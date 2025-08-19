Una juez del Tribunal de Añasco concedió una orden de protección solicitada por el alcalde de ese municipio, Kabir Solares García, contra Jean Carlos Echevarría Torres, quien confirmó a Primera Hora que pretende retar a Solares García por la poltrona municipal en el 2028, aunque bajo la insignia del mismo partido.

La juez Noricelis Rosado Santiago emitió la orden de protección contra Echevarría Torres, de 43 años, quien ya intentó retar sin éxito a Solares García en primarias en el 2012 y que desde entonces se ha dedicado a utilizar las redes sociales para fiscalizar la obra pública del mandatario municipal. La orden de protección tendrá una vigencia de seis meses.

Sin embargo y a pesar del revés, Echevarría Torres, quien fue representado por el licenciado Gabriel Olivieri, dijo haberse anotado una a su favor, porque el ejecutivo municipal pretendía que Echevarría Torres dejara de grabarle y publicar fotos e imágenes suyas en las redes sociales, “y la jueza indicó que la orden de protección se limita a su carácter personal, solamente. Y él (Solares García), es alcalde 24/7 y nosotros no nos metemos en ningún asunto que tenga que ver con su vida personal”, indicó.

Contra Echevarría Torres, que ya ha protagonizado otros incidentes en los que los que se han expedido órdenes de protección en su contra y a favor de Solares García, existía una orden de protección vigente, la que se le acusó de violar el pasado 22 de junio, por lo que actualmente se encuentra bajo fianza.

Preguntado sobre el incidente previo en el que fue acusado y por el que tendrá que comparecer nuevamente al Tribunal, Echevarría Torres se limitó a comentar que lo único que podía decir sobre ese asunto es que se dilucidaría en el tribunal el 29 dde agosto.