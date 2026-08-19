La contralora de Puerto Rico, CPA y Lcda. Carmen Vega Fournier, señaló la compra por parte del Departamento de Salud (DS) de una unidad médica móvil de tomografía computarizada (CT Scan) que estaba destinada al Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de Vieques, pero que permanece abandonada en Bayamón.

Según detalló la funcionaria en una auditoría, en 2024 el DS autorizó la compra del equipo por un total de $965,500, cantidad que incluía $22,500 para su transportación e instalación en Vieques. Sin embargo, una revisión posterior reveló que el área designada para instalarlo en la isla municipio tenía solo 59 pies de espacio disponible, mientras que el vagón requería un mínimo de 67 pies libres. Por esta razón, el equipo no podía ser instalado en Vieques, pero pese a eso, el proceso continuó.

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Tras ser recibido en el puerto de San Juan en julio de 2024, la administración decidió trasladar provisionalmente el vagón al estacionamiento del Hospital HURRA, en Bayamón, donde, según reveló la Contralora, permanece abandonado todavía.

La situación fue referida al Departamento de Justicia para su evaluación ante posibles violaciones de ley.

“La ausencia de una planificación básica y la falta de supervisión adecuada no solo privaron a los viequenses de un servicio esencial, sino que además expusieron la propiedad a riesgos de deterioro “, indicó Vega Fournier en declaraciones escritas.

La funcionaria agregó que una inspección permitió identificar que el área donde permanece el equipo carece de vigilancia. Además, el CT Scan no contaba con la placa oficial que identifica la propiedad gubernamental. Finalmente, la auditoría también señaló inacción administrativa, ante la falta de respuesta y diligencia del Departamento de Salud para completar las inspecciones técnicas y determinar la ubicación final del equipo.