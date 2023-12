Trece confinados del Programa de Servicios Psicoeducativos son los autores del libro “Historias para ser libres”, una recopilación de memorias y entrevistas, auspiciada por la Fundación Felisa Rincón de Gautier en alianza con el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).

El libro, primera publicación de varones confinados, fue presentado hoy desde el Museo de las Américas, en el Cuartel Ballajá, en el Viejo San Juan, por varios de los reos autores en unión a la profesora retirada de la Universidad de Puerto Rico, Sandra Henríquez Seiders, quien dirigió el taller “Historia Oral”, en la institución penal 1072 del complejo correccional de Bayamón.

“Me han hecho la maestra más feliz del mundo. No los voy a olvidar. De los proyectos de mi vida, este ha sido uno de los más importantes”, dijo Henríquez Seider.

Tanto la profesora como varios de los confinados recordaron al fenecido profesor y sacerdote jesuita, Fernando Picó en sus luchas por tratar de cambiar la imagen de castigo de la cárcel por una dirigida a la rehabilitación.

“Es importante que se sepa que en las instituciones penales del país habemos personas dispuestas a rehabilitarnos. Yo nunca había pensado que iba a escribir un libro. Les agradecemos por creer en nosotros. Lo pudimos lograr”, expresó el confinado Félix Bou Vázquez.

En la foto, Jaime Nadal, Kobasky Malavé, Juan Negrón, Raúl Reyes, Christopher Reyes, Félix Bou Vázquez y José Montañez. ( Vanessa Serra D’az )

Otro de los confinados, Raúl Reyes Chalas recordó la manera particular en la que el profesor Picó les enseñaba. “En una ocasión tenía en mis manos un cuchillo plástico y me preguntó: ‘¿qué tú vas hacer con eso?’. Yo le dije que era para cortar los barrotes y él me dice: ‘toma este (un libro) te va a servir más’”, narró Reyes Chalas.

Kowaskly Malavé Cruz dijo que la historia que narra en el libro es sobre una mujer víctima de violencia de género.

“Me inspiré en todas las mujeres que han sido abusadas (maltratadas) por sus parejas. Quise escribir de eso porque está pasando mucho. Entrevisté a una dama allegada a mí. Es una mujer mayor y su historia me impactó mucho porque fueron dos personas que pasaron por el mismo agresor. También tengo una sobrina que pasó por eso, la familia sufrió mucho y eso me chocó”, relató Malarvé Cruz de 44 años de edad.

-¿Cómo se ve desde una institución penal el problema de la violencia de género y los feminicidios?, preguntó Primera Hora.

“Yo pertenezco a la Asociación Ñeta y nosotros no patrocinamos esa serie de abusos contra la mujer, ni contra los niños ni contra las personas mayores… Esas personas (los convictos por esos delitos) no viven con nosotros (en la misma prisión)”, sostuvo.

Dijo que con su historia espera llegar a mujeres que están siendo víctimas de maltrato y abuso para que que busquen ayuda y salgan del ciclo de maltrato. “Que tengan una manera de cómo escapar, no simplemente quedarse calladas y aguantando esa serie de abusos, que tengan una manera de salir de la situación”, indicó Malavé Cruz, quien ha cumplido 17 años en prisión y está solicitando cumplir el año que le resta a su condena de 18 años, en libertad condicional.

Juan Negrón Ayala, natural de Comerío, otro de los autores del libro, dijo que el mensaje que quieren llevar es que “en vez de ser historias para ser libres, sería, libres, para hacer la historia”.

Christopher Reyes Pérez sostuvo que la historia oral “es la que no se cuenta, la que no sale en la prensa, en las noticias y para poder dar visibilidad a esa parte de la historia que la gente no conoce intenté resaltar en este caso el programa de bachillerato estando en máxima seguridad y traer cosas que la gente no conocía y aproveché la oportunidad”.

Reyes Pérez, de 32 años y natural de Hatillo, completó desde la institución penal un bachillerato en artes con concentración en estudios generales y solicitó continuar en enero una maestría en administración y gestión cultural.

Dijo que en su relato hace referencia al momento en que el profesor Picó comenzó a impartir clases en las prisiones. “Como esto es la continuación de su legado, quise hacerle honor utilizando el nombre y le puse ‘La otra cara de esta historia de un atrevimiento’”, contó.

La secretaria del DCR, Ana Escobar, quien acudió a la ceremonia, dijo que la publicación del libro forma parte de las iniciativas de la agencia en coordinación con la Fundación Felisa Rincón Gautier para promover la rehabilitación de confinados. Dijo que esta es la tercera publicación del taller de Historia Oral y la primera de los varones. Las primeras dos fueron del taller ofrecido en la Escuela Industrial de Mujeres de Vega Alta que comenzó en 2002.

La directora ejecutiva de la Fundación Felisa Rincón, Hilda E. Rodríguez indicó por su parte, que para construir las historias recopiladas en el libro los confinados entrevistaron a figuras como el ex boxeador Luvy Callejas, la actriz Elia Enid Cadilla, al actor Lance Brillantin, las profesoras de la UPR, Emma Benítez y Wanda Benítez, del proyecto Fernando Picó, una volibolista del equipo las Pinkin de Corozal y al periodista y escritor, Benjamín Torres Gotay. “Algunos entrevistaron a otros confinados y otros entrevistaron a sus hijos y a sus padres”, agregó Rodríguez.

El libro, a un costo de $8:00, está disponible en la Casa Museo Felisa Rincón Gautier, cuyo teléfono es: 787 723 1897.