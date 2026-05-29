Mientras varias instituciones educativas y proveedores de servicios a los estudiantes de Educación Especial proyectan cesar operaciones este viernes, tras meses esperando que el Departamento de Educación salde las deudas que tiene pendiente desde diciembre pasado, padres de estudiantes se han tirado a protestar hoy contra la agencia y en una actividad que tiene prevista la gobernadora Jenniffer González Colón este mediodía en Villalba.

Una de las organizadoras de las protestas y madre de un niño de 10 años de la escuela Education for Inclusion Academy de Las Piedras, Glory Ann Díaz, explicó que su malestar es que la agencia no hay podido resolver el problema de impago para que los alumnos no se afecten con la interrupción de servicios, así como porque la agencia no les ha entregado las cartas autorizando el servicio de “verano extendido” para sus hijos.

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Explicó que se requieren de servicios durante el verano, “para que los estudiantes no estén en rezago cuando regresen en agosto” a la escuela.

“Necesitan sus servicios de terapias, de apoyo, porque son niños que tienen autismo y otras condiciones”, afirmó la madre afectada en entrevista con Primera Hora.

Comentó que los padres comprenden la situación económica que enfrentan las instituciones que les dan servicios a sus hijos, ya que llevan alrededor de seis meses sin cobrar, pero pagando el salario de los empleados que atienden a los alumnos.

“Aquí siempre el problema es por falta de pago, pero no de la magnitud de esta vez. Todos los años es lo mismo. Promesas y promesas y nosotros necesitamos acción. No son estudiantes que nosotros decimos vamos a llevarlos a esa escuela y ya está. Ellos han tenido progreso en donde están. Nosotros estamos aquí (en protesta), porque luchamos por esa compra de servicio (en instituciones privadas), porque el Departamento de Educación no tiene la ubicación adecuada para ellos”, explicó Díaz, quien protestaba esta mañana frente a la agencia.

La mujer lamentó que la gobernadora no haya mediado para resolver el problema que enfrentan los estudiantes de Educación Especial. Por ello, señaló que protestarán mientras la gobernadora anuncia en Villalba el inicio de la reconstrucción de la Plaza Pública, así como la asignación de $10 millones para repavimentar carreteras.

“Nosotros queremos que la gobernadora no se desentienda de este tema, que se le ha abordado y ella ha hecho caso omiso a esto”, denunció la madre.

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La gobernadora, sin embargo, hizo referencia al asunto en el Mensaje de Situación de Estado. Lo mencionado es que se espera porque la Junta de Supervisión Fiscal asigne unos $115 millones que Educación pueda pagar a los proveedores de servicio de Educación Especial.

Primera Hora se comunicó con la portavoz de la Junta de Supervisión Fiscal, Sylvette Santiago, quien informó que el ente debe estar emitiendo este viernes una decisión sobre la reprogramación de fondos del propio Educación para pagar servicios de Educación Especial.

Mientras tanto, el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, remitió unas declaraciones escritas a Primera Hora en la que expone que “queremos reiterar nuestro compromiso con la continuidad de los servicios y el bienestar de cada uno de nuestros estudiantes” de Educación Especial.

Señaló que reconoce la preocupación de los padres por la situación que atraviesa la agencia, tras el acuerdo alcanzado por varias escuelas y proveedores de servicio de cesar operaciones en este cierre del mes de mayo.

“Durante las pasadas semanas hemos sostenido múltiples reuniones y gestiones junto al director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), la Junta de Supervisión Fiscal y otros funcionarios del Gobierno para atender la situación relacionada con los pagos a proveedores de servicios de Educación Especial. Actualmente, el Departamento de Educación se encuentra a la espera de los trámites finales de aprobación y desembolso de los fondos necesarios para proceder con la liquidación de la deuda pendiente”, señaló el funcionario.

Agregó que “reconocemos la importancia de estos servicios para nuestros estudiantes y sus familias, por lo que continuamos dando seguimiento diario a este proceso con el sentido de urgencia que amerita”.

Ramos Parés, de paso, respondió a la denuncia realizada por Díaz en torno a que sus hijos no han recibido la carta de extensión de servicios durante el verano.

“La Secretaría Asociada de Educación Especial ha procesado la gran mayoría de las cartas de extensión de servicios para el período de verano. Al momento, solo resta completar el trámite de una cantidad limitada de casos, los cuales se encuentran en la etapa final de evaluación y procesamiento”, alegó, sin detallar la cifra de casos pendientes y si responde a las escuelas o centros de servicios que han informado el cese de operaciones.