A tres meses de su designación, el Senado confirmó este lunes -con el favor de la mayoría de las delegaciones representadas en la Cámara Alta- a Ciení Rodríguez Troche como secretaria del Departamento de la Familia.

La portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en el Senado, Ana Irma Rivera Lassén, tomó un turno durante la discusión y, aunque consignó el voto a favor de la nominada por parte de la delegación, destacó que funcionarios de la agencia han levantado denuncias de persecusión y ambiente hostil y tóxico en el trabajo. “Estas quejas son asuntos muy serios y deben ser atendidos. Si la nominada es confirmada le exhortamos a poner los oídos en tierra”, indicó la legisladora.

De forma similar se expresó la portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago. “Reconociendo lo imperfecto del proceso, debo decir que es acertado el nombramiento de Ciení Rodríguez Troche para dirigir dirgir el Departamento de la Familia. Creo que tiene una comprensión cabal de lo que representa la agencia y no tiene miedo a admitr que hay cosas que ciertamente no marchan, lo que no tiende a ser la actitud prevalenciente en otros nombramientos”, indicó.

También se expresaron a favor de la nominada los senadores Rubén Soto y Rosamar Trujillo, ambos de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD), así como su homóloga por el PNP, Migdalia Padilla. “He conocido de cerca el trabajo de la secretaria interina...ella no envía, ella va. Es quien dice presente cuando se cita para atender casos del Departamento de la Familia”, señaló la senadora del PNP Keren Riquelme.

Trujillo, por su parte, describió a Rodríguez Troche como una persona conocedora de sus funciones, pero -al igual que hizo Rivera Lassén- recalcó que como titular tiene la responsabilidad de mantener un ambiente laboral libre de opresión. “Se qué está heredando situaciones y equipo de trabajo que no seleccionó, pero sé que tiene una responsabilidad con su empleomanía, así como con Puerto Rico, y tengo fe que va a trabajar por un ambiente libre de acoso y opresión”, dijo al consignar su voto de confianza.

El senador independiente José Vargas Vidot votó en contra de la nominada.

Otros senadores, como el penepé Juan Oscar Morales, cuestionaron las razones para que se dilatara la consideración del nombramiento por el pleno. “Hoy, tres meses más tarde, por fin bajaron esta nominación que, a todas luces, esperamos pueda ser confirmada para continuar el trabajo que comenzó hace meses”, expuso Morales. “Entiendo, con el mayor de los respetos, que esta nominación está tardía pero se dio”, agregó.

El portavoz del PPD en el Senado, Javier Aponte Dalmau, por su parte, argumentó que gracias al tiempo transcurrido entre la designación y la votación permitió que los legisladores evaluaran el desempeño de Rodríguez Troche como secretaria interina. “No creo que aquí se le haya privado a la nominada de algún privilegio”, dijo.

Al aceptar la designación, en agosto pasado, Rodríguez Troche indicó que entre sus prioridades estaba la evaluación de los protocolos existentes a nivel interagencial para atender las denuncias de maltrato infantil, así como reforzar las iniciativas dirigidas a promover la prevención de la violencia en todas sus manifestaciones y los lazos colaborativos con las organizaciones sin fines de lucro.

Rodríguez Troche tiene una maestría en Trabajo Social con concentración en Administración de Agencia de Recursos Humanos.

Su carrera en el servicio público comenzó bajo la administración de Luis Fortuño, cuatrienio en el que ocupó el cargo de asesora en Asuntos de Calidad de Vida. Asimismo, laboró en el Senado como directora ejecutiva de la Comisión de Revitalización Social y Económica y como Asesora Senior. En el ámbito privado, Rodríguez Troche dirigió, por cuatro años, el albergue La Fondita de Jesús.