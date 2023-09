Tras la confirmación de la doctora Dharma Vázquez como rectora interina del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), miembros del Consejo General de Estudiantes (CGE) y de otros sectores universitarios se reunirán con la funcionaria el lunes, aún cuando se mantienen firmes en el rechazo de su nombramiento.

Jorge Rivera Velázquez, representante estudiantil ante la Junta Administrativa del RCM indicó a Primera Hora que el nombramiento de Vázquez fue confirmado con nueve votos a favor, tres en contra y uno abstenido. Una llamada telefónica a un oficial de prensa del presidente de la UPR, Luis Ferrao Delgado para confirmar la información, no fue respondida.

Rivera Velázquez indicó que miembros del CGE se reunirían mañana con la interina, pero el propósito de esa reunión es ultimar detalles sobre una actividad que se había programado previamente. El lunes, representantes del Consejo General de Estudiantes, la Hermandad de Empleados Exentos no Docentes (HEEND), la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) y otros sectores, se reunirán con la funcionaria para discutir la situación actual del RCM.

El dirigente estudiantil sostuvo que aunque se mantienen firmes en el repudio al nombramiento de Vázquez, están dispuestos a dialogar con ella para darle continuidad a la atención de asuntos relacionados al estudiantado. “Igual lo hicimos con la doctora (Ilka) Ríos cuando ella salió electa. A pesar que nosotros respaldamos al doctor (Carlos) Ortiz, nos reunimos con ella”, explicó.

Tan pronto se conoció ayer la recomendación de la doctora Vázquez para ocupar el puesto, El CGE manifestó su repudió al nombramiento por “preocupaciones éticas y profesionales”. Los estudiantes pusieron en tela de juicio el nombramiento de Vázquez Torres debido a que ésta manifestó su apoyo a la destituida Ríos Reyes, a pesar de los “señalamientos éticos” que se habían levantado en su contra.

“Expresamos rotundamente que no apoyamos el nombramiento de la doctora Dharma Vázquez como Rectora Interina del RCM. Nos preocupa seriamente su carácter ético y profesional debido a que fue una de las personas que firmó cartas en apoyo a la destituida rectora, Dra. Ilka Ríos. “Exigimos que el presidente (Luis) Ferrao y la Junta de Gobierno no confirmen a la Dra. Dharma Vázquez como rectora interina debido a que esto no propiciará un ambiente de sana convivencia en el RCM”, lee una comunicación emitida ayer por el CGE, en la que además recomendaron a la doctora Lelis Nazario para ocupar la posición. “Recomendamos a la Dra. Lelis Nazario, dado a que entendemos que proveerá paz y el regreso a la normalidad que el Recinto de Ciencias Médicas necesita luego de un atropellado mes de septiembre. Propiciado por la designación de la exrectora, Dra. Ilka Ríos Reyes”, expresaron los estudiantes.