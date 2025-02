¿Cómo es parir en casa?

Aunque es enfermera de profesión, Marangely Guzmán Alicea optó por traer al mundo a su primera y única hija en un escenario muy distinto a los pasillos y cuartos con los que estuvo familiarizada por 10 años en su labor como profesional de la salud.

La joven de 30 años priorizó y logró tener un parto en casa. ¿La razón? Precisamente, su profesión.

“Cuando paso el proceso de enterarme de que estoy embarazada, ya entonces el COVID no estaba tan marcado, pero sí había una situación que yo estaba consciente como enfermera, y era lo del alto volumen de las cesáreas”, señaló Guzmán Alicea en entrevista con Primera Hora.

Actualmente, Puerto Rico tiene la tasa de cesáreas más alta en todo Estados Unidos. Un análisis de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), encontró que las mujeres puertorriqueñas que residen en la Isla tienen una mayor probabilidad de traer sus hijos al mundo a través de una cesárea, sin importar la edad, que las boricuas que residen en alguno de los 50 estados federados, incluyendo al territorio de Washington D.C.

Esa problemática, sumada a la falta de personal médico que se experimenta en la Isla y que vivió como enfermera del área de emergencias del Centro Médico en Río Piedras, la llevó a educarse sobre parteras y doulas.

Marangely Guzmán compartió su experiencia. ( Suministrada )

Para cuando se enteró que estaba embarazada, Guzmán Alicea tenía claro que no quería traer a su hija al mundo en los fríos pasillos del hospital en el que solía trabajar largas jornadas, sino que buscaría recibirla en el calor de su hogar.

En el proceso, que la llevó a conocer a su pequeña Milena y que describió como largo, doloroso, pero maravilloso a la vez, estuvo acompañada de una doula, la partera, la asistente de la partera, su esposo y su madre.

Una doula es una profesional no médico que acompaña y educa a las mujeres en el proceso de gestar y parir.

Según explicó a este diario Jennifer Rodríguez, doula de Ruta al Parto, durante la gestación “damos una guía a mamá sobre lo que es información médica y de salud. Le brindamos sus alternativas y las preparamos realmente para saber lo que son sus derechos”.

A la hora del parto, las doulas se concentran en ayudar a la madre con el manejo de dolor sin medicamentos. Utilizan posiciones, contrapresiones pélvicas, y masajes, entre otras técnicas que enseñan.

“Todo eso ayuda para que mamá pueda disminuir el dolor de las contracciones, pero también ayuda con lo que es el descenso del bebé”, aseguró Rodríguez.

¿Cómo es parir en casa?

Lo primero que debes saber es que necesitarás una partera y que optar por un parto en casa no descarta al 100% hacerlo en un hospital.

La partera analizará tu caso y, si en algún momento del embarazo, o en pleno alumbramiento, surge un inconveniente, optará por un traslado al hospital.

Si todo sale bien, la futura madre atraviesa el proceso que tiene algunas diferencias al que comúnmente pasaría en una sala de partos, entre ellas que se respeta el tiempo de labor de alumbramiento, que suele durar más de 24 horas, y que la doula te ayuda a manejar el dolor con ejercicios, no con medicamentos.

Para Guzmán Alicea la esperada labor de parto inició el 16 de diciembre de 2024.

“Llegan las 10:00 de la mañana y yo la llamo (a la doula). Yo estoy ya con contracciones, llevaba ya 10 horas. ‘Estoy que no puedo con el dolor’, le digo, porque obviamente no deja de ser doloroso, no tengo ningún tipo de medicamento... Entonces ella llega, me empieza a dar masaje, empieza a decirme que respire hondo, ‘vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer esta posición, vamos a caminar’. Yo caminé todo el patio de mi casa”, rememoró sobre su proceso, en el que dijo, pudo fluir según lo que su cuerpo quería.

Marangely Guzmán compartió su experiencia. ( Suministrada )

Acompañada de su equipo de parto de cinco personas, y tras un par de horas más en las que pudo ponerse de pie, descansar un tiempo en una piscina y hasta escuchar los latidos de su bebé, finalmente optó por pasar a la cama.

“Yo le pedí a la partera ir a la cama. En ese momento le digo: ‘Ya no puedo más, mi cuerpo me está pidiendo la cama’. Y ella me dijo: ‘vete a la cama’. Me fui caminando y ahí fue la posición donde Milena decidió nacer. Milena nació en la cama”.

Marangely Guzmán y su esposo Víctor Báez junto a la pequeña Milena. ( Suministrada )

Costos

La decisión de parir en casa o en un hospital, es personal. Sin embargo, algunas mujeres que consideran optar por traer a sus hijos al mundo en sus hogares suelen preocuparse por el costo que implicaría tener una partera y una doula que las acompañe en su proceso.

