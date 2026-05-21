Mientras varias instituciones educativas amenazan con cesar los servicios que ofrecen de Educación Especial este próximo 1 de junio ante la falta de pago por parte del Departamento de Educación, el gobierno alega que aguarda por una decisión de la Junta de Supervisión Fiscal para lograr conseguir los fondos y evitar un impacto negativo para los estudiantes.

La situación a la que se ha llegado en este fin del año escolar se deba a que Educación no les paga a los proveedores de servicios desde diciembre pasado.

Este jueves el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Orlando Rivera Berríos, aseguró en una conferencia de prensa realizada en La Fortaleza que presentaron hace tres o cuatro meses una petición a la Junta para reprogramar fondos del Departamento de Educación para el programa de Educación Especial y todavía no tienen respuesta. Ese dinero, unos $110 millones, se usaría para pagar a los proveedores de Educación Especial.

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El asunto no había cobrado interés hasta que los proveedores de servicios comenzaron a revelar cartas en estos pasados días sobre la precaria situación económica en la que se encuentran ante la falta de pago de Educación por los servicios que ya prestaron.

Las directoras de Pieces Together Learning Academy de Manatí, Kemery Montes y Sheila Osorio, emitieron una de estas cartas el 3 de mayo en la que comunican que el 1 de diciembre de 2025 programaban cerrar operaciones, ya que la agencia les adeudaba $1.7 millones del año académico 2024-2025. Se indicó que llegaron a acuerdos con Educación, pero se incumplió con la promesa de pago. Además, se recalcó que la deuda aumentó en estos pasados meses.

“Al día de hoy, no contamos con un panorama claro sobre el pago adeudado ni los fondos correspondientes para los meses de abril, mayo y junio, colocándonos en una situación fiscal crítica”, dice la misiva, que comunica que cesarían operaciones el pasado 4 de mayo.

Mientras, la Academia CEIP, en Caguas, también levantó sus preocupaciones en otra carta hecha pública. Esta es del 20 de mayo.

La directora Michelle Naredo y la administradora Ivone da Silveira comunicaron que la institución lleva 16 años operando. Indicaron que desde enero han reclamado a Educación que se les pague por los servicios dados a la población de Educación Especial y no han tenido éxito.

Se informó que la “Academia CEIP ha asumido los costos de todos los servicios provistos desde enero, pero lo cierto esto se ha tornado insostenible”.

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Se informó que varias escuelas se unieron para acordar que el pago debe emitirse antes del 29 de mayo o de lo contrario cesarán operaciones al 1 de junio.

“El Departamento de Educación no nos ha dejado otra alternativa”, se aseguró.

El Instituto Modelo de Enseñanza Individualizada, en San Juan, también adelantó mediante carta “la interrupción de los servicios educativos y relacionados efectivos el 1 de junio” ante la falta de pago.

Otras escuelas que han hecho pública su situación y su intención de detener los servicios si no reciben su paga son Starbright Academy, en Ponce, así como Education fon Inclusion Academy, en Las Piedras.

Ante la situación, el director de OGP dijo que esperan en estos próximos días una decisión de la Junta. Además, comunicó su intención de revisar personalmente la situación presupuestaria de Educación.

“El presupuesto del Departamento de Educación relacionado a Educación Especial es de $606 millones. La solicitud del Departamento de Educación de hace tres a cuatro meses es para hacer una reprogramación interna entre partidas para atender la necesidad que acaba de mencionar. Eso está ante la Junta de Supervisión Fiscal esperando una aprobación de alrededor de unos $110 a $115 millones para poder atenderlo”, precisó el funcionario.

Hay que recordar que el pasado año, entre mayo a junio, el programa de Educación Especial también registró una insuficiencia de fondos que llevó a las terapistas a tirarse a la calle a protestar por la falta de pago.

Ante estos problemas presupuestarios, el director de OGP entrará a Educación a revisar el presupuesto.

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“Quiero conocer de primera mano, verdad, porque no es que no lo conozcamos. El personal de OGP, los analistas, asignados al Departamento de Educación están trabajando sobre esto. Pero, personalmente quiero hacerlo yo. Quiero reunirme con el director de presupuesto del Departamento de Educación, con el secretario (Eliezer Ramos Parés), para conocer cuál es la dinámica de cómo se reciben las facturas, cuáles son los contratos de estos servicios. A eso me refiero. Lo quiero conocer de primera mano, no recibir información de segundos, de mis empleados. Quiero verlo personalmente”, detalló.

“Hablemos que tienen $5 billones ($5,000 millones) en su presupuesto el Departamento de Educación. Yo creo que, nuestra responsabilidad, y lo he hablado con el secretario, yo personalmente voy a entrar al Departamento de Educación a ver esa estructura operacional”, añadió.

Dijo que, con esta intervención, no se buscaba concluir que exista un mal manejo de presupuesto en la agencia. Indicó que todo eso se revisaría una vez se encargue personalmente de atender lo relacionado al presupuesto de la agencia.