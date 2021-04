Se busca un secretario o secretario de Educación: ¿Qué cualidades y credenciales debe tener?

La salida de Elba Aponte Santos, cuyo nombramiento el gobernador Pedro Pierluisi retiró este sábado, luego que la Comisión de Nombramientos del Senado rindió un informe negativo para su confirmación, dejó muchas interrogantes.

Varios nombres de posibles candidatos han trascendido a la opinión pública, mientras, alrededor de la silla vacía de Educación rondan pugnas de poder al interior de la agencia donde hay una monumental asignación de casi $6 mil millones en fondos federales que al elegido o elegida le tocará repartir, confirmó a Primera Hora una fuente de la compleja estructura central del Departamento de Educación

Para llenar la vacante se menciona a: Yanira Raíces, superintendente de la región educativa de Bayamón, Iván Benítez, un director de escuelas también de la región de Bayamón, Leo Torres, quien ha ocupado cargos a nivel central y a la exsenadora y educadora, Margarita Nolasco.

“La más que suena es Yanira Raíces”, dijo la fuente del nivel central de la agencia. Indicó que Raíces, quien posee un doctorado, cuenta con el respaldo del secretario asociado, Héctor Joaquín Sanchez, un maestro con preparación en agronomía, quien antes de ser nombrado al cargo fungió como comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Según la fuente, otro bando, dentro de la agencia, es el que respondía al ex secretario, Eligio Hernández, ahora retirado.

“Cuando traen a Elba Aponte, el grupo de Héctor Joaquín Sánchez no la quería y Fortaleza empezó a imponer personas. Ella estaba de manos atadas, tenía los enemigos alrededor. Hay $4 mil 600 millones en fondos federales y vienen mil doscientos millones más. ¿A quién colocarán para repartir todos esos fondos?, cuestionó la fuente.

“Elba Aponte se ponía nerviosa, pero ante el panorama que hay, era la persona que podía bloquear la intención de traquetear con esos fondos. Ella estaba consciente de lo que estaba pasando y tenía la intención de hacer las cosas bien. Ahora tienen el bizcocho servido. Los populares se dejaron llevar por la opinión pública. No dejaron que el nombramiento bajara a votación y ya ella tenía los 14 votos para prevalecer. Ahora la gran pregunta es, ¿va a llegar de ese dinero a la sala de clases para políticas públicas que llenen las necesidades de los muchachos en estos tiempos? Si nos vamos a quedar con las escuelas rotas no hemos adelantado nada”, sostuvo.

Primera Hora preguntó a líderes magisteriales, senadores de todos los partidos y al gobernador, qué cualidades debe tener el nominado o nominada Secretario de Educación. Estas fueron las respuestas recibidas.

El presidente de la Asociación de Maestros, Víctor Bonilla Sánchez dijo que el secretario o secretaria de Educación debe tener apertura de diálogo y negociación, dejando a un lado la politización del Departamento. “Tiene que ser una persona empática ante las necesidades del magisterio y comprometido con atemperar la escala salarial de acuerdo al costo de vida”, sostuvo.

“Debe ser una persona que trabaje en equipo, venga del sistema público y conozca el sistema público”, sostuvo para agregar que, además, deberá presentar un plan concreto con acciones a corto, mediano y largo plazo para atender las necesidades y retos actuales del Departamento.

“También debe ser una persona que establezca un nuevo modelo de administración en el que se entienda que la época en que los títulos iban atados a la autoridad quedó en el pasado y que el respeto y autoridad se ganan con el conocimiento y no con la imposición ni el mollero”, indicó Bonilla Sánchez.

Sostuvo además, que debe ser un buen administrador y supervisor. “Su hoja de vida debe mostrar acciones o proyectos orientados al desarrollo social con resultados constatables. Debe ser una persona íntegra que trabaje en favor de la educación pública, los estudiantes y el magisterio. Una persona que valore y respete la figura del maestro y entienda que casi medio millar de niños y jóvenes está en sus manos”, agregó el educador.

“Más allá de qué cualidades lo primero que hay que cambiar es la forma de nombrar a los Secretarios. Para eso se requiere la buena voluntad de un gobernador que esté dispuesto a convocar a una mesa de diálogo con participación de todos los sectores”, expresó por su parte, la presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez.

“Tiene que ser un proceso participativo y transparente, donde las entrevistas se convoquen y se publiquen para que el pueblo sepa quién participa y vea las credenciales de cada cual. De manera democrática y participativa se puede seleccionar a un secretario que responda a los mejores intereses, del magisterio, la niñez y la educación pública. El problema del Departamento transciende al Secretario, quien es una marioneta del gobernador de turno y eso ha sido así en todas las administraciones. El problema tiene que resolverse de forma holística y los puestos de confianza deben ser eliminados”, sostuvo Martínez.

