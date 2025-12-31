Cuando el reloj marque las 12:01 a.m. del 1 de enero de 2026, transitar por las autopistas del país saldrá un poco más costoso.

Viajar iba y vuelta por la autopista José de Diego, de San Juan a Hatillo, subirá de $12.40 a $13.60. Mientras, tomar el puente Teodoro Moscoso, en San Juan, en un viaje ida y vuelta le saldría en $8.00. En las pocas horas que le quedan al 2025, está a $7.70.

A principios de mes, el principal oficial ejecutivo de Metropistas Puerto Rico, Julián Fernández Rodes, explico a Primera Hora que la revisión de tarifaria está basada en la inflación registrada en el 2024. Dijo que el aumento promedio por peaje fue de unos cinco centavos.

“Estamos hablando de una revisión de cinco centavos, de alrededor de cinco centavos por plaza. Estamos hablando de más de un 90% de esas plazas suben cinco centavos. Creo que hay tres o cuatro plazas que están subiendo 10 centavos, pero el 90% o el 95% de las plazas suben cinco centavos. Esa, básicamente, es la revisión para el 2026. Esto aplica al 2026, como decía, por la inflación acumulada del año anterior (2024)”, precisó.

El impacto del incremento en las 25 plazas de peaje de los siete expresos que administran es de alrededor de $1.25. Llevaría a los boricuas que comúnmente utilizan los expresos a tener que desembolsar entre $35 a $40 mensuales por el uso de estas importantes vías, lo que representa un 1.5% del ingreso familiar, precisó el ejecutivo.

No obstante, hay estaciones que aumentarán en 15 centavos, como es el caso del Puente Teodoro Moscoso, en Isla Verde, o de 10 centavos, como el que se registraría algunos peajes del expreso Roberto Sánchez Vilella (PR-66), de Carolina a Río Grande, y del José de Diego (PR-22), de San Juan a Hatillo.

Además de estas vías, Metropistas administra los expresos Luis A. Ferré (PR-52), de San Juan a Ponce; Rafael Martínez Nadal (PR-20), en Guaynabo; José Celso Barbosa (PR-53), de Humacao a Ceiba, así como Rafael Ortega (PR-5), en Bayamón.

Esta revisión de tarifa, que se realiza todos los años, comenzará a regir el próximo 1 de enero. Está autorizada en el contrato de Alianza Público Privada que el gobierno extendió a la empresa Metropistas para operar la PR-5 y PR-22 desde el 2011, así como el resto de los expresos desde el 2023, y en la que la empresa tuvo que pagar al gobierno por adelantado alrededor de $4,150 millones.

Los aumentos

Para autos familiares y motoras, el Puente Teodoro Moscoso registrará un incremento de $3.85 a $4, que representa una diferencia de 15 centavos. Lo vehículos con más ejes también registran igual aumento. Sobresale que los vehículos de cuatro ejes o más pagarían $12.85 por el uso del puente.

Los próximos peajes más costosos son en la Ruta 66. En esta vía, los de Carolina aumentan de $1.60 a $1.70 para autos y motocicletas. Resalta que para vehículos entre cinco a siete ejes, el alza de Carolina es de 20 centavos. Específicamente, para vehículos de siete ejes incrementará de $4.50 a $4.70.

Sin embargo, no hubo cambios en el costo de los peajes de Río Grande, que permanecen a $1.10 para autos y motoras.

En el expreso De Diego (PR-22), Buchanan y Toa Baja aumentarán de $0.95 a $1, y Manatí de $1.35 a $1.40. El peaje de Arecibo incrementará de $1.30 a $1.40, para un alza de 10 centavos.

Mientras, en la Martínez Nadal los peajes aumentarán de $0.55 y a $0.60. En la PR-5, entretanto, irá de $0.50 a $0.55.

Si viaja por el expreso Luis A. Ferré podría encontrar algunas plazas que no registrarían cambios. Por ejemplo, Caguas Norte aumentará de $1 a $1.05 y Salinas de $1.10 a $1.15. Los peajes de Ponce permanecerán a $1 y el peaje de Montehiedra se queda a $0.50.

Por último, todos los peajes de la PR-53 están a $0.70 y aumentarán a $0.75, exceptuando los de Guayama que se quedan en $0.70.

Los carriles dinámicos no enfrentarán cambios en los topes, que fueron establecidos por la Federal Highway Administration. El tope máximo es de $6.00. Lo máximo que ha cobrado Metropista en el carril dinámico de la PR-22 ha sido $5.85 y en la PR-52 de $5.05. El monto incluye el pago de los peajes.