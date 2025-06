El exalcalde de Añasco, Jorge Esteves, falleció ayer, viernes, informó el presidente de la Asociación de Alcaldes y alcalde de Jayuya, Jorge “Georgie” González Otero.

Tenía 61 años.

Debido al duelo, el actual alcalde Kabir B. Solares García declaró tres días de duelo desde este próximo lunes al miércoles.

Todavía no se tienen detalles de las exequias. Tampoco se han dado a conocer las razones de la muerte.

En declaraciones escritas, González Otero indicó que “hemos tenido conocimiento de tan sensible pérdida para nuestros hermanos añasqueños, sabíamos que el compañero llevaba años batallando con asuntos de salud. Al momento no tenemos detalles adicionales y se publicarán tan pronto la familia haga los arreglos correspondientes”.

Esteves Martínez, nacido el 26 de noviembre de 1963, fue alcalde desde enero de 2009 hasta enero de 2021. Fue precedido por Pablo Crespo Flores y sucedido por el actual incumbente Solares GArcía.

Durante su incumbencia dio especial atención a la obra pública, como la remodelación de la plaza pública y plaza del mercado, así como el centro comunitario de Dagüey y el centro de convenciones, dijo el presidente de la Asociación de Alcaldes.

“Jorge fue más que un servidor público; fue un líder comprometido, un amigo leal y un defensor incansable de su gente. Su amor por Añasco se reflejaba en cada proyecto, en cada decisión, en cada paso que dio por el bienestar de su pueblo. Su legado vivirá en la memoria de todos los que fuimos testigos de su entrega y en las generaciones que seguirán caminando por las sendas que él ayudó a construir”, afirmó el exalcalde de Aguada, Jessie Cortés Ramos, en las redes sociales.

Entre las noticias del exalcalde se destacó que Esteves perdió la casa ante el paso del devastador huracán María.

“Me fui a la alcaldía y aquí, en mi oficina, estuve quedándome. Dormía en ese sofá… Nunca he tenido lujos, no me gusta. Vivo con lo que tengo, día a día, con lo necesario. Después que yo tenga una cama donde dormir, estoy bien, y le doy gracias a Dios todos los días", expresó el exalcalde a El Nuevo Día.