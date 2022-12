A Oscar Issam López Martínez le apasionaban las motoras desde pequeño. El 24 de agosto de 2021, no llevaba casco protector y wheeleaba (modalidad de correr una motora levantada hacia arriba haciendo balance en la goma trasera) cuando en los predios de la carretera PR-1, entre Caguas y Cayey embistió una guagua y el impacto del choque le ocasionó la muerte.

El golpe que recibió el joven de 21 años en el cerebro lo tuvo conectado a máquinas y dos días después, fue declarado muerto en el Hospital Menonita.

Hoy la madre de Oscar Issam, Nimsi Martínez, con lágrimas y todavía inmersa en el dolor, encabezó la nueva campaña de seguridad vial de Metropistas denominada “Dale Casco” que busca concienciar a los jóvenes apasionados de las motoras sobre la importancia de utilizar el casco protector.

“Lo que yo quiero es prevención. A los jóvenes no le podemos decirle ‘no hagas eso’ porque eso es decirle hazlo, pero si los vas a hacer, hazlo, cumpliendo con lo mínimo para salvaguardar tu vida, que es el casco. Hazlo de manera prudente, siente el viento en la cara como lo quieras llamar, pero usa el casco, un casco protege”, expresó Martínez en una conferencia de prensa junto al principal ejecutivo de Metropistas, Julián Fernández Rodes y jefes de agencias del gobierno.

“Si mi hijo ese día hubiese tenido el casco puesto no estaría aquí, pero el propósito de su vida era este y con un joven que yo rescate, siento que Issam tuvo propósito, tiene y tendrá propósito porque cada vez que un joven se ponga un casco pensando en esta experiencia que nosotros como familia estamos viviendo, él está demostrando su propósito y eso es lo que yo quiero, rescatar aunque sea uno, para que las familias no pasen por este trago tan amargo”, sostuvo compungida Martínez.

“En el caso de Isaam solo salió lastimado él, pero chocó con otro vehículo (una guagua Tacoma) y es también parte del mensaje que queremos llevar y es que en un accidente como este no solamente te puedes lastimar tú, puedes lastimar a otros. En este caso, gracias a Dios solo sufrió una familia que fue la de nosotros”, agregó la afectada madre.

Relató que en abril de 2021 le dijo a su hijo: “que tu pasión no sea mi dolor’, cuando el joven decidió comprar una motora. Ese mismo día Oscar Issam sufrió un accidente que lo mantuvo hospitalizado durante un mes en el Centro de Trauma de Puerto Rico. Unos meses después, el 24 de agosto, el joven tuvo un segundo accidente y esta vez fue el último.

El padre de Oscar Issam, Oscar López Pérez dijo que el wheeleo se ha convertido en una fiebre en la que “muchos jóvenes tratan de hacer lo mismo para lucirse en la calle sin saber que eso es un peligro y sin casco más todavía”.

“Mi hijo hacía el wheeleo y estaba tratando de perfeccionarlo. Se había caído par de veces y se lo dije. Ese día, lamentablemente se encontró de frente con una guagua, perdió el control y lamentablemente sucedió lo que sucedió. Y lo peor fue que los que andaban con él (corriendo motora) le tomaron fotos y video y las subieron enseguida a las redes sociales sin ningún tipo de sentimiento. Luego llamaron al 911″, narró López Pérez. “Tres días antes yo se le dije a mi esposa, que él se iba a matar en la motora”, sostuvo el padre, quien confesó que cuando tenía 18 años él también corría motora y después de un accidente dejó de hacerlo.

“Mi mensaje a toda la juventud es que no crean que son invencibles, que ellos también pueden pasar por una situación como la de mi hijo y perder la vida. Es que sean conscientes de que el uso de los aditivos de protección son muy importantes, que no es cuestión de lucirse, es para que protejan sus vidas y le eviten el dolor a las familias puertorriqueñas. Esto es algo que pasa hoy y se olvida mañana. Yo tengo que vivir todos los días de mi vida hasta que me muera porque fue mi hijo amado al que yo perdí. Este es un dolor indescriptible, es algo que yo no he superado ni creo que voy a superar, pero tengo que vivir con ello diariamente”, expresó.

