El gobernador Pedro Pierluisi se mostró confiado de que prevalecerá en las primarias de las candidaturas por el Partido Nuevo Progresista (PNP) que se celebrarán este domingo, de tal modo que ya anunció su plan “a partir del 3 de junio” para, también, triunfar en los comicios generales de noviembre.

Y es que, desde ya, adelantó que les pedirá a todo aquel que milita en su colectivo partidista a que raje la cruz bajo la Palma y que “no invente en la papeleta” con candidaturas mixtas.

“A partir del 3 de junio, yo le voy a estar pidiendo a todos los penepés y a todos los estadistas, todos los que quieren la unión permanente con Estados Unidos, todos los que quieren que continúe el progreso, que continúe la obra, que continúe la justicia social que se ha estado dando en estos años, que voten con una sola cruz debajo de a Palma en las tres papeletas”, comentó el primer ejecutivo tras ofrecer una conferencia de la nueva base de la aerolínea de JetBlue que se establecerá en San Juan.

PUBLICIDAD

“Todo el que sea penepé y estadista que no invente en la papeleta; que ponga una sola cruz bajo la Palma, en cada una de ellas. Yo a todos los penepés y estadistas, lo que voy a estar diciéndoles es que no, que no se pongan a estar votando por candidatos individuales, que lo que le conviene a Puerto Rico es tener un equipo, no un gobierno dividido o compartido, sino un solo equipo, tanto en Cámara y Senado, como en La Fortaleza y la Rama Ejecutiva, la Comisaría Residente y la gran mayoría de las alcaldías. Así que, ese será mi mensaje a todos”, recabó.

Según manifestó a Primera Hora, Pierluisi garantizó que su victoria es segura ante su contrincante y actual comisionada residente en Washington D.C., Jenniffer González Colón, pues espera sobrepasarla con una ventaja sustancial y “de doble dígitos”. Utilizó como ejemplo la “tremenda fuerza” con la que cuenta de parte de los activistas militantes, funcionarios y alcaldes y recordó que su posición en el PNP, como presidente de la colectividad y gobernador electo, le da esa ventaja necesaria contra González Colón.

“Todo se ve muy bien. Ya en esta etapa más del 95% de los votantes que van a acudir a esas primarias saben por quién van a votar. O sea, que el trabajo, tanto mío como de mi equipo en esta etapa, es de movilización. Es asegurarnos, no solo que tenemos los funcionarios de colegio, que ya los tenemos todos reclutados, sino también que tenemos nuestros movilizadores desplegados en todas las unidades electorales con un buen plan para sacar el voto, porque sabemos que tenemos el voto, pero tienen que salir (a votar)”, comentó a este medio al resaltarle a los votantes del PNP a que “salgan a votar este domingo, porque ahí es que van a escoger el equipo del partido de cara a las próximas elecciones”.

PUBLICIDAD

“Estamos bien seguros que vamos a prevalecer, pero no vamos a parar de trabajar hasta que se cuente ese último voto. No le debe sorprender a nadie. Aquí se ha hecho el trabajo. Mi administración es una administración del PNP y yo la estoy defendiendo y eso es lo que el PNP hace por instinto”, continuó.

Durante estas primarias, llegarán observadores internacionales de países como Honduras, El Salvador y República Dominicana, entre otros, para garantizar que los procesos se den de manera transparente y honestos, anunció esta mañana la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). Ante esta realidad, Pierluisi admitió a este diario que consideró la participación de los observadores como una “sana” y “bienvenida”, ya que “si surge cualquier irregularidad” estos podrán notificarla de inmediato y “tomar cartas en el asunto”.

No prevé futuras divisiones

Aunque si bien es cierto que las primarias han provocado cierta fricción entre ambos funcionarios, Pierluisi estimó que las diferencias entre él y González Colón se esfumarán una vez finalice la elección primarista. Basándose en su experiencia en primarias pasadas, afirmó que “se subsanan la mayor parte de las diferencias y el partido prevalece”, pues al fin de cuentas, confía que su partido prevalecerá.

“Cuando uno está a días de un evento, puede haber tensión, pero, en mi caso…sé que el domingo voy a prevalecer por doble dígito. La pregunta no es si voy a ganar, es más bien por cuánto. Obviamente, quiero que sea un margen sustancial”, repitió.

Esto no lo detuvo, sin embargo, de catalogar la propuesta de González Colón de colocarle tablillas a vehículos de todo terreno (“four-tracks”) y Can-Ams como “risible”.

“Sería una locura. Hasta los mismos manufactureros de esos tipos de vehículos indican que no están diseñados para estar transitando por las vías públicas, por las carreteras estatales. O sea, que eso realmente no tiene ni pie ni cabeza. Ese tipo de comentario o propuesta puede surgir a días de un evento electoral, porque ahí se da cualquier cosa prácticamente, pero no pasa el crisol de la razonabilidad. Es risible. Eso está totalmente descartado”, estimó.