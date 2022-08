El sacerdote Carlos Pérez, del grupo Puerto Rico por la Familia y Carlos Sánchez de la Asociación Pro-Vida favorecieron hoy tres de los cincos proyectos legislativos que buscan restringir el aborto al tiempo, que rechazaron la única medida que protege la salud reproductiva de la mujer y personas gestantes, en la primera discusión pública de la Cámara de Representantes sobre el controvertible tema.

Pérez y Sánchez fueron los únicos ponentes en el primer día de vistas públicas convocadas por la Comisión de lo Jurídico sobre las piezas legislativas. La vista pública de casi cinco horas estuvo salpicada de incidentes entre los legisladores y entre legisladores y ponentes. Incluso, en los argumentos hubo contradicciones y las vistas arrancaron con un video con contenido explícito de un alegado aborto, que solo fue visto por los miembros de la comisión.

“Quiero que los trabajos funcionen con el mayor decoro”, dijo el presidente de la Comisión, Orlando Aponte Rosario. Dijo que la comisión determinó por unanimidad que sólo los legisladores verían el vídeo y que no se pasaría en la transmisión de la vista. “Si desean proyectar algo tienen que someterlo a la comisión con 24 horas de antelación y la comisión decidirá entonces si se puede pasar o no”, sostuvo.

Cuando Sánchez intentó pasar el contenido audiovisual en la vista pública dijo que se trataba de un video de cómo se hace un aborto inducido por dilatación a las 16 semanas. “Se ve la vagina, el cuello de la matriz y el bebé saliendo en pedazos”, detalló Sánchez, quien no es médico. “Lo pueden ver en la página de ProVida. Pr. Com”, reclamó el activista, quien acompañó su ponencia con imágenes de fetos.

En su turno, la representante Mariana Nogales Molinelli cuestionó la veracidad del video, pero dijo que tampoco debe ser eliminado del récord legislativo. “En términos legales no podríamos comprobar si el mismo es real, ni si ha sido autenticado”, dijo la portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MCV).

Nogales Molinelli sostuvo que el aborto “no es una decisión de los legisladores ni de los ponentes es de la persona gestante”. Indicó que las estadísticas en Puerto Rico establecen que menos del .2% de los abortos se realizan luego de las 22 semanas.

“Creemos que hay que hacer un referéndum para que el pueblo se exprese”, dijo Sánchez. Tanto él como Pérez apoyaron el Proyecto del Senado 693, que busca restringir el aborto a partir de las 22 semanas, el Proyecto de la Cámara 1410 que propone que el pueblo decida en un referéndum el estado derecho en torno al aborto y el PC 1084 que lo prohibiría a partir de que se identifican los primeros latidos del corazón del feto.

Ampos ponentes se expresaron en contra del PC1403 que dispone mantener la legalidad del aborto en la Isla, amparado en el derecho a la intimidad contenido en la Constitución de Puerto Rico.

En la vista no se tocó el quinto proyecto ( PC 715), busca crear la Ley Keishla Marlen para que se tipifique como doble asesinato, la muerte violenta contra una mujer embarazada y definir el concepto del concebido, no nacido.

“Los legisladores que promueven el Proyecto de la Cámara 1410, José Bernardo Márquez –Mariana Nogales- MVC y Denis Márquez, PIP, muestran su egoísmo, la dureza de su corazón y su mala fe porque le niegan el derecho a la vida a nuestros hijos por nacer”, dijo Sánchez.

El sacerdote Pérez dijo por su parte, que los proyectos no son religiosos, pero “van en la dirección correcta porque “son un primer paso para cambiar el paradigma”.

Un encontronazo entre la representante Lissie Burgos Muñiz y el representante Jesús Manuel Ortiz ocurrió luego que la legisdora dijo que grupos Provida, le hicieron un baby shower a la adolescente con autismo severo que fue embarazada por su padrastro y fue sometida a una cesárea para dar a luz.

“Esa vida se está protegiendo gracias a Dios, que nació antes de que hubiera manos negras interviniendo con la vida de esa niña”, dijo la legisladora del Proyecto Dignidad, mientras el representante popular, Jesús Manuel Ortiz González le salió al paso.

“Ella (Burgos Muñiz) hizo un planteamiento sobre las manos negras de lo que ella entiende de lo que es un mal, pero no puedo aceptar un comentario hacia la gente que como yo tenemos manos negras. Respeto el comentario y lo específico sobre el color esta fuera de lugar”, reclamó Ortiz González.

“Yo no funciono a base de etiquetas, sino de escuchar criterios en una sociedad que es diversa”, expresó el representante popular. “Yo discrepo en el planteamiento de que algunos son provida y otros no. No conozco a nadie que quiera favorecer, promover o promocionar la mayor cantidad de abortos posibles”, dijo para agregar que el tema del aborto no se debe radicalizar.

Burgos Muñiz rechazó que su comentario fuera racista. “Esto es coloquial, no se trata de razas. Mi intención no era atacar a nadie de la raza negra porque mi abuelo era negro”, dijo la legisladora quien alegó que se hacen abortos “por raza y por sexo”.

La representante popular Estrella Martínez dijo que está “en contra del aborto en todas sus etapas”. Ripostó a Sánchez, quien había dicho durante la vista que mujeres han abortado “para ir a Disney”. Sánchez incluso, dijo que hay mujeres que han abortado sin estar embarazadas.

El portavoz de la minoría novoprogresista Gabriel Rodríguez Aguiló dijo que en Puerto Rico “no hay una crisis” de abortos. “No hay que arreglar lo que no está dañado”, sostuvo.

“Tenemos que enfocar los temas de salud de manera real y desde un enfoque que no cause la controversia de quien tiene la razón o no. Como salubrista he vivido todos estos temas y me causa pesar que no se trabajen de una manera más seria”', dijo por su parte, la representante popular, Lydia Méndez Silva.

La representante penepé Wanda del Valle Correa, quien busca la Procuraduría de las Mujeres habló de sus experiencias como víctima de violencia sexual. “Hay mujeres casadas que están siendo violadas en sus casas”, dijo mientras se autodenominó como “pro vida”.

En la vista pública también participaron los representantes: Hector Ferrer Santiago, José Bernardo Márquez Reyes, José “Quiquito” Meléndez ,José “Pichy” Torres Zamora, José Aponte Hernández y Deborah Soto Arroyo. Otras dos legisladoras participaron vía zoom.

Al cerrar los trabajos de la vista, Aponte Rosario dijo que procurará que los miembros de la comisión y representantes se dirijan al país con el mayor respeto. “Reconozco que el país nos está mirando”, dijo.