¿Cuánto dinero podría necesitar? Cada experiencia y profesional puede tener tarifas distintas. Guzmán Alicea narró que el costo de su partera fue de $2,500. El monto incluyó una asistente de partera durante el parto, citas mensuales y una visita a la casa a las 37 semanas de embarazo para evaluar el plan de parto.

El costo de una doula es aparte e igual, cada profesional puede tener una tarifa distinta.

Rodríguez detalló que en Ruta al Parto la tarifa más alta es de $1,200. Esa tarifa incluye un proceso de educación, acompañamiento en el parto y acompañamiento post-parto, además de ayuda para la primera pegada a las madres que estén interesadas en la lactancia.

Hay otras tarifas más económicas que se adaptarán a las necesidades de cada madre, por lo que es recomendable consultar.

Tasa de cesáreas en Puerto Rico

La cifra de cesáreas en la Isla se situó en 2023 en 50.9%, representando un aumento en comparación con 2022, cuando la tasa alcanzó 50.5%.

Esa cifra está muy lejos de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que establece como “saludable” una tasa de cesáreas de entre 10% y 15%.

El informe elaborado por los CDC, no obstante, no identifica problemáticas asociadas con la alta cifra. Sin embargo, involucra mujeres de todas las edades y situaciones económicas.

Las impresionantes cifras reflejan que en Puerto Rico, el riesgo de tener una cesárea impacta a todas las mujeres, incluidas las más jóvenes.

Comparación por edades de cesáreas en Puerto Rico y Estados Unidos ( Fotocaptura CDC )

Según los datos, el 39.5% de las mujeres menores de 20 años que dieron a luz en Puerto Rico en 2023 lo hicieron mediante cesárea. En los 50 estados, la media de cesáreas para esa edad fue de 18.9%. Puerto Rico presenta entonces más de un 20% adicional de cesáreas a las reportadas en Estados Unidos en ese rango de edad.

Algo similar sucede con las mujeres embarazadas entre 20 y 29 años. En esas edades, Puerto Rico reportó una tasa de cesáreas de 49.2%, 19.8% más casos que los reportados en todos los estados, donde se registraron como media 29.4% de cesáreas.

Las mujeres de 40 años o más que dan a luz representan el único grupo que tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos lo hacen en mayoría a través de esta cirugía. Aunque el reporte no abunda sobre estos casos, la evidencia científica que recopila la OMS y las Clínicas Mayo, indica que un embarazo a los 35 años o más podría aumentar el riesgo de sufrir diabetes gestacional y hasta presión arterial alta durante la gestación.

El reporte no asocia ninguna de esas causas a la alta tasa de esta intervención quirúrgica en mujeres de 40 años o más. Puerto Rico, sin embargo, también presenta una mayor tasa de cesáreas en este rango edad que la media en Estados Unidos.

A esa edad, el 68.8% de las mujeres que dieron a luz en Puerto Rico lo hicieron mediante cesárea. En Estados Unidos la media fue de 52.4%.

Gozar de un mejor estatus económico en Puerto Rico tampoco asegura una ventaja a la hora del parto.

Según las cifras recopiladas, el 51% de las mujeres con plan médico privado en Puerto Rico que dieron a luz en 2023, lo hicieron mediante cesárea, contrario al 34.2% en Estados Unidos.

Un informe de los CDC confirmó que Puerto Rico es la jurisdicción con mayor cantidad de cesáreas en todo Estados Unidos.

Las mujeres con Medicaid en Puerto Rico también presentan tener más partos por cesárea en la isla que en Estados Unidos, con un 49.9% frente a un 32.3%.

El Medicaid es un programa a través del cual el gobierno federal otorga fondos al Gobierno de Puerto Rico y estados para proporcionar una cubierta médica a personas de bajos recursos.

Un 27.6% de las mujeres que pagaron por el parto sin seguro médico tuvieron a sus hijos mediante cesárea en Puerto Rico, frente a un 20% en Estados Unidos bajo esas mismas condiciones.

Posibles razones de la tasa de cesáreas en Puerto Rico

Para el doctor Carlos Díaz, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos en Puerto Rico, la razón de esta problemática está muy lejos de relacionarse al dinero, o a que los doctores busquen cobrar más a través de estas cirugías.

Por el contrario, el galeno explicó que entiende que la situación ha empeorado debido a la falta de médicos que hay en el país.

El doctor Carlos Díaz Vélez, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico. ( Carlos Rivera Giusti )

“En un sistema de salud donde tú no tienes personal, no tienes cubierta, hay menos médicos… Si un médico quiere asegurarse de que todo salga bien, va a haber tendencias a hacer cesáreas porque con eso tiene control de la situación”, precisó Díaz.