La campaña Dale Casco

Bajo el lema “Dale casco”, que en la jerga boricua significa “piénsalo bien”, la nueva campaña de seguridad vial de Metropistas recoje en un vídeo el testimonio de Nimsi Martínez. La campaña que comenzó hoy (2 de diciembre), se extenderá durante el año 2023 en diversos medios de comunicación, entre ellos, Primera Hora.

Martínez fue nombrada como cuarta Embajadora para la Seguridad Vial en el año 2022-23. Martínez será la portavoz de Metropistas para llevar un mensaje de prevención y evitar más muertes por accidentes de motora y, principalmente, concientizar a que usen siempre el casco protector adecuado.

“La historia de Oscar Issam es un vivo ejemplo del error que están cometiendo muchos jóvenes y aficionados de las motoras, al no protegerse adecuadamente cuando corren una motora. Para nosotros en Metropistas, la seguridad es nuestra mayor prioridad; no queremos que más familias sufran por la pérdida de un ser querido o que sus vidas se trastoquen totalmente por un accidente que se pudo haber evitado”, destacó el CEO de Metropistas.

Se ha comprobado que el uso correcto del casco protector ofrece hasta un 40% más de probabilidades de sobrevivir en un accidente de motora, según datos de la CST.

Alarmante aumento en accidentes y muertes

Según los datos del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, de 2019 a 2021 hubo un total de 153 fatalidades de motociclistas en el país. De estos, 94 no llevaban puesto el casco protector. Hasta la fecha, durante el 2022 han fallecido 29 personas que iban a bordo de una motora. Durante el año 2021, 68 personas fallecieron en accidentes de motora y 41 de éstos no utilizaba el casco protector (60 %) al momento del accidente. En términos generales, el 79 % de los motociclistas fallecidos durante los años 2019, 2020 y 2021 no llevaban puesto el casco protector.

“El aumento en las cifras de accidentes en motora es alarmante. La vulnerabilidad de los motociclistas es mayor, y en caso de un accidente las heridas y traumas son de carácter grave e incluso les puede costar la vida”, señaló por su parte, el director ejecutivo de la ACAA, Noé Marcano Rivera.

El funcionario resaltó que durante el 2021 y 2022 se recibieron 1,290 reclamaciones de accidentes de motora y de estos, 1,065 no tenían el endoso que otorga DTOP. Para que los motoristas tengan derecho a los servicios médico-hospitalarios de la ACAA y evitar caer en una exclusión de la Ley número 111 - 2020, deben tener dicho endoso. El endoso es una codificación especial que se incluye en la licencia de conducir del motociclista. Para obtenerlo debe aprobar un examen teórico y práctico y, en algunos casos, la inspección por parte de DTOP para determinar que la motora puede ser conducida en expresos y autopistas.

La secretaria del DTOP, Eileen Vélez Vega explicó a su vez, que bajo la Directoría de Servicios al Conductor (DISCO), actualmente hay tres polígonos ubicados en Toa Baja, Fajardo y Aibonito donde se examina a toda persona que desee obtener su endoso y agregó que próximamente esperan abrir un tercer polígono.

El director ejecutivo de la Comisión de Seguridad en el Tránsito, Luis Rodríguez agregó que se ha comprobado que el uso correcto del casco protector ofrece hasta un 40% más de probabilidades de sobrevivir en un accidente de motora.

Diversas investigaciones concluyen que el riesgo de morir en un accidente de tráfico es 17 veces mayor para el conductor de una motora que para la persona que viaja en coche. “Tomar control y conducir con precaución es importante para prevenir accidentes durante esta temporada navideña,” expresó el doctor Yussef Galib, presidente de la Junta de directores de la Fundación Asistencia Centro de Trauma (FACT).

Creatividad para llevar el mensaje

Metropistas dijo que pretende revolucionar con su campaña “Dale Casco” cuyo mensaje estará interpretado en la fórmula: Motora – Casco = un Acto Suicida

La campaña utilizará la nueva tecnología de realidad aumentada y las personas la podrán acceder mediante sus celulares en la portada de Primera Hora, los días 5, 6 y 7 de diciembre. También a partir del 12 de diciembre, sobre 60 gasolineras en el norte de Puerto Rico, equivalente a 200 pisteros, llevarán el mensaje de la campaña, el cual solo lo podrán acceder pasando por una segunda experiencia de realidad aumentada que revela el mensaje de la campaña: Dale Casco.