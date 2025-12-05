Prepare su bolsillo, pues con el Año Nuevo llegará un aumento en la tarifa que deberá pagar en peajes por transitar por las autopistas del país.

En entrevista con Primera Hora, Julián Fernández Rodes, quien es el principal oficial ejecutivo de Metropistas Puerto Rico, empresa que administra los expresos con peajes, reveló que la revisión tarifaria basada en la inflación registrada en el 2024 llevará a la mayoría de las estaciones a aumentar en un promedio de cinco centavos.

“Estamos hablando de una revisión de cinco centavos, de alrededor de cinco centavos por plaza. Estamos hablando de más de un 90% de esas plazas suben cinco centavos. Creo que hay tres o cuatro plazas que están subiendo 10 centavos, pero el 90% o el 95% de las plazas suben cinco centavos. Esa, básicamente, es la revisión para el 2026. Esto aplica al 2026, como decía, por la inflación acumulada del año anterior (2024)”, precisó.

El impacto del incremento en las 25 plazas de peaje de los siete expresos que administran es de alrededor de $1.25. Llevaría a los boricuas que comúnmente utilizan los expresos a tener que desembolsar entre $35 a $40 mensuales por el uso de estas importantes vías, lo que representa un 1.5% del ingreso familiar, precisó el ejecutivo.

No obstante, hay estaciones que aumentarán en 15 centavos, como es el caso del Puente Teodoro Moscoso, en Isla Verde, o de 10 centavos, como el que se registraría algunos peajes del expreso Roberto Sánchez Vilella (PR-66), de Carolina a Río Grande, y del José de Diego (PR-22), de San Juan a Hatillo.

Además de estas vías, Metropistas administra los expresos Luis A. Ferré (PR-52), de San Juan a Ponce; Rafael Martínez Nadal (PR-20), en Guaynabo; José Celso Barbosa (PR-53), de Humacao a Ceiba, así como Rafael Ortega (PR-5), en Bayamón.

Esta revisión de tarifa, que se realiza todos los años, comenzará a regir el próximo 1 de enero. Está autorizada en el contrato de Alianza Público Privada que el gobierno extendió a la empresa Metropistas para operar la PR-5 y PR-22 desde el 2011, así como el resto de los expresos desde el 2023, y en la que la empresa tuvo que pagar al gobierno por adelantado alrededor de $4,150 millones.

Fernández Rodes señaló que esta revisión tarifaria es, principalmente, “para recuperar esa inversión inicial y para poder sufragar las inversiones futuras”.

La inversión inicial que realizó Metropistas la utilizó el gobierno para sufragar la deuda pública de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), así como para invertir en otras vías, comentó el funcionario.

Mientras, Metropistas proyecta invertir $100 millones en este próximo año 2026 en múltiples proyectos delineados para mejorar la seguridad en los expresos, impactar los más de 400 puentes que estos tienen, así como digitalizar las autopistas con un proyecto de fibra óptica.

Julián Fernández Rodes, principal oficial ejecutivo de Metropistas Puerto Rico. Foto por: Xavier Araújo | GFR Media ( Xavier Araújo )

¿Cómo lo calculan?

El principal oficial de finanzas de Metropistas, Esteban Vélez del Toro, explicó que el alza de tarifa se calcula basado en el último informe disponible del Negociado de Estadísticas del Departamento federal del Trabajo sobre la inflación.

El informe de diciembre de 2024 establece que la inflación registrada fue de un promedio de 2.9%.

Las nuevas tarifas fueron enviadas a la aprobación del Departamento de Transportación y Obras Públicas y publicadas hoy de manera oficial en un aviso público que pautó Metropistas en Primera Hora.

“Al final, la única manera de que este modelo sea sostenible es ajustarlo a una fórmula justa. Esa fórmula justa está predefinida y está establecida, no a base de que yo el año que viene tengo que hacer más inversión, por lo tanto, voy a subir más el peaje. Este año no me ha ido bien y no he cerrado bien el año, porque el tráfico ha caído, el año que viene no te voy a ajustar más el peaje. Esto está predefinido, las reglas del juego desde el inicio. Yo he asumido ese riesgo a 40 años, el tráfico puede ir mejor, puede ir peor, pero lo que sí que me tiene que asegurar, aquí el inversionista se tiene que asegurar es que a lo largo del tiempo el peaje va a ir ajustándose (por niveles de inflación)”, puntualizó Fernández Rodes.

Esteban Vélez del Toro, principal oficial de Finanzas de Metropistas, observa al principal oficial ejecutivo, Julián Fernández Rodes, mientras explica los aumentos en tarifa que se registrarán desde el próximo 1 de enero. Foto por: Xavier Araújo | GFR Media ( Xavier Araújo )

Los aumentos

Para autos familiares y motoras, el Puente Teodoro Moscoso registrará un incremento de $3.85 a $4, que representa una diferencia de 15 centavos. Lo vehículos con más ejes también registran igual aumento. Sobresale que los vehículos de cuatro ejes o más pagarían $12.85 por el uso del puente.

