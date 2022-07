El recinto de Utuado de la Universidad de Puerto Rico (UPRU) registrará para este próximo año escolar 2022-2023 la más considerable caída en la captura de nueva matrícula, con menos de 100 estudiantes de nuevo ingreso.

Cálculos oficiales obtenidos a través de página cibernética de la vicepresidencia en Asuntos Académicos e Investigación, aluden a que el UPRU solo logró captar 88 nuevos alumnos. Sin embargo, el rector Luis Tapia Maldonado aludió a Primera Hora que la información es errónea y que tendrían para el próximo año escolar “97 estudiantes de nuevo ingreso”.

Dijo que para el pasado año académico (2021-2022), hubo un registro de 124 estudiantes de nuevo ingreso. No obstante, la cifra oficial registrada en la página administrativa apunta a que el número fue de 162 nuevos estudiantes.

Pese a la discrepancia numérica, Tapia Maldonado aceptó la consistente disminución en el número de estudiantes nuevos que reporta el recinto. Más, sin embargo, dijo que no se trata solo del UPRU, sino que otros recintos de la UPR y universidades privadas han ido experimentando en los pasados años el reflejo de la baja población que existe en la Isla. Da paso, defendió la existencia del recinto y le contestó a todo aquel que expone públicamente la necesidad de cerrarlo.

“Nosotros entendemos que la baja es por la cuestión demográfica. Después del huracán y los temblores y la pandemia, pues, la cuestión demográfica nos afecta a todos. Ha afectado a todas las unidades (de la UPR) y a la universidad privada. No es exclusivamente la UPR de Utuado”, señaló.

No obstante, los datos oficiales apuntan que solo el UPRU registró una amplia brecha en la captura de nuevos estudiantes, en comparación con otros recintos. Los números reflejan que Utuado sigue rezagado.

Se desprende de la información de la vicepresidencia en Asuntos Académicos e Investigación que los recintos de Ponce, Humacao y Cayey ingresarán este próximo año académico alrededor de 650 nuevos estudiantes; Bayamón y Arecibo unos 750, así como Carolina unos 885. Mientras, Río Piedras reclutó 1976 estudiantes y Mayagüez unos 2,331.

No obstante, el rector informó que todavía tienen oportunidad para atraer más estudiantes. Dijo que podrían todavía empatar con el número total de alumnos matriculados para agosto de 2021, que fue de 456 estudiantes. Es que, en la actualidad, hay 433 estudiantes admitidos en los programas académicos que ofrecen, distribuidos entre los diferentes años de estudios.

“No podemos echar a un lado que nosotros estaremos admitiendo y matriculando estudiantes hasta el 15 de agosto de 2022. Esos primeros días podemos ver alguna pérdida de estudiantes que no lleguen, pero llegan estudiantes de traslado, trasferencias y admisiones”, sostuvo Tapia Maldonado.

Planteó que el recinto lleva un plan activo de visibilidad en la comunidad, que incluye presentaciones de la oferta académica en billboards, en anuncios televisivos y en las redes sociales. Además, comentó que los mismos estudiantes han colaborado en un programa de mentoría y acuden a los escuelas a atraer y ayudar a los estudiantes a encaminarse en la vida universitaria.

“Yo voy para 15 años en esta universidad. Y desde el primer día que llegué, lo primero que escuché es que van a cerrar la universidad. Obviamente, nosotros tenemos que estar atentos y estar pendiente a todo lo que sucede y los estudiantes que habían 15 años atrás, pues, no es la cantidad que hay ahora. Pero, como le indiqué, todas las unidades se han visto afectadas de una u otra forma, y las universidades privadas también. Nosotros estamos prestos en ir dándole servicio a esta comunidad, que si no entra a esta universidad, a dónde estaría”, se cuestionó.

Agregó que, “esos 433 estudiantes que proyectamos tener en agosto, puede ser un poquito menos, puede ser más, pero como son proyecciones, nosotros proyectamos, tratamos de proyectar números correctos, 433 estudiantes, si no hubiesen sido aceptado en los programas que tenemos, programas únicos que no lo dan en ningún otro lado, dónde estarían”.

Las expresiones del rector son referentes a que las evaluaciones que se realizan de su población estudiantil apuntan a que atienden a una comunidad desventajada.

“El 35% de los estudiantes de la UPR de Utuado son estudiantes de la primera generación, que el primer miembro familiar que va a la universidad es ese estudiante, y el 69% de los estudiantes viene de un ingreso menor a $30,000 (en el hogar)″, precisó.

Sobre los programas únicos que posee en UPRU, el rector mencionó “el bachillerato en Artes en Agricultura Sustentable, el bachillerato en Ciencias y Artes con cuatro áreas de énfasis. Arqueología, Psicología del desarrollo, Biología aplicada y Redacción técnica; y el grado asociado en Humanidades en línea”.

Además, el UPRU posee departamentos de Administración de Empresas y Sistemas de Oficina, Tecnología Agrícola, Ciencias Naturales, Lenguajes y Humanidades, así como Pedagogía y Ciencias Sociales, con varios bachilleratos y grados asociados vinculados a estos.

Enfatizó que tan reciente como el pasado mes, la Middle States Commission on Higher Education concedió la acreditación del recinto sin problemas.

Según el rector, esta oferta académica está en revisión “constantemente” para fortalecer el currículo. Resaltó que es la oferta vinculada a la agricultura la que más atrae estudiantes.

Comentó que también se han enfocado en fortalecer la oferta de educación continua para atraer más alumnos no tradicionales. De hecho, adelantó que han sometido varias propuestas a la Junta de Gobierno de la UPR, de las que esperan por respuesta.

“El presidente (Luis Ferrao) ha estado comprometido con el recinto. El presupuesto que se le ha asignado a esta unidad, es misma cantidad del año pasado”, sostuvo.

Tras hacer estas afirmaciones, Tapia Maldonado enfatizó que las constantes críticas y reclamos de cierre que se han en contra del recinto de Utuado son las que más daño le hacen a la UPRU. Por ello, reclamó que se reconozca la importancia de la institución en la montaña, sobre todo para los estudiantes de bajo ingreso y que su familia nunca habian tenido la oportunidad de continuar estudios universitarios.

“Cada vez que nosotros estamos en proceso de admisión, sale un rumor de que nos van a cerrar, de que nos tienen que cerrar. No entiendo por qué razón, pero eso nos afecta. Yo como padre diría: ‘Yo no me atrevo a enviar a mi hijo ahí, porque eso lo pueden cerrar’. Pues, mire, la respuesta a ese padre es que no. Yo creo que le hace un gran daño a la UPRU cada vez que sale un rumor como ese. ¿Qué necesitamos nosotros en la UPRU? Pues, el apoyo que siempre nos ha dado la comunidad, que nos sigan reconociendo como profesionales de excelencia, de que tenemos unos programas de excelencia y que se eliminen esos rumores cada vez que nosotros estamos en proceso de admisión. La administración de la universidad está comprometida con la UPR de Utuado y la UPR de Utuado está comprometida con la administración”, puntualizó.