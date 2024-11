Unos 20 electores que fueron excluidos del listado de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) por supuestamente haber fallecido, acudieron el pasado 5 de noviembre a ejercer su derecho al voto.

La afirmación fue realizada este sábado por la presidenta alterna de la Comisión, Jessika Padilla Rivera, en una conferencia de prensa que se celebró en el Centro de Operaciones, en Hato Rey, en momentos en que se realiza el escrutinio.

Los hechos ocurren luego de que una investigación del Centro de Periodismo Investigativo revelara que en las elecciones del 2016 y 2020 tambien se registraron muertos votando.

Pero, en esta ocasión, Rivera Padilla alegó que se trató de un error.

Esta fue la explicación que dio la funcionaria: “Las listas de añadido a mano traen a aquellos electores que no están en el colegio regular, van añadido a mano, y se evalúa si están excluidos o no por razón de fallecimiento. Las listas que se han recibido, sí hemos visto que están excluidos por muerte. Cuando se hace la investigación, recientemente me parece que ayer, (viernes), en la mañana, teníamos 20 casos de excluidos por muerte que no son muertos, que han votado. Es que son vivos que por error se excluyeron y fueron a votar”.

“Así que lo que hemos visto de excluidos por muerte es por un error en el sistema y si ya se han identificado que son personas que están vivas. ¿Cómo se hace esto? Se va a la lista de secretaría para la Junta Especial de Secretaría, por sus siglas conocidas como la GES, ellos trabajan lo que es la inclusión. Cuando haces la comparación del excluido por muerte y el que está pendiente de incluir, ahí cuadran los nombres, se hace ese trabajo de añadido a mano y se acredita que en efecto no es un fallecido”, añadió.