Los próximos peajes más costosos son en la Ruta 66. En esta vía, los de Carolina aumentan de $1.60 a $1.70 para autos y motocicletas. Resalta que para vehículos entre cinco a siete ejes, el alza de Carolina es de 20 centavos. Específicamente, para vehículos de siete ejes incrementará de $4.50 a $4.70.

Sin embargo, no hubo cambios en el costo de los peajes de Río Grande, que permanecen a $1.10 para autos y motoras.

En el expreso De Diego (PR-22), Buchanan y Toa Baja aumentarán de $0.95 a $1, y Manatí de $1.35 a $1.40. El peaje de Arecibo incrementará de $1.30 a $1.40, para un alza de 10 centavos.

Mientras, en la Martínez Nadal los peajes aumentarán de $0.55 y a $0.60. En la PR-5, entretanto, irá de $0.50 a $0.55.

Si viaja por el expreso Luis A. Ferré podría encontrar algunas plazas que no registrarían cambios. Por ejemplo, Caguas Norte aumentará de $1 a $1.05 y Salinas de $1.10 a $1.15. Los peajes de Ponce permanecerán a $1 y el peaje de Montehiedra se queda a $0.50.

Por último, todos los peajes de la PR-53 están a $0.70 y aumentarán a $0.75, exceptuando los de Guayama que se quedan en $0.70.

Los carriles dinámicos no enfrentarán cambios en los topes, que fueron establecidos por la Federal Highway Administration. El tope máximo es de $6.00.

Vélez del Toro informó que lo máximo que han cobrado en el carril dinámico de la PR-22 ha sido $5.85 y en la PR-52 de $5.05. El monto incluye el pago de los peajes.

¿Se justifica?

Para justificar estos cambios, Fernández Rodes expuso que “hay varios análisis que se pueden hacer y, al final, ninguno es el que le gusta a nadie, porque a nadie le gusta que le suban cinco centavos a la botella de agua, cinco centavos el café o cinco centavos la suscripción de Netflix. Lo que el ciudadano hoy paga en Puerto Rico por peajes, estamos hablando que el 85% a 90% de la población paga en torno a $35, $40 al mes, que eso representa más o menos un 1.5% de los ingresos por familia”.

Añadió que “esto, comparativamente con otras jurisdicciones, donde nosotros tenemos carretera, estamos hablando de una proporción muy inferior a lo que, por ejemplo, se paga en Chile, que estamos hablando de un 10% del ingreso medio por familia va a pagar peajes. Aquí estamos hablando de un 1.5%. El coste de peaje por milla que se paga en Puerto Rico estamos hablando que son alrededor de 10 centavos, que es más de un 40% más económico de lo que se paga, por ejemplo, en otras jurisdicciones de Estados Unidos. Aquí tenemos que pensar que, aunque obviamente no nos guste a nadie pagar por un servicio público, porque a nadie le gusta, a nadie le gusta pagar por el agua, por la luz, etcétera, el coste del peaje hoy sigue siendo una parte muy poco significativa de la capacidad adquisitiva de cada familia”.

El pago del peaje que hacen los conductores también ayuda a mejorar las carreteras.

Fernández Rodes destacó que en los 11 años que la empresa lleva administrando la autopista De Diego han disminuido los choques con fatalidades en un 75%. Indicó que los esfuerzos que han realizado para mejorar el expreso Luis A. Ferré en los pasados dos años ya ha llevado a una reducción de fatalidades en un 35%.

Las mejoras

En cuanto a la inversión de $100 millones que planifican realizar en las siete vías que administran, el ejecutivo de Metropistas precisó que se dividen en tres categorías. La primera es seguridad, que incluye instalación de luminaria, remplazo de barreras de seguridad, así como rehabilitación de plazas de peajes y cuarteles de la Policía.

Fernández Rodes adelantó que proyectan para junio de 2026 tener iluminados los expresos PR-66, PR-52, PR-53 y PR-20. En la actualidad, entre un 30% a 40% de estas vías tienen luz en las noches, dijo.

La segunda categoría de mejoras serán los puentes, incluirá mejoras de estructura y asfaltado.

La tercera es un proyecto de digitalización que comenzó en la Ruta 66 y no impactará el tránsito, ya que se hará en la zona del paseo. Consiste en la instalación de una red de fibra óptica para poder ubicar más cámaras para vigilar en tránsito, así como pantallas que informaría a los conductores de congestión vehicular u otras alertas viales.

Esto se uniría a las más de 30 guaguas de servicio en la carretera gratuito que provee Metropistas para evitar que incidentes que se registren en las vías causen percances. El funcionario señaló que mensualmente registran 17,000 asistencias a conductores.