El anuncio del veterano alcalde de Comerío, Josian Santiago Rivera de que buscará un escaño por acumulación en el Senado aumenta las posibilidades de que el alcalde de Villalba y también aspirante a la Cámara Alta, Luis Javier Hernández Ortiz rete el liderato del actual presidente del cuerpo legislativo, José Luis Dalmau Santiago, si el Partido Popular Democrático (PPD), retiene el control de la Asamblea Legislativa en las elecciones generales del año entrante.

El alcalde comerieño era parte del equipo que buscaba colocar a Hernández Ortiz en la presidencia del PPD con miras a la candidatura a la gobernación de la Pava. Tras la apertura del período de radicación de candidaturas, el pasado 2 de diciembre, ha aumentado el movimiento de fichas en el PPD.

PUBLICIDAD

Sin embargo, en entrevista con Primera Hora, Santiago Rivera evitó comprometer de antemano su respaldo y dijo que tanto Dalmau Santiago como Hernández Ortiz deben ocupar las posiciones de liderato del PPD en el Senado el cuatrienio entrante.

“Siempre he abogado por la unidad, el consenso y el diálogo. Quiero enfatizar en el trabajo al unísono que tenemos que hacer. Cuando seamos mayoría tanto Javier como Dalmau deben estar en posiciones de liderato en el Senado”, indicó el Alcalde de Comerío, sin precisar quién sería su candidato a la presidencia o a la portavocía de la colectividad en la Cámara Alta.

“Todos los que estamos como aspirantes al Senado por acumulación debemos trabajar unidos para ayudar a ganar al PPD y enfocarnos en eso sin discutir de antemano posiciones “, dijo.

Añadió que quiere ser un instrumento “de unidad y consenso y no debo estar señalando para un lado y para el otro”.

“Dalmau tiene mi respeto”, sostuvo Santiago Rivera para indicar que tan pronto anunció la noche del martes su aspiración al Senado se comunicó con el expresidente del PPD “para manifestarle que voy como soldado de fila, que mi intención de entrar al Senado, no es buscando posiciones”.

Sostuvo que luego de servir seis cuatrienios como alcalde de La Perla del Plata decidió optar por una candidatura por acumulación al Senado para trabajar con la estabilidad fiscal de los municipios y para que el PPD pueda implantar política pública de lograr mayoría absoluta.

El Alcalde de Villalba dijo por su parte, que el anuncio de su homólogo de Comerío le tomó por sorpresa y dijo que “está a destiempo” hablar de posiciones de liderato en el Senado.

PUBLICIDAD

“A mí como a todos en Puerto Rico y a la gente de Comerío nos sorprendió la decisión de Josian, hace un tiempo ya pensaba que iba a la reelección. Todo el mundo pensaba lo mismo, él tomó su decisión y me la notificó. Como presidente de la Asociación de Alcaldes me pone en aviso de su decisión”, indicó Hernández Ortiz.

“Mi aspiración al Senado obedece primero que nada a una actitud de unidad del PPD y en un ánimo de no exponer al nuestro partido a una primaria innecesaria y de yo estar en lugar en el que entiendo que puedo servir útilmente al partido, para fortalecer la papeleta y para ganar con mayoría amplia en el Senado. Hablar de liderato en estos momentos, el Senado, pues tiene un presidente. Cuando ocurra el próximo ciclo electoral todo el mundo tiene que ganar las elecciones y hacia eso es que me voy enfocar. No estoy enfocándome en estos momentos en tener presidencias de nada”, dijo.

Reiteró que “en estos momentos” se enfoca en que el PPD gane y tenga los votos suficientes para implementar política pública. “Las posiciones de liderato se escogen por los pares, pero hay que ganar y los que ganemos decidimos donde mejor servimos”, sostuvo sin precisar si buscará la presidencia del Senado.

Primera Hora solicitó entrevistar a Dalmau Santiago, pero el líder senatorial no estuvo disponible.

“La alcaldía no es una herencia”

Mientras tanto, el representante Juan José Santiago Nieves, quien se menciona como posible sucesor de su padre en la Alcaldía de Comerío, dijo a Primera Hora que se inclina por una candidatura a la Legislatura. No descartó aspirar a la reelección a la Cámara y a uno de los cuatro puestos por acumulación que el PPD postulará al Senado en las elecciones generales del año entrante, La colectividad redujo de seis a cuatro los puestos por acumulación en busca de fortalecer su presencia en la Asamblea Legislativa.

PUBLICIDAD

Santiago Nieves, representante actual por el distrito 28 (Barranquitas, Corozal, Naranjito y Comerío), dijo que ya tomó su decisión con su familia y que la anunciará en un mensaje en las redes sociales el próximo martes 12 de diciembre a las 6:00 de la tarde.

“Estoy más inclinado a mirar la Legislatura para mi futuro político. Mi trayectoria política la he ganado por mérito propio. La alcaldía de Comerío no es una herencia, esa es una decisión del pueblo y vaya quien vaya a llenar esos zapatos será por la voluntad del pueblo”, sostuvo el joven legislador.

Dijo que su candidatura puede ser a la reelección por el distrito 28 o por acumulación a la Cámara o al Senado. “Mi decisión va a garantizar que el distrito 28 continúe en buenas manos”, agregó.

Se menciona que el administrador municipal de Comerío, Irvin Llomar Rivera González podría ser el candidato popular a la alcaldía, pues tiene el apoyo del actual incumbente.