El nombramiento del abogado Hiram Torres Montalvo al cargo de secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) no tiene el camino despejado para ser confirmado en el Senado, reveló el portavoz de la mayoría popular en el cuerpo legislativo, Javier Aponte Dalmau.

“Mi conocimiento general es que, en este momento, los votos están bastante limitados. Veo mucha dificultad con ese nombramiento, salvo que pase algo extraordinario en una vista de confirmación”, dijo Aponte Dalmau en entrevista con Primera Hora.

El senador del Partido Popular Democrático (PPD) indicó que el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, le comunicó que el nombramiento será evaluado en una vista pública, pero no pudo precisar la fecha.

“A corto plazo no va a ser, porque hay muchas cosas que tenemos que atender con prioridad al inicio de la sesión y no creo que vamos estar atendiendo nombramientos”, sostuvo Aponte Dalmau.

Mientras tanto, su homólogo, el portavoz del PPD en la Cámara de Representantes, Ángel Matos García, cuestionó la fiscalización del nominado al DACO hacia el sector comercial y empresarial, tanto en las Ventas del Madrugador -el último fin de semana de noviembre-, como en la época navideña, y le pidió al Senado que no confirme a Torres Montalvo al cargo.

“Cómo es posible que, desde su inicio de gestión, que coincidió con las Ventas del Madrugador, Torres Montalvo informe que no hay querellas y que todo opera con normalidad, cuando la data histórica refleja que los reclamos en estas fechas se disparan por diversidad de factores”, cuestionó el representante Matos García.

“Hiram Torres Montalvo cumple esta semana sus primeros 30 días en la silla del DACO y resulta increíble que no encuentre ninguna falla en la comunidad empresarial del país en momentos en que estamos en el pico de las ventas navideñas. Nadie se queja, no hay querellas, todo está resuelto y me parece increíble”, agregó.

Matos García dijo también, que la semana pasada -en una entrevista radial- el nominado justificó el alza en el precio del gas licuado residencial y comercial. Cuestionó, además, que Torres Montalvo inspeccionara en días recientes supermercados junto al senador y secretario general del PNP, Carmelo Ríos Santiago, sin encontrar ninguna deficiencia.

“En comparación con el secretario anterior (Edan Rivera), él está muy por debajo. Hace falta un secretario del DACO dedicado a tiempo completo a la defensoría de los consumidores puertorriqueños y no, tal vez, utilizando el DACO como un trampolín para una aspiración política”, dijo para agregar que en el pasado el nominado aspiró sin éxito a una candidatura a la legislatura por acumulación. Torres Montalvo también ha fungido como legislador municipal del PNP en San Juan.

Según Matos García, Edan Rivera fue despedido por La Fortaleza, a pesar “de su trabajo serio y recto de fiscalización a favor del pueblo”.

El pasado 22 de noviembre cuando el gobernador Pedro Pierluisi anunció el nombramiento de Torres Montalvo dijo que “su experiencia a favor de los consumidores le hacen la persona idónea” para ocupar el cargo de secretario del DACO.

“Su trayectoria de más de 10 años como abogado, así como su trabajo en la agencia como su pasado asesor legal del DACO, permite que tenga los conocimientos necesarios para defender efectivamente a los consumidores”, sostuvo entonces Pierluisi.

Hace una década al abogado se le conoció por sus múltiples protestas contra el AutoExpreso y promovió que se detuviera el programa de las llamadas fotomultas. De su trayectoria pública, también resalta que, en marzo de 2016, el Tribunal Supremo lo multó por $5 mil por radicar un pleito frívolo, por falta de legitimación activa, cuando impugnó el nombramiento de la jueza presidenta del foro judicial, Maite Oronoz.

Torres Montalvo tiene un bachillerato en Administración y Finanzas, una maestría en Administración de Negocios y un grado juris doctor de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Durante su incumbencia en la división legal del DACO, desde el 2011 al 2012, estuvo a cargo de estrategias legales a favor de los ciudadanos. Desde el 2013, estableció su propio bufete representando clientes del sector público y privado. Tiene experiencia en el derecho corporativo, contributivo y civil, entre otros.