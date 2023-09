Entre los múltiples retos que enfrenta el Departamento de Educación, la designada secretaria Yanira Raíces destacó –como parte de sus prioridades- detener la merma en matrícula que ha venido enfrentando la agencia por la última década y que se proyecta aumente en un 17.2% en los próximos cuatro años.

Para el año académico 2026-2027, por ejemplo, Educación estima una matrícula de 207,319. Para el año académico 2017-2018, Educación atendía a 346,096 alumnos. “Estas son proyecciones, pero son datos que son alarmantes, así que esto hay que tenerlo en el ‘bullet’, en el número uno de las prioridades para la toma de decisiones”, afirmó.

Raíces expresó que no está en agenda el cierre de planteles, pero reconoció que en los próximos años podrían clausurarse escuelas como resultado de la baja demográfica que enfrenta el país.

“Eventualmente (se van a cerrar escuelas) y no porque las quiera cerrar, es porque se van a cerrar solitas, van a consolidarse, porque no voy a tener niños para recibir en las escuelas”, anticipó Raíces.

La matrícula de Educación para el año académico 2023-2024 es de 247,298 estudiantes, una reducción de 3,369 alumnos en comparación con el período 2022-2023. De estos, 19,172 son candidatos para obtener su diploma de educación superior. El décimo es el grado con mayor matrícula, con 21,205 estudiantes y, en el lado opuesto, está el kínder con 14,620 niños.

“Sí tengo escuelas con salones tienen 30 (niños), pero tenemos escuelas -y yo les puedo enviar eso- que lo regular son ocho, 15, 20 estudiantes por salón”, dijo. “No nos extrañe que vamos a encontrar escuelas, esto va a pasar escalonadamente…que no van a tener kínder, ni primero y van a empezar desde tercer grado”, agregó.

La funcionaria -quien presentó una ponencia de 58 páginas- dijo que trabajará un estudio junto con el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico para medir el impacto de la baja demográfica en las inversiones futuras de la agencia. “Tengo preocupaciones grandes con la matrícula y eso tiene una correlación directa con poder asignar los servicios”, expuso.

“Fortalecer la matrícula implica robarle la matrícula a otra escuela porque aquí hay un issue de natalidad. No tengo más niños”, subrayó ante preguntas de senador Ramón Ruiz.

En cuanto a la corriente de Educación Especial, a agosto de 2023 el programa contaba con 101,800 alumnos. De estos, 79,517 estudiantes están ubicados en escuelas públicas y otro 22,283 en instituciones no públicas, como centros de cuido, Head Start e instituciones privadas.

El sistema de enseñanza público cuenta con 866 escuelas. Entre estas, hay 12 planteles alianzas, 49 escuelas Montessori, 54 especializadas y 88 con programas vocacionales. La plantilla de maestros asciende a 26,544. De estos, 4,869 están en puestos transitorios.

Para este año académico la agencia cuenta, además, con 1,169 trabajadores sociales, 487 consejeros profesionales, 881 enfermeros y 777 psicólogos.

“En el aspecto académico se trabajará con el cierre de brechas en el aprendizaje…de igual manera, trabajaré con la infraestructura de las escuelas y el tener procesos más ágiles donde la escuela pueda tener todo lo necesario para ser exitosa en su gestión”, expuso ante los integrantes de la Comisión de Nombramientos del Senado.

Respaldo de los alcaldes

A la vista de confirmación -la cual se extendió por más de cinco horas- asistieron 15 alcaldes, ocho del Partido Nuevo Progresista (PNP) y siete del Partido Popular Democrático (PPD). Entre los ejecutivos municipales de la Pava estaba el de Comerío, José A. Santiago; Aguada, Christian Cortés; Loíza, Julia Nazario; y Juana Díaz, Ramón Hernández.

Por parte del PNP dijeron presente los alcaldes de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz; Camuy, Gabriel Hernández; Toa Baja, Bernardo Márquez; Cataño, Julio Alicea; y Barranquitas, Elliot Colón, entre otros.

“Los alcaldes vienen porque ella (Raíces) fue a sus pueblos, hizo unos compromisos con ellos y están optimistas de que eso se cumpla”, señaló el presidente del Senado, José Luis Dalmau, al ser cuestionado si la presencia de los alcaldes populares podría interpretarse como algún tipo de presión hacia los legisladores que aún no han definido su voto. “Nunca he sentido la presión”, respondió.

Entre el público también estaba el exsecretario de Educación, Rafael Román; y Ángel Toledo López, quien fue nominado al cargo previo a Raíces. Sin embargo, el gobernador Pedro Pierluisi retiró la designación luego que trascendiera que no contaba con el aval de la mayoría senatorial.

“No he contado los votos. Yo sé que su designación no causó los inconvenientes que causó la designación anterior”, expuso Dalmau, quien no descartó la celebración de una audiencia adicional.

Presenta su plan

Raíces abordó también las iniciativas que se implementaron para este nuevo año escolar, como la creación de una línea de necesidades para que las comunidades sometan sus necesidades en infraestructura, tecnología y materiales. Al 11 de septiembre, dijo, se han recibido 1,668 peticiones, de las cuales el 32.1% se relacionan con infraestructura.

Mencionó también el proyecto de Refuerzo Académico Extendido (RAE) para acelerar el aprendizaje en las materias de español, inglés y matemáticas. Al momento, hay 624 escuelas participantes y 38,640 estudiantes inscritos. El programa comienza este lunes 18 de septiembre.

En agenda, dijo, está la descentralización de la agencia, dotar al 100% de las escuelas refugios con generadores y cisternas, establecer -al menos- una escuela bilingüe en cada municipio y aumentar en un 20% los planteles de bellas artes.

En el área de Educación Especial, la agencia se propone invertir en laboratorios sensoriales para todas las escuelas primarias y en laboratorios de vida independiente en los planteles secundarios. “Entre los años 2021 y 2026 se impactará el 100% de las escuelas con 1,986 iniciativas distintas con un presupuesto de más de $3,500 millones”, aseguró la funcionaria.

En 424 de las 606 escuelas con problemas de columnas cortas se han completado los trabajos, 36 están en construcción y 146 en la etapa de planificación.

A la conversación se trajo también el tema del efecto de las altas temperaturas en el proceso de enseñanza. Al respecto, Raíces dijo que han repartido el 67% de los 21,000 abanicos pendientes para entrega en la primera de tres fases. El equipo tuvo un costo de entre $59 y $79 por unidad.