rivera, mencionar que la agencia tenía necesidad de personal, pero, aunque habían recibido un informe de transición y dos ponencias, “no creo que vi en ningún sitio esa preocupación de que se necesita más gente para llevar a cabo los cambios y los programas que tenemos en vigor y lo que queremos hacer”.

Asimismo, sostuvo que en la ponencia no mencionaba la preocupación que mencionaba de que la ley de agencias de empleos debía reevaluarse, ni recomendaciones o sugerencias “sobre leyes que le han hecho más difícil al Departamento del Trabajo hacer su gestión que usted entiende que si se mejoran o se cambian puede dar mejor servicio”.

Recordó el tiempo para hacer preguntas en las vistas de transición y reiteró que “espero que, de los documentos que recibamos, nosotros podamos tener un buen retrato de lo que tenemos que hacer”.

“Si nosotros no sabemos que, un ejemplo, el programa X, que ha sido bien exitoso, corre con fondos ARPA, que se acaban ahora en diciembre 31, y que la vida útil puede ser hasta diciembre 31 del año que viene, pues no vamos a saber con anticipación que ese programa en específico no podemos contar con él a menos que le busquemos otra fuente de financiamiento. Y yo pensé que eso las agencias me lo iban a decir a mí. No pensé que yo iba a tener que preguntar, y si no pregunto no me entero, porque eso es bien importante para el gobierno entrante”, afirmó.

Agregó que harían la solicitud formal para que las agencias informaran si tienen “algún programa con fondos que se van a acabar”, pues se sabe que los recursos que han estado disponibles en los pasados cuatro años, no van a estar igualmente disponibles para el venidero cuatrienio.

Antes, estuvo deponiendo la secretaria interina del DTRH, quien resaltó en su ponencia los logros históricos que se han logrado en el área del empleo, así como una serie de iniciativas que han ayudado a impulsar esos logros.

La secretaria interina destacó que la tasa de desempleo ajustada estacionalmente en octubre de 2024 bajó a 5.4%, una cifra récord. Asimismo, la tasa de participación laboral para octubre de 2024 aumentó a 44.6%, también una cifra récord.

Esas cifras, mencionó, abonan “a la estabilidad del mercado laboral que se ha mantenido consistentemente sólido por los pasados 34 meses”.

Destacó la implementación de la herramienta digital Portal de Empleo y Reclutamiento para Facilitar la Integración Laboral (PERFIL), una plataforma gratuita para patronos y personas en busca de empleo que apoya las gestiones de reclutamiento y colocación de empleados, utilizando inteligencia artificial. En dicha plataforma se han registrado ya 36,394 individuos y 608 patronos.

De igual forma, repasó los logros de las iniciativas “Talento Infinito, dirigida a proveer empleo a persona con diversidad funcional; “Puerto Rico está faja’o”, resaltando la labor del trabajador y buscando atraer al mercado laboral a sectores como adultos mayores, mujeres y personas con antecedentes penales; “Vestido al Éxito, que provee vestimenta adecuada y libre de costo para lucir adecuadamente en una entrevista de trabajo; “Reinsértate”, dirigida a beneficiarios del Seguro por Desempleo que tienen dificultades en reinsertarse al mercado laboral; entre otras.

Parte de las preguntas de miembros del comité de transición entrante estuvieron enfocadas en el tema de los pagos de asistencia pandémica, o lo que se conoce popularmente por las siglas de PUA. Específicamente, indagaron sobre los fraudes al programa y el recobro de ese dinero, y sobre si era posible que el gobierno federal determinara algún tipo de responsabilidad por parte de la agencia, y en consecuencia le pidiera devolver fondos.

La secretaria interina aclaró que no anticipaban tal escenario de que se exija alguna devolución de fondos por parte del gobierno federal, e incluso está a discreción de los estados hacer las gestiones de recobro, pero no había un requisito como tal de estar activamente buscando recuperar ese dinero.

Durante la mañana, también depuso la Administración de Rehabilitación Vocacional.