Subrayó que la agencia tiene el presupuesto más grande del País y que el nombramiento “debe abrirse al dialogo para que la persona responsa a los intereses de los grupos impactados y no responda a afinidades políticas. “Hasta que eso no se haga el Departamento no va mejorar. Es lo que hemos visto por décadas”, expresó Martínez, quien, sin embargo, favoreció el nombramiento de Yanira Raíces.

“Como superintendente de la región de Bayamón ha sido una persona abierta al diálogo, diplomática y que escucha los reclamos del magisterio y tiene las credenciales. Tiene conocimiento del sistema. Su trabajo en la región educativa ha sido eficiente. Por lo que he visto en los últimos años no tenada malo que señalarle a ella”, opinó.

Para el presidente del Senado, José Luis Dalmau el nominado o nominada debe poseer habilidades gerenciales y de liderazgo en proyectos de impacto social, económico y educativo, así como, conocimientos sobre el uso de las computadoras o sistemas de información para fines gerenciales y educativos que impacten a la comunidad escolar pública y privada.

“Como requisito mínimo, debe tener tres años de experiencia en puestos de administración y supervisión educativa en escuelas, colegios o universidades y la participación activa en organizaciones que promuevan la eficacia de la educación pública”, sostuvo Dalmau Santiago.

Dijo también que “el Secretario de Educación para el Siglo 21 en Puerto Rico” debe poseer un doctorado en áreas relacionadas a la Administración y el Liderazgo Escolar, ser poseedor de licencias de Director de Escuelas, Superintendente de Escuelas u otras relacionadas o experiencia en el liderazgo educativo en colegios o universidades públicas o privadas y dominio del español y el inglés hablado y escrito, particularmente en áreas de preparación de propuestas para el mejoramiento instruccional en una era digital”.

La senadora independentista María de Lourdes Santiago consideró que el candidato o candidata debe primero reconocer que el Departamento de Educación necesita transformarse. “Como prioridades tienen que estar: el desarrollo de un proyecto educativo puertorriqueño que respete y atienda las necesidades y talentos particulares de cada estudiante; la despolitización y mejores competencias administrativas en todos los niveles”, afirmó.

Para el senador independiente, José Vargas Vidot el líder de la agencia debe de ser mucho más educador/educadora que académica y tener conciencia laboral, de manera que no elimine de sus prioridades la remuneración justa y digna.

“La persona tiene que salir del modelo de educación bancaria y fomentar un modelo de educación liberadora fundamentada más en la reflexión crítica que en la inútil memorización. Debe de fomentar una estructura descentralizada y autogestativa. No debe de deber deudas políticas para no mantener lealtades irracionales a políticos o partidos, ser suficientemente valiente para entender el inmenso valor de la educación con perspectiva de género y mantener sin alteraciones inconsultas el modelo público de Montessori”, afirmó Vargas Vidot.

“Que no ande paseando por las altas esferas y que sea una puerta abierta de comunicación efectiva y respetuosa con el sistema que dirige. Creo que la secretaria saliente en el área de educación ha caminado un tramo respetable que puede ser punto de partida”, agregó. Dijo que Elba Aponte “desarrolló un master plan para la reconstrucción de escuelas del sur y la implantación del concepto de project management, muy sabio”.

Para la senadora del Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén la nominada o nominado no debe tener conflictos éticos ni apariencia de los mismos con asuntos relacionados a las distintas organizaciones y gremios laborales con los que pronto entrará en negociaciones.

También debe entender la compleja estructura burocrática del departamento y compromiso con combatirla, sobretodo, en los aspectos que responden a intereses partidistas. La legisladora además dijo que debe tener compromiso con currículos inclusivos integrados de manera transversal con perspectiva de género, antirracistas y equidad de derechos humanos. “En esa mirada debe estar la integración y no discriminación por diversidad funcional garantizando los derechos a la niñez de educación especial”, sostuvo Rivera Lassén.

Dijo además, que la candidata o candidato debe dar seguridad de que entiende los retos de manejar millones de dólares frente a la contratación desmedida de toda índole y el legado nefasto de corrupción que le precede y “no formar parte de la estructura paralela partidista que en muchas ocasiones se ha alejado de los mejores intereses de nuestro proyecto más importante que es la educación de nuestra niñez y juventud”.