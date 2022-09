“Yo soy retirado, pero $700 no me dan para pagar un carro, comer, pagar agua y luz, de verdad no me da. Necesito trabajar, el problema es que cuando uno dice que tiene 65 años no sirve pa’ na’”.

Así reaccionó don José Rafael Báez Reyes, residente de Toa Baja y quien fue uno de los muchos ciudadanos que acudieron hoy al evento Expo Empleos 2022, una iniciativa auspiciada por el Departamento del Trabajo y realizada en Plaza Las Américas.

Don José relató que antes de llegar al Municipio de Toa Baja, de donde se retiró hace 12 años, trabajó como carpintero en diferentes proyectos.

“Búscame un ‘blandito’ que trabaje como yo, debajo del sol, nadie lo hace hoy. Uno que se gradúa ahora de cuarto año no busca trabajo en construcción. Yo tengo la experiencia, pero no me dan trabajo”, lamentó el hombre, que no pudo encontrar a un posible empleador en el evento de reclutamiento.

José Rafael Báez Reyes ( Camille Rodríguez Báez )

Con resumé en mano, y caminando entre los más de 70 patronos de empresas públicas y privadas que se reunieron para esta actividad, Stephanie García Reyes, de 33 años y residente de Cidra, ofrecía sus servicios como artista gráfica.

Para la jefa de familia, que al momento está desempleada, es vital comenzar a laborar lo antes posible.

“Soy artista gráfico, pero también hago mercadeo”, indicó. Comentó que, aunque no encontró ningún ofrecimiento en su campo, tenía sus “flyers” y tarjetas de presentación para ofrecer sus servicios, apostando a que las compañías necesitan promocionarse y manejar sus redes sociales.

Entre los que tenían la esperanza de conseguir una oportunidad de trabajo, y con experiencia en servicio al cliente, estaba Coralis Infanson, de 27 años y residente de Bayamón, que se detenía en cada una de las mesas de las diferentes industrias que ofrecían trabajo.

Coralis Infanson ( Camille Rodríguez Báez )

Coralis afirmó contar con disponibilidad completa para comenzar a trabajar de inmediato, preferiblemente en el área de redacción. Sin embargo, dijo estar abierta a otros campos, porque tiene dos hijos que mantener.

Dejando su información para una segunda entrevista, Wilibardo Rosario, de 35 años y residente en Guaynabo, buscaba opciones de trabajo en el área de servicio al cliente. Afirmó que, aunque estudió psicología, no ha pasado la reválida, pero curiosamente entre los patronos encontró uno, para el que ya tiene una pre-cualificación y está esperanzado en una posible contratación.

Necesitan contratar

Los patronos participantes en esta feria de empleo buscaban el mejor talento para sus empresas, unos anticipándose a la temporada navideña que se acerca y otros para empleo permanente. Contaban con hojas sueltas que contenían información de sus respectivas compañías y más de uno obsequiaba lápices, bolsas de tela y hasta dulces para lograr capturar la atención de quienes llegaban. Tenían un área para realizar entrevistas con la posibilidad de reclutar al momento.

Entre las compañías, abundaban cadenas de restaurantes de comida rápida, con ofertas similares entre unas y otras. La diferencia principal era el salario y los beneficios marginales en un intento por llenar las vacantes existentes.

Laura Rivera, asistente de adiestramiento de Popeyes reconoció que en las 18 tiendas que tienen en la isla hay escasez de personal, a pesar de que contratan empleados menores de edad y su salario sobrepasa el mínimo de $8.50 por hora. Dijo que el problema lo han enfrentado tras las ayudas económicas del gobierno brindadas durante la pandemia del coronavirus.

“A las personas les dieron muchas ayudas y ahora no quieren trabajar, aunque durante la pandemia nuestros empleados siempre fueron atendidos y ninguno perdió el empleo. Pero ahora no sabemos por qué algunos se fueron y no quieren regresar”, lamentó.

Rivera añadió que, aunque para algunos jóvenes de 17 años puede resultar atractivo contar con su primera experiencia laboral, la realidad es que “se contratan, se adiestran y no llegan. Es el pan nuestro de cada día”.

Mientras, Francisco Reyes, de El Mesón Sandwiches, señaló que tienen vacantes tanto en la cocina como atendiendo al público en sus 39 restaurantes.

Explicó que “tenemos plazas full-time, pero si son estudiantes podemos hacer los arreglos para que sean part-time”.

Reyes agregó que también están en la necesidad de reclutar personal gerencial, “con mayores beneficios, pero se requiere algo de experiencia”. Mientras, destacó que a los empleados “nosotros les damos el adiestramiento, que incluye el enfoque teórico y práctico de la confección de alimentos”.

Comunicó que tienen beneficios marginales que incluye: un incentivo por asistencia y puntualidad, así como un programa de recompensas para el empleado.

Los patronos entrevistados coincidieron que desconocen la razón por la que algunos empleados, luego de ser contratados, o no se presentan el primer día o solo trabajan algunos días y a veces solo unas horas, y no regresan sin dar razón alguna.

Por su parte, el secretario del Departamento del Trabajo, Gabriel Maldonado González, explicó que la razón para que haya tantas vacantes laborales, a pesar de que Puerto Rico tiene una tasa de desempleo de 5.9%, el más bajo en la historia, es “porque hemos llegado o estamos muy cerca de alcanzar el tope del mercado laboral tradicional puertorriqueño. Tenemos que buscar estrategias para insertar a más personas en el mercado laboral”.

Gabriel Maldonado González, secretario de Trabajo ( teresa.canino@gfrmedia.com )

“El cambio en el salario mínimo pudo ser uno de los factores, al igual que la implementación del crédito por trabajo, que ha sido un incentivo exitoso”, reconoció.

Sin embargo, exhortó a las compañías a hacer una introspección para reconocer qué les falta para atraer a ese futuro trabajador.

“El mercado laboral es muy competitivo y luego de la pandemia ha cambiado mucho. En la medida que sea posible, los patronos deben buscar otorgar mayores beneficios marginales al empleado, a reconocer el trabajo que realiza, ofrecerles adiestramientos y la oportunidad de desarrollo profesional. Los empleados de hoy miran cosas que no miraban los empleados de hace 20 años”, recomendó Maldonado.

Expo Empleos 2022 continua hoy desde las 9:00 a.m. hasta las 7:00 p.m., en el primer nivel de Plaza Las Américas, en el antiguo local de VOCES.