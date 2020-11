Para la mayoría de los directores de campaña de los candidatos a la gobernación de Puerto Rico, la suerte está echada a juzgar por el respaldo que muchos dicen tener en la calle.

Sin embargo, a horas de las elecciones generales, los principales aspirantes a dirigir las riendas del País intentaban sellar el compromiso de sus respectivas bases, mientras otros concentraban sus esfuerzos en convencer a aquellos que todavía no están claros de cuál sería su voto final.

Para el candidato independiente Eliezer Molina Pérez, lo importante es ver cómo siguen desinflándose los partidos tradicionales “y que ya no se sientan tan cómodos para saquear al pueblo de una forma descarada porque creen tener el poder absoluto sobre la mente de la gente”.

PUBLICIDAD

“Veo un apoyo hasta de los que no van a votar por mí, que me dicen ‘Eliezer, mi respeto, yo soy de otro partido, pero gracias por todo lo que haces’. Entonces, vemos que el pueblo comienza a identificarse con el discurso que llevamos y yo creo que eso es positivo, muy positivo”, dijo.

Mientras, Maribel Cruz Roldán, directora de campaña del doctor César Vázquez del Proyecto Dignidad, aseguró que el apoyo a las propuestas presentadas por el partido ha sido “apoteósico”.

“Como muy bien señala el pueblo, es una ola turquesa. Estamos más que agradecidos porque la campaña ha sido del pueblo...”, dijo Cruz Roldán.

“Verdaderamente es maravilloso saber que Proyecto Dignidad es realmente una fuerza política... No tenemos duda de que quedamos inscritos, para nada… al contrario...”, dijo.

Por su parte, Calixto Negrón Aponte, director de campaña del candidato por el Partido Independentista Puertorriqueño, Juan Dalmau Ramírez, se mostró complacido con la respuesta que han recibido de los electores.

“Juan ha hecho una campaña refrescante, para ganar. Precisamente, una de las virtudes que ha tenido es que ha logrado cautivar y cultivar a una nueva generación que ha estado más receptiva al mensaje... No ha habido momento en la historia en que haya esta disposición al cambio que se manifieste con tanta fuerza y creo que el País está listo para ese cambio y eso es algo que entusiasma a Juan...”, manifestó.

Entretanto, la otrora directora de campaña de Alexandra Lúgaro y quien dirige los esfuerzos del Movimiento Victoria Ciudadana en el distrito de Ponce, Maureen Medina, resaltó que “si lo que se ve en la calle se traduce en votos, el cambio va”.

PUBLICIDAD

“La calle está activada; vemos otro pueblo cambiado, un pueblo más maduro. Ya no están conformes con ver un póster de un candidato, ya no están conformes con ver a un candidato en una carroza diciendo adiós como ‘Miss Universe’. El pueblo ve el mensaje de Alexandra como algo refrescante, algo innovador, porque a pesar de que los problemas son los mismos de siempre, no es que estamos proponiendo cosas nuevas, es que hay voluntad, eso es lo que se necesita”, indicó.

“Sin lugar a dudas, la juventud ha sido uno de nuestros fuertes… pero que no se equivoquen porque la población adulta mayor también ha estado apoyando muchísimo, ya hay personas menos incrédulas...”, acotó.

Otro que se mostró seguro del triunfo de su candidato fue el senador Cirilo Tirado, director de campaña de Carlos “Charlie” Delgado por el Partido Popular Democrático.

Tirado catalogó la respuesta del electorado en la calle como “muy explosiva a favor del Partido Popular”.

“Hay una virazón en la calle hacia la candidatura de Charlie Delgado y el componente del Partido Popular. Yo creo que el País le va a dar a Charlie la oportunidad de gobernar con Cámara y Senado e, incluso, el asunto de la Comisaría Residente parece que se está cerrando y se espera así y, entonces, el Partido Popular tendría por primera vez en muchos años, pues todo el componente de gobierno completo”, auguró.

Por su parte, Caridad Pierluisi, quien dirige la campaña del candidato del Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi, aseguró que está confiada en recibir el favor del electorado.

“Desde que Pierluisi decidió aspirar a la gobernación ha mantenido el contacto con el pueblo, ha escuchado a la gente, ha presentado sus propuestas y soluciones en reuniones, foros y debates, y ha demostrado que está listo para gobernar. Nuestras encuestas y lo que vemos en la calle es un claro apoyo a Pierluisi, pero el trabajo final se tiene que hacer mañana (hoy) en las urnas y estamos listos”, indicó en declaraciones escritas.