El doctor continuó explicando que muchos hospitales también experimentan falta de enfermeras que supervisen a las mujeres que están en proceso de parto. Aunque aceptó que el parto vaginal es mucho más conveniente en mujeres que no presenten ninguna emergencia, dijo que el proceso natural puede tomar horas, lo que dificulta que los pocos médicos que hay puedan enfocarse en realizar ese tipo de parto.

“Las condiciones en el país, en el sistema de salud, están críticas”, aseguró.

Al menos en 2024, el Hospital Pavía de Arecibo y el Hospital Damas en Ponce, solicitaron al Departamento de Salud cerrar sus salas de parto. Ambas instituciones, de manera separada, aseguraron que la determinación respondía a la baja en natalidad.

Durante el 2023, en Puerto Rico nacieron 17,772 bebés, unos 1,391 menos que en 2022.

Para Díaz, no obstante, es imperativo que la nueva administración de Jenniffer González Colón tome medidas que culminen por allegar más médicos a los hospitales de Puerto Rico, lo que a su vez subsanaría esta y otras problemáticas de salud de los puertorriqueños.

Entre las medidas que dijo deben atenderse están: el tiempo que tarda en procesarse la licencia de un médico graduado, y la situación con la red de aseguradoras.

“Cuando el médico sale -de la universidad- tiene unas deudas, quizás ya es casado, a lo mejor tiene hijos. La licencia oficial en Puerto Rico tarda muchos meses y, por otro lado, las aseguradoras no quieren abrir las redes para contratar médicos. Así que necesitan trabajos, y se van a Estados Unidos... En Estados Unidos tienen licencia en 10 días”, precisó.

“El médico es una microempresa, que crea empleo, crea servicio… Un médico que se vaya de Puerto Rico, es una microempresa que se va”, agregó, asegurando que es imperativo que se actúe prontamente sobre estos asuntos que hacen más difícil el que médicos se queden a ofrecer servicios en Puerto Rico.

Primera Hora intentó tener una reacción del designado secretario del Departamento de Salud (DS), Víctor Ramos, a esta situación, pero al cierre de esta nota, no hubo respuesta. Tampoco se ha concedido oportunidad de entrevista sobre otros temas, a pesar de las innumerables solicitudes a través de su equipo de trabajo.

¿Cuáles son los riesgos para la madre y la criatura?

Una cesárea puede provocar más complicaciones que un parto vaginal. Entre los riesgos de esta cirugía que recopila la fundación March of Dimes, están las lesiones en órganos cercanos al útero, como la vejiga y los intestinos.

También podría provocar coágulos de sangre, que es una masa sólida que puede obstruir el flujo sanguíneo a partes del cuerpo. Los coágulos de sangre son peligrosos y pueden comprometer la vida de una persona.

Otras complicaciones de esta cirugía están relacionadas con afectaciones al bebé. Por ejemplo, la anestesia que se administra a la madre podría provocar que la criatura esté inactiva o lenta. La cirugía también se asocia a problemas respiratorios en bebés.

Tras una cesárea, es importante curar la herida para evitar infección. March of Dimes recomienda no tener relaciones sexuales durante varias semanas después de la cirugía y evitar levantar peso.

Se recomienda consultar con un médico si la incisión se hincha, le duele o se enrojece cada vez más.

La recuperación de una cesárea también conlleva más tiempo para la madre que quien ha tenido un parto vaginal. Es posible que deba permanecer en el hospital entre 2 y 4 días después de una cesárea. La recuperación completa suele tardar entre 4 y 6 semanas.

Estados con las tasas más altas

Aunque la tasa de cesáreas en Puerto Rico supera por doble dígito a la de cualquier otro estado o territorio, algunas zonas de Estados Unidos también mantienen una tasa de cesáreas mayor a la recomendada por la OMS.

Estados con las tasas más altas de cesáreas

Tasa de cesáreas en estados y territorios de Estados Unidos ( Fotocaptura CDC )

Virginia Occidental y Nebraska son los estados con la mayor tasa de cesáreas después de Puerto Rico, ambos con un 38.7%. Seguido está Arkansas, con un 37.5%.

Le siguen:

Nueva York : con tasa de 37.2%

: con tasa de 37.2% Alabama : con tasa de 36.1%

: con tasa de 36.1% Luisiana : con tasa de 36.0%

: con tasa de 36.0% Nevada : con tasa de 35.9%

: con tasa de 35.9% Nuevo México: con tasa de 35.7%

¿Dónde se realizan menos?

Dakota del Sur y Dakota del Norte son los estados con la tasa de cesáreas más baja de toda la nación norteamericana, con 24.1% y 24.5%, respectivamente.

Le siguen Idaho con 26.4% y Wisconsin e Indiana, ambos con 28.6%.